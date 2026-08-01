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Dana White ataca fã em coletiva do UFC Belgrado: 'Pergunta de m*'

Atitude do dirigente foi criticada por Ariel Helwani e Jake Paul, personagens do Ultimate

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 09:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado
Dana White critica pergunta de fã em coletiva do UFC Belgrado (Foto: Reprodução/X)

Dana White costuma dividir opiniões entre fãs, lutadores e imprensa, e, desta vez, não foi diferente. Em coletiva do UFC Belgrado na última quinta-feira (30), o dirigente não demonstrou simpatia ao interagir com um fã e foi criticado pelo jornalista Ariel Helwani e pelo lutador e influenciador Jake Paul.

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Na ocasião, durante a coletiva, Dana White foi perguntado por um fã sobre qual duelo do UFC Belgrado, que acontece neste sábado (1º), estava mais ansioso para assistir. Na resposta, o presidente do Ultimate foi direto e ríspido, criticando o questionamento.

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— Essa é uma pergunta de m*, meu amigo. Obviamente, todos sempre ficam animados com a luta principal. Só estou na torcida. Quero ver alguns momentos impressionantes no sábado. Então, espero que tenhamos alguns desses momentos.

Em repúdio à atitude do dirigente, o jornalista Ariel Helwani, um dos mais relevantes na cobertura do UFC, foi às redes sociais expressar sua indignação: "Sinceramente: pergunta ruim ou... ele só não sabe (ou não se importa o suficiente para saber)?". Já Jake Paul, na mesma rede social, foi sucinto na crítica a Dana White: "Não é preciso dizer mais nada".

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UFC Belgrado acontece neste sábado (1º); fique por dentro

O UFC realiza neste sábado (1º) o seu primeiro evento na capital sérvia, com o card Fight Night Belgrado, disputado na Belgrade Arena e com direito a uma estreia brasileira. A luta principal coloca frente a frente o meio-médio sérvio Uros Medic e o estadunidense Daniel Rodriguez, na divisão até 77,1 kg.

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O card principal começa às 14h (horário de Brasília) e o preliminar, às 11h. O evento terá transmissão exclusiva no Brasil pela Paramount+. Veja os confrontos:

Card Principal

  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
  • Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
  • Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
  • Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon
Cartaz da luta principal do UFC Belgrado (Foto: Divulgação/UFC)
Cartaz da luta principal do UFC Belgrado (Foto: Divulgação/UFC)

Card Preliminar

  1. Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
  2. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira
  3. Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic x Mark Vologdin
  4. Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja x Bogdan Grad
  5. Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki x Kyle Prepolec
  6. Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic x Hailey Cowan
  7. Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka x Alexander Poppeck
  8. Peso-palha (até 52,1 kg): Marina Spasic x Stephanie Luciano
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