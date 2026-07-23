Ex-Botafogo e Vasco assume comando da Seleção Brasileira Feminina de Basquete
Leo Figueiró ocupa a posição de técnico principal deixada por Pokey Chatman
A Seleção Brasileira Feminina de Basquete tem um novo treinador. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou, nesta quinta-feira (23), Léo Figueiró como o comandante da equipe adulta. O técnico, que já passou por Botafogo e Vasco no basquete masculino, assume o lugar de Pokey Chatman.
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Léo Figueiró já fazia parte da comissão técnica da Seleção Brasileira feminina como assistente técnico e também atuava como coordenador técnico das equipes de base. A partir de agora, ele passa a comandar a equipe principal e dará sequência ao trabalho desenvolvido nos últimos anos.
O treinador ganhou destaque no basquete masculino. Pelo Botafogo, foi campeão da Liga Sul-Americana, enquanto teve passagem pelo Vasco, onde conduziu a equipe a campanhas de destaque no Novo Basquete Brasil (NBB). Em 2021, também integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira masculina ao lado de Aleksandar Petrovic no Pré-Olímpico de Split.
Figueiró deixou Vasco pelo basquete feminino
A relação de Léo Figueiró com a Seleção Brasileira feminina começou antes de assumir o comando da equipe principal. Em janeiro, o treinador deixou o Vasco após dois anos e meio à frente da equipe para aceitar um convite da CBB e se dedicar exclusivamente ao projeto do basquete feminino.
Na ocasião, Figueiró assumiu a função de coordenador técnico de todas as categorias de base femininas e passou a atuar como assistente técnico da Seleção Brasileira adulta. O treinador deixou o Vasco em um momento difícil para o clube, que acabou na lanterna do NBB e se tornou o primeiro time rebaixado na história da competição.
Antes disso, porém, Léo havia conduzido o Cruzmaltino a campanhas de destaque. Nas temporadas 2023/24 e 2024/25, o time disputou a Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno do NBB, e garantiu vaga no Campeonato Sul-Americano.
Da base a equipe principal
Léo integrou a comissão técnica da Seleção adulta nas principais competições do ciclo. Em 2025, foi medalhista de prata no Campeonato Sul-Americano e na FIBA AmeriCupW como assistente técnico. No ano anterior, comandou o Brasil na Copa do Mundo Sub-19.
— Assumir a Seleção Brasileira Feminina é uma grande honra e uma responsabilidade que recebo com muita humildade. Venho acompanhando de perto o desenvolvimento do basquete brasileiro, especialmente através do trabalho que realizamos nas categorias de base. Agora, poder dar continuidade a esse trabalho na equipe principal é uma oportunidade que me deixa muito motivado — declarou o novo treinador.
A estreia de Léo Figueiró no comando da Seleção Brasileira feminina acontecerá no Campeonato Sul-Americano, entre os dias 3 e 9 de agosto, em Zárate, na Argentina. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela e Chile. A competição também distribuirá quatro vagas para a FIBA AmeriCupW 2027, que será realizada em El Salvador.
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