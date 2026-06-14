UFC Casa Branca: saiba card completo, horário e onde assistir Evento será realizado em Washington, nos EUA, a partir das 21h (de Brasília)

O Ultimate retorna com o UFC Casa Branca, nomeado oficialmente de UFC Freedom 250, neste domingo (14). Na luta co-principal, Alex Poatan enfrenta o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesados (até 102,2 kg). Ao todo, três brasileiros entram em ação no card completo.

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Poatan x Gane

A luta co-principal da noite será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

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Topuria x Gaethje

Depois do confronto entre ex-campeões, dois atuais campeões se enfrentam na luta principal do UFC Casa Branca. Os problemas familiares impediram que o georgiano Ilia Topuria focasse em sua carreira, e um cinturão interino foi disputado e vencido pelo norte-americano Justin Gaethje. Agora, os lutadores disputam a unificação do título dos pesos leves (até 71,3 kg).

Outros cinco combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia.

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FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC

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