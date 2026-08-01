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UFC: Michael 'PQD' Oliveira estreia com nocaute em Belgrado

Atleta da Rocinha, de 28 anos, venceu a luta no primeiro round na capital sérvia

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 13:38
Atualizado há 1 minutos
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Michael PQD Oliveira em uma de suas vitórias no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Michael PQD Oliveira em uma de suas vitórias no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Michael 'PQD' Oliveira mostrou que, não por acaso, chegou à maior organização de MMA do planeta. Neste sábado, o carioca, de 28 anos, primeiro atleta nascido na Rocinha a assinar com o UFC, estreou com nocaute sobre o inglês Oban Elliott, ainda no primeiro round, pelo peso meio-médio.

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Após um início estudando o adversário, um direto de esquerda de 'PQD' desmoronou o rival. Na sequência, Michael encaixou outros golpes, até o juiz encerrar a luta. Abaixo, como foi o nocaute do lutador carioca:

- Galera do Brasil, missão cumprida, Paraquedista chegou na área. Rocinha, sei que todo mundo está assistindo, quero agradecer de todo o coração a quem me segue, me incentiva. Mais um passo na missão, vamos para cima - celebrou Michael.

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Foi a décima vitória do brasileiro, que segue invicto no MMA. PQD iniciou nas artes marciais aos 15 anos e, em 2017, ingressou no Exército como paraquedista, conciliando a carreira militar com os treinamentos por oito anos.

Com o nocaute de Michael, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento na primeira edição do UFC na capital sérvia. Na abertura do evento, Stephanie Luciano finalizou a anfitriã Marina Spasic.

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UFC Belgrado

Card Principal

  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
  • Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
  • Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
  • Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon
  • Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev

Card Preliminar

  1. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Michael Oliveira nocauteia Oban Elliott
  2. Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic ganhou de Mark Vologdin
  3. Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja venceu Bogdan Grad
  4. Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki superou Kyle Prepolec
  5. Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic derrotou Hailey Cowan
  6. Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka nocauteou Alexander Poppeck
  7. Peso-palha (até 52,1 kg): Stephanie Luciano finaliza Marina Spasic
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