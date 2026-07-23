Com Piu e Caio Bonfim, confira a programação do Troféu Brasil Com disputas de quinta a domingo no Ibirapuera, o torneio reúne destaques do circuito internacional e jovens talentos

Depois de anos de expectativa, reforma e ansiedade por parte da comunidade do atletismo, o Estádio Ícaro de Castro Mello volta a abrir suas portas para a principal competição do continente. De quinta-feira (23) a domingo (26), São Paulo recebe a 45ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, em um evento que carrega um simbolismo único: é o reencontro do esporte com o seu templo mais icônico, agora modernizado com estrutura olímpica.

O torneio não é apenas a maior vitrine nacional da modalidade, mas também a última grande oportunidade de ajuste técnico para o calendário internacional. Para a elite adulta, o evento no Ibirapuera é decisivo para dar ritmo de prova a nomes do circuito internacional. Ao mesmo tempo, para as promessas da base, a competição funciona como o grande teste final de preparação para o Campeonato Mundial Sub-20.

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Destaques do Troféu Brasil

O público paulistano terá acesso gratuito para ver de perto desde campeões e medalhistas olímpicos até a nova geração do atletismo brasileiro. Entre a lista de confirmados, a grande atração das provas de pista é o fenômeno Alison dos Santos, o Piu, que promete lotar as arquibancadas para ver os 400m com barreiras.

A briga pelo título de homem mais rápido do país promete esquentar a reta principal com o duelo entre Felipe Bardi, Erik Cardoso e Paulo André (P.A.) nos 100m e 200m rasos, enquanto Vitória Rosa e Lorraine Martins lideram o pelotão feminino. Nas barreiras curtas, o sarrafo continua alto com a disputa acirrada entre Rafael Pereira e Eduardo de Deus.

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Nos setores de saltos e arremessos, o campeão olímpico Thiago Braz lidera as atenções no salto com vara, acompanhado por destaques dos saltos horizontais, como Letícia Oro Melo (no salto em distância) e Almir Junior (no salto triplo). Já na força bruta, o gigante Darlan Romani e Welington Morais prometem um espetáculo no arremesso do peso, enquanto Jucilene de Lima desponta como um dos principais nomes no lançamento de dardo feminino.

Nomes da nova geração, como Benjamin Oliveira (salto triplo) e a velocista Hakelly Maximiano, ambos classificados para o Mundial Sub-20, também usam o Troféu Brasil para medir forças com a elite nacional antes de representarem o país no exterior. Para abrir e fechar o evento, o medalhista mundial e olímpico Caio Bonfim e Viviane Lyra mostram a força da marcha atlética nacional.

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Caio Bonfim comemora a medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética em Brasília (Foto: CBAt)

Os melhores índices técnicos do Troféu Brasil no ano passado foram da própria Viviane, que estabeleceu o recorde brasileiro e sul-americano dos 35.000 metros (2:46.36), e de Luiz Maurício da Silva, lançador que bateu o recorde nacional e continental do dardo, atingindo a marca de 91 metros. Confira a programação das finais:

26 de julho (quinta-feira)

7h: meia maratona de marcha atlética feminina

7h10: meia maratona de marcha atlética masculina

9h55: 100m rasos - Decatlo (1)

10h: Salto com vara feminino

10h35: Salto em distância - Decatlo (2)

11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)

14h: Cerimônia de Abertura

15h35: Salto em altura - Decatlo (4)

16h25: 100m rasos feminino

16h40: 100m rasos masculino

17h20: 400m rasos - Decatlo (5)

17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo

18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo

24 de julho (sexta-feira)

9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)

10h20: Salto em altura - feminino

10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)

10h35: Salto em distância - feminino

11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo

11h40: Lançamento do martelo - feminino

12h: Salto com vara - Decatlo (8)

13h30: Lançamento do martelo - masculino

14h30: 400m rasos - feminino

14h45: 400m rasos - masculino

14h50: Salto em distância - masculino

14h55: Arremesso de peso - feminino

15h10: 100m com barreira - feminino

15h15: Lançamento de disco - masculino

15h25: 110m com barreira - masculino

15h40: 800m rasos - feminino

15h55: 800m rasos - masculino

16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo

16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)

16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo

17h10: 4x100m feminino - final por tempo

17h45: 4x100m masculino - final por tempo

18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

25 de julho (sábado)

10h: Salto com vara - masculino

10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)

15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)

16h: 4x400m misto - final por tempo

16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)

17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo

17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo

26 de julho (domingo)

7h30: 35.000m marcha atlética - feminino

8h: 35.000m marcha atlética - masculino

10h: Salto em altura - masculino

10h30: Arremesso de peso - masculino

11h: Lançamento de disco - feminino

11h05: Salto triplo - feminino

12h: 400m com barreira - feminino

12h20: 400m com barreira - masculino

13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)

13h35: Lançamento do dardo - masculino

15h: 200m rasos feminino

15h05: Lançamento do dardo - feminino

15h15: 200m rasos - masculino

15h20: Salto triplo - masculino

15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo

15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo

16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)

16h35: Lançamento de dardo - masculino

16h50: 4x400m feminino - final por tempo

17h15: 4x400m masculino - final por tempo

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