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UFC 331: Charles do Bronx e Pantoja terão revanches, diz jornalista

Duelo de Do Bronx contra Tsarukyan será estendido para cinco rounds; Pantoja volta a enfrentar Joshua Van após derrota por lesão

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
01/08/2026 18:14
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O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

O peso-leve (até 70,3 kg) Charles do Bronx já tem data e adversário definidos para seu retorno ao octógono. O ex-campeão brasileiro enfrentará o armênio Arman Tsarukyan em uma revanche de cinco rounds no UFC 331, agendado para o dia 19 de setembro. Além dele, Alexandre Pantoja também tem revanche marcada no evento.

A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista Manouk Akopyan e confirmada por Léo Guimarães. Apesar de ser uma luta de 25 minutos, o confronto entre Do Bronx e Tsarukyan não valerá nenhum cinturão, nem mesmo o título BMF (de "lutador mais durão"), atualmente em posse de Charles.

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Inicialmente, a organização havia programado o duelo para apenas três rounds, e ambos os atletas chegaram a começar o acampamento de treinos com essa previsão. No entanto, o UFC voltou atrás e decidiu estender a disputa para cinco assaltos.

Com isso, o brasileiro terá a oportunidade de dar o troco após o primeiro encontro entre os dois, ao mesmo tempo em que busca se reabilitar para voltar a figurar no topo do ranking dos leves. Charles do Bronx foi derrotado pelo armênio no UFC 300 por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29 e 29-28), em luta realizada em abril de 2024.

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Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Charles do Bronx vem de vitória contra Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Alexandre Pantoja em ação e baixa no card feminino

Além da revanche de Charles do Bronx, o UFC 331 contará com o duelo entre Alexandre Pantoja e Joshua Van. O peso-mosca brasileiro volta à ação em um confronto crucial para manter seu status na divisão até 56,7 kg.

Na luta co-principal do UFC 323, em dezembro de 2025, Pantoja acabou com o braço quebrado ao tentar amenizar uma queda, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. A lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês como o novo campeão do peso-mosca, atual detentor do título.

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Por outro lado, o card sofreu uma baixa importante. O confronto entre Kayla Harrison e Amanda Nunes, que estava previsto para acontecer no mesmo evento, precisou ser adiado e não fará mais parte da programação do dia 19 de setembro.

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