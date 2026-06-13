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UFC Casa Branca não é no sábado? Saiba horário e data do evento

Programação do evento histórico sofreu com mudanças para honrar comemoração

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:43
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Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Reprodução Instagram White House)
Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Foto: Reprodução/ Instagram White House)

O UFC Casa Branca está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Marcado para este domingo (14), o evento histórico promete levar o octógono a um dos cenários mais emblemáticos dos Estados Unidos e chama atenção não apenas pelas lutas, mas também por detalhes incomuns na programação. A data, o horário e até mesmo o nome oficial foram escolhidos para reforçar seu caráter comemorativo.

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    Em homenagem aos Estados Unidos, a organização liderada por Dana White batizou o show de UFC Freedom 250. A escolha faz referência aos 250 anos da Declaração de Independência do país, assinada em 4 de julho de 1776. Por isso, o termo "Freedom" ("Liberdade", em inglês) foi incorporado ao nome do evento.

    Embora a comemoração esteja diretamente ligada ao aniversário de 250 anos da Independência dos Estados Unidos, o UFC não conseguiu realizar o evento em 4 de julho. Questões de logística e segurança envolvendo a programação governamental para a data impediram que o card fosse realizado naquele dia. Como alternativa, a organização escolheu promover o espetáculo durante outro dia celebrativo: o Dia da Bandeira – além de ser aniversário de 80 anos de Donald Trump.

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    O horário também será diferente do habitual. Sem a realização de um card preliminar, o UFC Freedom 250 terá apenas "lutas principais" em sua programação. Com isso, o início está previsto para as 21h (de Brasília), concentrando toda a atenção do público em uma única faixa de transmissão.

    Com Poatan, pesagem aconteceu neste sábado (13)

    Alex Poatan está pronto para a estreia no peso-pesado. Um dia antes do grande dia, o brasileiro superou a balança sem problemas – na verdade, esteve mais pesado que seu rival, o francês Ciryl Gane. Os experientes lutadores se enfrentam pela luta co-principal do UFC Casa Branca. Além de Pereira, o evento contará ainda com outros dois representantes do Brasil.

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    Sem pressa para subir na balança, Poatan foi um dos últimos a se apresentar durante a pesagem deste sábado (13). Uma curiosidade marcou a estreia do ex-campeão dos médios e dos meio-pesados. Mesmo que estivesse a pesar até 93 kg, o brasileiro surpreendeu ao bater 113,8, por volta de 1,4 kg a mais que Gane.

    O duelo que fecha a noite de ação também foi confirmado sem sustos. Atual campeão dos leves, Ilia Topuria conseguiu cumprir com maestria seu compromisso com a balança, assim como o campeão interino Justin Gaethje. Ambos bateram exatamente 70,3 kg – o limite da categoria. Além dos protagonistas, todos os outros 10 atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança.

    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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