Dana White ataca fã em coletiva do UFC Belgrado: 'Pergunta de m*'
Atitude do dirigente foi criticada por Ariel Helwani e Jake Paul, personagens do Ultimate
Dana White costuma dividir opiniões entre fãs, lutadores e imprensa, e, desta vez, não foi diferente. Em coletiva do UFC Belgrado na última quinta-feira (30), o dirigente não demonstrou simpatia ao interagir com um fã e foi criticado pelo jornalista Ariel Helwani e pelo lutador e influenciador Jake Paul.
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Na ocasião, durante a coletiva, Dana White foi perguntado por um fã sobre qual duelo do UFC Belgrado, que acontece neste sábado (1º), estava mais ansioso para assistir. Na resposta, o presidente do Ultimate foi direto e ríspido, criticando o questionamento.
— Essa é uma pergunta de m*, meu amigo. Obviamente, todos sempre ficam animados com a luta principal. Só estou na torcida. Quero ver alguns momentos impressionantes no sábado. Então, espero que tenhamos alguns desses momentos.
Em repúdio à atitude do dirigente, o jornalista Ariel Helwani, um dos mais relevantes na cobertura do UFC, foi às redes sociais expressar sua indignação: "Sinceramente: pergunta ruim ou... ele só não sabe (ou não se importa o suficiente para saber)?". Já Jake Paul, na mesma rede social, foi sucinto na crítica a Dana White: "Não é preciso dizer mais nada".
Honestly:— Ariel Helwani (@arielhelwani) July 30, 2026
Bad q or … he just doesn't know (or care enough to know)? pic.twitter.com/yGCh4xMz9D
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UFC Belgrado acontece neste sábado (1º); fique por dentro
O UFC realiza neste sábado (1º) o seu primeiro evento na capital sérvia, com o card Fight Night Belgrado, disputado na Belgrade Arena e com direito a uma estreia brasileira. A luta principal coloca frente a frente o meio-médio sérvio Uros Medic e o estadunidense Daniel Rodriguez, na divisão até 77,1 kg.
O card principal começa às 14h (horário de Brasília) e o preliminar, às 11h. O evento terá transmissão exclusiva no Brasil pela Paramount+. Veja os confrontos:
Card Principal
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
- Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
- Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
- Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
- Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon
Card Preliminar
- Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira
- Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic x Mark Vologdin
- Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja x Bogdan Grad
- Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki x Kyle Prepolec
- Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic x Hailey Cowan
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka x Alexander Poppeck
- Peso-palha (até 52,1 kg): Marina Spasic x Stephanie Luciano
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