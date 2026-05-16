Alison dos Santos supera rival, e é ouro na Diamond League

O velocista Alison dos Santos, o Piu, conquistou mais uma medalha de ouro na Diamond League, principal liga de atletismo do mundo. Neste sábado (16), ele foi o campeão dos 300m com barreiras na etapa de Xangai, na China, superando o rival norueguês Karsten Warholm.

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O brasileiro fez a prova em 33s01, sua melhor marca pessoal, enquanto Warholm cruzou a linha de chegada logo em seguida, com 33s05. Matheus Lima, com tempo de 33s75, garantiu a medalha de bronze, completando a dobradinha do Brasil no pódio.

A rivalidade entre Alison dos Santos e Karsten Warholm tem sido uma das grandes atrações das pistas de atletismo e os dois vêm se alternando como o melhor dos 300m com barreiras na Diamond League. Em 2024, os dois se enfrentaram na etapa de Oslo, com vitória do brasileiro. No ano seguinte, na mesma etapa, foi o norueguês quem levou a melhor.

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Alison dos Santos comemora o ouro nos 300m com barreiras na Diamond League. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP)

Quando é a próxima etapa da Diamond League

A etapa de Xangai abriu a temporada 2026 da Diamond League. No calendário original, a primeira etapa estava prevista para o dia 8 de maio em Doha, no Catar, mas foi adiada para o dia 19 de junho devido ao conflito no Oriente Médio.

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A liga de atletismo retorna no próximo sábado (23), em Xiamen, no sul da China.

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