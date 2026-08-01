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Stephanie Luciano finaliza no primeiro round no UFC Belgrado

Lutadora mineira de Belo Horizonte, de 26 anos, encaixou um mata-leão em atleta da casa

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 11:25
Atualizado há 8 minutos
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Brasileira Stephanie Luciano comemora a vitória por finalização no UFC Belgrado
Brasileira Stephanie Luciano comemora a vitória por finalização no UFC Belgrado (Reprodução)

A mineira Stephanie Luciano precisou de apenas um round para vencer a luta de abertura do UFC Belgrado, neste sábado. A lutadora brasileira, cujo apelido é Rondinha, numa homenagem à americana Ronda Rousey, finalizou a anfitriã e estreante Marina Spasic com um mata-leão, pelo peso-palha.

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Abaixo, como Stephanie derrotou a adversária sérvia neste sábado:

- Brasil, muito obrigada. Mais uma finalização, rumo ao cinturão. Muito nova, cheia de força, cheia de gás - celebrou a brasileira.

Aos 26 anos, a mineira nascida em Belo Horizonte fez sua primeira luta em 2026 neste sábado. Até então, Stephanie somava duas vitórias em três lutas pelo UFC. O triunfo mais recente havia sido sobre a compatriota Ravena Oliveira, em outubro do ano passado.

O outro representante do Brasil no UFC Belgrado é o carioca Michael 'PQD' Oliveira, invicto no profissional, estreia na organização contra o galês Oban Elliott, no peso meio-médio.

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UFC Belgrado

Card Principal

  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
  • Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
  • Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
  • Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon

Card Preliminar

    1.
  1. Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
    2. 2.
  2. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira
    3. 3.
  3. Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic ganhou de Mark Vologdin
    4. 4.
  4. Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja venceu Bogdan Grad
    5. 5.
  5. Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki superou Kyle Prepolec
    6. 6.
  6. Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic derrotou Hailey Cowan
    7. 7.
  7. Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka nocauteou Alexander Poppeck
    8. 8.
  8. Peso-palha (até 52,1 kg): Stephanie Luciano finaliza Marina Spasic

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Stephanie Luciano comemora uma das vitórias no UFC
Stephanie Luciano comemora uma das vitórias no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
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