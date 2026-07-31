UFC Belgrado: Com estreia de brasileiro, veja card completo Invicto, lutador carioca da Rocinha enfrenta Oban Elliott; Uros Medic e Daniel Rodriguez fazem a luta principal

O UFC realiza neste sábado (1) o seu primeiro evento na capital sérvia, com o card Fight Night Belgrado, disputado na Belgrade Arena e com direito a uma estreia brasileira. A luta principal coloca frente a frente o meio-médio sérvio Uros Medic e o estadunidense Daniel Rodriguez, na divisão até 77,1 kg.

O Brasil tem dois representantes no evento. O carioca Michael 'PQD' Oliveira, invicto no profissional, estreia no UFC contra o galês Oban Elliott, no peso meio-médio. A mineira Stephanie Luciano abre o card na divisão palha (até 52,1 kg), diante da local Marina Spasic.

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Michael PQD: Promessa brasileira dos meio-médios

Aos 28 anos, Michael 'PQD' Oliveira chega a Belgrado com cartel invicto de nove vitórias, oito delas por nocaute. O carioca é o primeiro atleta oriundo da Rocinha a assinar com o UFC. Iniciou nas artes marciais aos 15 anos e, em 2017, ingressou no Exército Brasileiro como paraquedista, conciliando a carreira militar com os treinamentos por oito anos.

O contrato com a organização veio após um nocaute sobre Victor Valenzuela no Contender Series, em outubro de 2025. Com base no muay thai, Michael aposta na pressão constante e no poder de finalização para impor seu ritmo desde o início dos combates, estilo que o consolidou como prospecto da divisão dos meio-médios.

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Evento principal do UFC Belgrado

Medic sobe ao octógono pela primeira vez como atração principal em solo sérvio, carregando uma sequência de três nocautes consecutivos, todos no primeiro round. Rodriguez chega após um hiato de oito meses, motivado por uma passagem por uma prisão mexicana, mas também embala três vitórias seguidas na organização, incluindo uma por decisão unânime sobre Kevin Holland, há um ano, em uma luta memorável no UFC 318.

Em abril, o lutador foi libertado da prisão após cumprir a detenção por posse de maconha. "Estou super empolgado e me sinto muito grato e sortudo por estar aqui. Foi uma longa jornada e estou ansioso para lutar no sábado", disse Rodriguez ao MMA Fighting. Os dois pesaram cerca de 77,5 kg na pesagem realizada na sexta-feira (31), ainda dentro do limite de uma libra e confirmando a disputa.

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Cartaz da luta principal do UFC Belgrado (Foto: Divulgação/UFC)

O co-main event coloca o ex-campeão dos meio-pesados (até 92,9 kg) Jan Blachowicz diante de Navajo Stirling, convocado em cima da hora para o combate. No peso-pesado (até 120,2 kg), o ex-contender dos meio-pesados, Aleksandar Rakic, faz sua estreia na categoria acima, pesando cerca de 107,7 kg para enfrentar Marcin Tybura.

Card completo do evento

O card principal começa às 14h (horário de Brasília) e o preliminar, às 11h. O evento terá transmissão exclusiva no Brasil pela Paramount+. Veja os confrontos:

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Card Principal

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling

Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura

Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin

Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina

Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon

Card Preliminar

Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic x Mark Vologdin Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja x Bogdan Grad Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki x Kyle Prepolec Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic x Hailey Cowan Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka x Alexander Poppeck Peso-palha (até 52,1 kg): Marina Spasic x Stephanie Luciano

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