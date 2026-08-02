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Com brilho de brasileiros, UFC Belgrado tem recordes de finalizações

O anfitrião Medic, que venceu a luta principal em 30 segundos, foi um dos destaques

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 12:53
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Uros Medic comemora o nocaute na principal luta do UFC Belgrado
Uros Medic comemora o nocaute na principal luta do UFC Belgrado (Foto: Divulgação)

A primeira edição do UFC Belgrado, realizada no sábado (1º), foi um open bar de finalizações. Com nada menos do que 12 vitórias dessa maneira, 10 delas no round inicial, o evento bateu esses dois recordes na história moderna da principal organização de MMA do planeta.

Com vitórias no primeiro round, os dois brasileiros que subiram ao octógono contribuíram para essas duas inéditas marcas. A mineira Stephanie Luciano, de 26 anos, finalizou, com um mata-leão, a anfitriã Marina Spasic pelo peso-palha.

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Pouco tempo depois do triunfo contundente da compatriota na abertura do evento, ainda no card preliminar, o carioca Michael 'PQD' Oliveira, de 28 anos, da Rocinha, estreou com nocaute no UFC. E quem pagou o pato foi o inglês Oban Elliott.

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Atuações dominantes da dupla brasileira à parte, os bônus de Performance da Noite foram para Uros Medic, Navajo Stirling (Nova Zelândia), Nina Milosevic e Gilbert Urbina. Cada um embolsou US$ 100 mil (cerca de R$ 508 mil).

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Na luta principal do evento, o anfitrião Medic precisou de apenas 30 segundos para vencer, por nocaute técnico, Daniel Rodriguez, para êxtase da torcida. Confira abaixo:

No vídeo a seguir, como o neozelândes Stirling nocauteou o polonês Jan Blachowicz.

O americano Urbina, por sua vez, superou Vlasto Cepo, da Sérvia, também no round inicial:

Já Milosevic foi a primeira atleta da casa a vencer no evento, ainda no card preliminar. E quem ficou desolada no octógono foi a americana Hailey Cowan.

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Todos os resultados do UFC Belgrado

Card Principal
Uros Medic venceu Daniel Rodriguez por nocaute técnico aos 30s do 1° round
Navajo Stirling venceu Jan Blachowicz por nocaute técnico aos 2m56s do 1° round
Aleksandar Rakic venceu Marcin Tybura por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Robert Valentin venceu Dusko Todorovic por finalização (guilhotina) aos 4m14s do 1° round
Gilbert Urbina venceu Vlasto Cepo por nocaute técnico a 1m01s do 1° round
Noah Gugnon venceu Milos Janicic por finalização (mata-leão) a 1m21s do 1° round

Card Preliminar
Tofiq Musayev venceu Ludovit Klein por nocaute técnico aos 4m07s do 2° round
Michael 'PQD' Oliveira venceu Oban Elliott por nocaute a 1m49s do 1° round
Borislav Nikolic venceu Mark Vologdin por decisão unânime (29-27, 29-27, 29-27)
Bogdan Grad venceu Dennis Buzukja por finalização (triângulo de mão) aos 4m33s do 2° round
Mateusz Rebecki venceu Kyle Prepolec por nocaute técnico aos 4m41s do 1° round
Nina Milosevic venceu Hailey Cowan por nocaute técnico aos 3m41s do 1° round
Jovan Leka venceu Alexander Poppeck por nocaute técnico aos 2m22s do 1° round
Stephanie Luciano venceu Marina Spasic por finalização (mata-leão) aos 3m30s do 1° round

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Navajo Stirling comemora nocaute no UFC Belgrado
Navajo Stirling comemora nocaute no UFC Belgrado (Foto: Divulgação)
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