UFC Casa Branca bate recorde histórico com sete nocautes Evento histórico contou com três brasileiros em ação neste domingo (14)

O card do UFC Casa Branca não foi dividido entre preliminares e principal, contando com apenas sete combates cuidadosamente planejados por Dana White. Por isso, a expectativa era de que o evento entrasse para a história da organização – e foi exatamente o que aconteceu. Neste domingo (14), nenhuma luta chegou à decisão dos juízes. Todas terminaram por nocaute ou nocaute técnico.

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Não é incomum que uma noite do UFC produza grandes nocautes. O que chama atenção, porém, é ver uma parcela tão significativa de um card ser definida pela via rápida. Quando o recorte passa a considerar todos os combates de um mesmo evento, independentemente de ser Fight Night ou numerado, o feito se torna ainda mais raro.

O tamanho reduzido do UFC Freedom 250 pode ter contribuído para a marca histórica. Ainda assim, o recorde impressiona pelo nível dos atletas envolvidos e pelo equilíbrio esperado em praticamente todos os confrontos da noite. No fim, o espetáculo idealizado para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos entregou exatamente o que os fãs mais esperavam: ação do início ao fim e sete nocautes em sete lutas.

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O recorde começou a ser construído logo na primeira luta da noite, quando Diego Lopes superou Steve Garcia por nocaute técnico no segundo round. Na sequência, Mauricio Ruffy precisou de menos de um assalto para derrotar Michael Chandler. Para encerrar a participação do Brasil, Ciryl Gane impediu a tentativa de Alex Poatan de conquistar um terceiro cinturão em categorias diferentes ao vencer o brasileiro por nocaute técnico.

Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

Nem mesmo os duelos mais aguardados escaparam da tendência. Na penúltima luta da noite, Justin Gaethje colocou fim à invencibilidade de Ilia Topuria após uma batalha de quatro rounds interrompida por recomendação médica. Já na disputa principal, o desfecho também veio antes do cronômetro zerar, consolidando uma marca raramente vista na história do Ultimate.

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Mais do que a quantidade de nocautes, o que chamou atenção foi a forma como eles aconteceram. Diferentes estilos, categorias e momentos de luta produziram o mesmo resultado: nenhum combate precisou das papeletas dos juízes para definir um vencedor. Em um evento criado para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos, Dana White conseguiu aquilo que mais desejava para a ocasião: um espetáculo impossível de ser esquecido.

Resultados do UFC Casa Branca

Card Completo

Justin Gaethje venceu Ilia Topuria por nocaute técnico (desistência do corner) aos 5m00s do 4° round

Ciryl Gane venceu Alex "Poatan" Pereira por nocaute técnico a 1m27s do 2° round

Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute aos 4m02s do 2° round

Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico aos 4m09s do 2° round

Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 4m29s do 1° round

Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico aos 4m34s do 1° round

Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute aos 2m42s do 2° round

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