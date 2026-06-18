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Alex Poatan sofre suspensão de mais de seis meses do UFC

Brasileiro foi nocauteado por Ciryl Gane, ainda no segundo round, na Casa Branca

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 19:20
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Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Apesar das expectativas, Alex Poatan terá de esperar bem mais do que o planejado para voltar ao octógono. A derrota na Casa Branca no último domingo (14), contra o francês Ciryl Gane, rendeu ao brasileiro uma suspensão médica de 180 dias do UFC. A informação foi divulgada primeiro pelo portal "MMA Junkie", que obteve a lista completa de suspensões.

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    A medida da organização de Dana White busca garantir a recuperação completa dos lutadores após um evento. Dessa maneira, o gancho de seis meses impedirá que Poatan retorne precocemente aos treinamentos, o que poderia afetar sua integridade física.

    O fim da suspensão poderá ser adiantada em caso de liberação médica. Ainda assim, o peso-pesado é obrigado pelo UFC a cumprir 45 dias de descanso, sem nenhum tipo de treinamento físico. O mesmo acontece com Justin Gaethje, Ilia Topuria, Aiemann Zahabi e Steve Garcia.

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    Brasileiros se livram de grande suspensão

    Enquanto Alex Poatan sofre para voltar rápido à ativa, os compatriotas Mauricio Ruffy e Diego Lopes conseguiram nada mais que poucos dias de descanso obrigatório. Ambos garantiram nocautes rápidos contra seus adversários e sofreram danos físicos leves, assim como Bo Nickal, Josh Hokit, Sean O'Malley e Ciryl Gane.

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    Lista completa de suspensões do UFC Casa Branca

    • Justin Gaethje: Suspensão de 180 dias ou até liberação médica especializada (repouso obrigatório de 45 dias);
    • Ilia Topuria: Suspensão de 180 dias ou até liberação médica especializada (repouso obrigatório de 60 dias devido a nocaute técnico);
    • Ciryl Gane: Suspenso por oito dias de repouso obrigatório;
    • Alex Poatan: Suspensão de 180 dias ou até liberação médica especializada (repouso obrigatório de 45 dias devido a nocaute técnico);
    • Sean O'Malley: Suspenso por oito dias de repouso obrigatório;
    • Aiemann Zahabi: Suspensão de 180 dias ou até liberação médica especializada (repouso obrigatório de 45 dias devido a nocaute técnico);
    • Josh Hokit: Suspenso por oito dias de repouso obrigatório;
    • Derrick Lewis: Suspenso por 45 dias de repouso obrigatório devido a nocaute técnico;
    • Mauricio Ruffy: Suspenso por quatro dias de repouso obrigatório;
    • Michael Chandler: Suspenso por 45 dias, com repouso obrigatório, devido a nocaute técnico;
    • Bo Nickal: Suspenso por quatro dias de repouso obrigatório;
    • Kyle Daukaus: Suspenso por 45 dias, com repouso obrigatório, devido a nocaute técnico;
    • Diego Lopes: Suspenso por 30 dias ou até liberação médica especializada;
    • Steve Garcia: Suspensão de 180 dias ou até liberação médica especializada (repouso obrigatório de 60 dias devido a nocaute técnico).
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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