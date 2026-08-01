Stephanie Luciano finaliza no primeiro round no UFC Belgrado
Lutadora mineira de Belo Horizonte, de 26 anos, encaixou um mata-leão em atleta da casa
A mineira Stephanie Luciano precisou de apenas um round para vencer a luta de abertura do UFC Belgrado, neste sábado. A lutadora brasileira, cujo apelido é Rondinha, numa homenagem à americana Ronda Rousey, finalizou a anfitriã e estreante Marina Spasic com um mata-leão, pelo peso-palha.
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Abaixo, como Stephanie derrotou a adversária sérvia neste sábado:
Finalização no primeiro round para a brasileira Stephanie Luciano! 🔥— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026
Curtiram a vitória da brasileira? 🇧🇷
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- Brasil, muito obrigada. Mais uma finalização, rumo ao cinturão. Muito nova, cheia de força, cheia de gás - celebrou a brasileira.
O recado da Stephanie Luciano após vencer na primeira luta do #UFCBelgrado! 🗣️— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026
Quem aí gostou da performance da brasileira? 🇧🇷
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Aos 26 anos, a mineira nascida em Belo Horizonte fez sua primeira luta em 2026 neste sábado. Até então, Stephanie somava duas vitórias em três lutas pelo UFC. O triunfo mais recente havia sido sobre a compatriota Ravena Oliveira, em outubro do ano passado.
O outro representante do Brasil no UFC Belgrado é o carioca Michael 'PQD' Oliveira, invicto no profissional, estreia na organização contra o galês Oban Elliott, no peso meio-médio.
UFC Belgrado
Card Principal
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
- Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
- Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
- Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
- Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon
Mais um nocaute no primeiro round! 🔥— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026
Vitória de Nina Milosevic no Octógono do #UFCBelgrado!
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Card Preliminar
- Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira
- Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic ganhou de Mark Vologdin
- Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja venceu Bogdan Grad
- Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki superou Kyle Prepolec
- Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic derrotou Hailey Cowan
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka nocauteou Alexander Poppeck
- Peso-palha (até 52,1 kg): Stephanie Luciano finaliza Marina Spasic
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