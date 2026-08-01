UFC: Michael 'PQD' Oliveira estreia com nocaute em Belgrado
Atleta da Rocinha, de 28 anos, venceu a luta no primeiro round na capital sérvia
Michael 'PQD' Oliveira mostrou que, não por acaso, chegou à maior organização de MMA do planeta. Neste sábado, o carioca, de 28 anos, primeiro atleta nascido na Rocinha a assinar com o UFC, estreou com nocaute sobre o inglês Oban Elliott, ainda no primeiro round, pelo peso meio-médio.
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Após um início estudando o adversário, um direto de esquerda de 'PQD' desmoronou o rival. Na sequência, Michael encaixou outros golpes, até o juiz encerrar a luta. Abaixo, como foi o nocaute do lutador carioca:
PQP, PQD! 🔥— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026
Nocaute no primeiro round para o estreante brasileiro Michael Oliveira! 🇧🇷
[ #UFCBelgrado | Ao vivo somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/iOWexQbNjq
- Galera do Brasil, missão cumprida, Paraquedista chegou na área. Rocinha, sei que todo mundo está assistindo, quero agradecer de todo o coração a quem me segue, me incentiva. Mais um passo na missão, vamos para cima - celebrou Michael.
Missão cumprida para o Michael Oliveira! 🫡— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026
Se liga no recado do brasileiro após vencer na estreia! 🇧🇷
[ #UFCBelgrado | Ao vivo somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/UsqXJlVR1U
Foi a décima vitória do brasileiro, que segue invicto no MMA. PQD iniciou nas artes marciais aos 15 anos e, em 2017, ingressou no Exército como paraquedista, conciliando a carreira militar com os treinamentos por oito anos.
THE REAL DEAL 💥— UFC (@ufc) August 1, 2026
Michael Oliveira earns the finish with style points at #UFCBelgrade!
[ LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/mSUS3zxpXM
Com o nocaute de Michael, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento na primeira edição do UFC na capital sérvia. Na abertura do evento, Stephanie Luciano finalizou a anfitriã Marina Spasic.
Finalização no primeiro round para a brasileira Stephanie Luciano! 🔥— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 1, 2026
Curtiram a vitória da brasileira? 🇧🇷
[ #UFCBelgrado | Ao vivo somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/t7tjDCTOsf
UFC Belgrado
Card Principal
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
- Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
- Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
- Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
- Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon
- Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
Card Preliminar
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Michael Oliveira nocauteia Oban Elliott
- Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic ganhou de Mark Vologdin
- Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja venceu Bogdan Grad
- Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki superou Kyle Prepolec
- Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic derrotou Hailey Cowan
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka nocauteou Alexander Poppeck
- Peso-palha (até 52,1 kg): Stephanie Luciano finaliza Marina Spasic
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