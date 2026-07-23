Com Piu e Caio Bonfim, confira a programação do Troféu Brasil
Com disputas de quinta a domingo no Ibirapuera, o torneio reúne destaques do circuito internacional e jovens talentos
Depois de anos de expectativa, reforma e ansiedade por parte da comunidade do atletismo, o Estádio Ícaro de Castro Mello volta a abrir suas portas para a principal competição do continente. De quinta-feira (23) a domingo (26), São Paulo recebe a 45ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, em um evento que carrega um simbolismo único: é o reencontro do esporte com o seu templo mais icônico, agora modernizado com estrutura olímpica.
O torneio não é apenas a maior vitrine nacional da modalidade, mas também a última grande oportunidade de ajuste técnico para o calendário internacional. Para a elite adulta, o evento no Ibirapuera é decisivo para dar ritmo de prova a nomes do circuito internacional. Ao mesmo tempo, para as promessas da base, a competição funciona como o grande teste final de preparação para o Campeonato Mundial Sub-20.
Destaques do Troféu Brasil
O público paulistano terá acesso gratuito para ver de perto desde campeões e medalhistas olímpicos até a nova geração do atletismo brasileiro. Entre a lista de confirmados, a grande atração das provas de pista é o fenômeno Alison dos Santos, o Piu, que promete lotar as arquibancadas para ver os 400m com barreiras.
A briga pelo título de homem mais rápido do país promete esquentar a reta principal com o duelo entre Felipe Bardi, Erik Cardoso e Paulo André (P.A.) nos 100m e 200m rasos, enquanto Vitória Rosa e Lorraine Martins lideram o pelotão feminino. Nas barreiras curtas, o sarrafo continua alto com a disputa acirrada entre Rafael Pereira e Eduardo de Deus.
Nos setores de saltos e arremessos, o campeão olímpico Thiago Braz lidera as atenções no salto com vara, acompanhado por destaques dos saltos horizontais, como Letícia Oro Melo (no salto em distância) e Almir Junior (no salto triplo). Já na força bruta, o gigante Darlan Romani e Welington Morais prometem um espetáculo no arremesso do peso, enquanto Jucilene de Lima desponta como um dos principais nomes no lançamento de dardo feminino.
Nomes da nova geração, como Benjamin Oliveira (salto triplo) e a velocista Hakelly Maximiano, ambos classificados para o Mundial Sub-20, também usam o Troféu Brasil para medir forças com a elite nacional antes de representarem o país no exterior. Para abrir e fechar o evento, o medalhista mundial e olímpico Caio Bonfim e Viviane Lyra mostram a força da marcha atlética nacional.
Os melhores índices técnicos do Troféu Brasil no ano passado foram da própria Viviane, que estabeleceu o recorde brasileiro e sul-americano dos 35.000 metros (2:46.36), e de Luiz Maurício da Silva, lançador que bateu o recorde nacional e continental do dardo, atingindo a marca de 91 metros. Confira a programação das finais:
26 de julho (quinta-feira)
- 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
- 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
- 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
- 10h: Salto com vara feminino
- 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
- 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
- 14h: Cerimônia de Abertura
- 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
- 16h25: 100m rasos feminino
- 16h40: 100m rasos masculino
- 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
- 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
- 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo
24 de julho (sexta-feira)
- 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
- 10h20: Salto em altura - feminino
- 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
- 10h35: Salto em distância - feminino
- 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
- 11h40: Lançamento do martelo - feminino
- 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
- 13h30: Lançamento do martelo - masculino
- 14h30: 400m rasos - feminino
- 14h45: 400m rasos - masculino
- 14h50: Salto em distância - masculino
- 14h55: Arremesso de peso - feminino
- 15h10: 100m com barreira - feminino
- 15h15: Lançamento de disco - masculino
- 15h25: 110m com barreira - masculino
- 15h40: 800m rasos - feminino
- 15h55: 800m rasos - masculino
- 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
- 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
- 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
- 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
- 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
- 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)
25 de julho (sábado)
- 10h: Salto com vara - masculino
- 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
- 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
- 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
- 16h: 4x400m misto - final por tempo
- 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
- 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
- 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo
26 de julho (domingo)
- 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
- 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
- 10h: Salto em altura - masculino
- 10h30: Arremesso de peso - masculino
- 11h: Lançamento de disco - feminino
- 11h05: Salto triplo - feminino
- 12h: 400m com barreira - feminino
- 12h20: 400m com barreira - masculino
- 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
- 13h35: Lançamento do dardo - masculino
- 15h: 200m rasos feminino
- 15h05: Lançamento do dardo - feminino
- 15h15: 200m rasos - masculino
- 15h20: Salto triplo - masculino
- 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
- 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
- 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
- 16h35: Lançamento de dardo - masculino
- 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
- 17h15: 4x400m masculino - final por tempo
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
Após treino com João Fonseca, rival busca pôr fim à pior fase da carreiraHá 10 horas
Lance! Negócios
Após polêmicas, Roland Garros decide dividir parte da receita com os jogadoresHá 11 horas
NBA
Comprado em brechó, casaco dos Lakers é vendido por US$ 89 milHá 11 horas
Fórmula 1
F1: Gabriel Bortoleto lamenta problema crônico na AudiHá 15 horas
Vôlei
Brasil x Itália: horário da semifinal da VNL feminina está definidoHá 15 horas
Tênis
Derrota de freguês francês beneficia João Fonseca no rankingHá 16 horas
Mais LANCE!