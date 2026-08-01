Stephanie Luciano finaliza no primeiro round no UFC Belgrado Lutadora mineira de Belo Horizonte, de 26 anos, encaixou um mata-leão em atleta da casa

A mineira Stephanie Luciano precisou de apenas um round para vencer a luta de abertura do UFC Belgrado, neste sábado. A lutadora brasileira, cujo apelido é Rondinha, numa homenagem à americana Ronda Rousey, finalizou a anfitriã e estreante Marina Spasic com um mata-leão, pelo peso-palha.

➡️Dana White ataca fã em coletiva do UFC Belgrado: 'Pergunta de m*'

➡️Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Belgrado

➡️Strickland projeta volta ao UFC e troca ofensas com Chimaev

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

continua após a publicidade

Abaixo, como Stephanie derrotou a adversária sérvia neste sábado:

Finalização no primeiro round para a brasileira Stephanie Luciano! 🔥



Curtiram a vitória da brasileira? 🇧🇷



[ #UFCBelgrado | Ao vivo somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/t7tjDCTOsf — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026

- Brasil, muito obrigada. Mais uma finalização, rumo ao cinturão. Muito nova, cheia de força, cheia de gás - celebrou a brasileira.

O recado da Stephanie Luciano após vencer na primeira luta do #UFCBelgrado! 🗣️



Quem aí gostou da performance da brasileira? 🇧🇷



[ Ao vivo somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/KzwHEXIs4q — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026

Aos 26 anos, a mineira nascida em Belo Horizonte fez sua primeira luta em 2026 neste sábado. Até então, Stephanie somava duas vitórias em três lutas pelo UFC. O triunfo mais recente havia sido sobre a compatriota Ravena Oliveira, em outubro do ano passado.

O outro representante do Brasil no UFC Belgrado é o carioca Michael 'PQD' Oliveira, invicto no profissional, estreia na organização contra o galês Oban Elliott, no peso meio-médio.

continua após a publicidade

UFC Belgrado

Card Principal

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling

Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura

Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin

Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina

Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon

Mais um nocaute no primeiro round! 🔥



Vitória de Nina Milosevic no Octógono do #UFCBelgrado!



[ Ao vivo somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/ku2XUXwP0B — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026

Card Preliminar

1 . Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev 2 . Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira 3 . Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic ganhou de Mark Vologdin 4 . Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja venceu Bogdan Grad 5 . Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki superou Kyle Prepolec 6 . Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic derrotou Hailey Cowan 7 . Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka nocauteou Alexander Poppeck 8 . Peso-palha (até 52,1 kg): Stephanie Luciano finaliza Marina Spasic

🥊 Aposte no Brasil no UFC

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.