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Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Belgrado

Evento na capital sérvia acontece neste sábado (1º)

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 19:31
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Stephanie Rondinha e Michael PQD vão lutar neste sábado no UFC Belgrado
Stephanie Rondinha e Michael PQD vão lutar neste sábado no UFC Belgrado (Foto: Divulgação)

Neste sábado (1º), pela primeira vez, o UFC vai 'desembarcar' na capital da Sérvia. O evento em Belgrado será o 783º da história da principal organização de MMA do planeta, a 25ª apenas em 2026. Será a 170ª cidade diferente a sediar uma competição da entidade presidida por Dana White, e o 32º país.

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Desde setembro de 2025, com o UFC Paris, que a organização não promovia um evento na Europa Ocidental. Na temporada atual, a única edição no continente havia sido em Londres.

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A luta principal deste sábado será entre o anfitrião Uros Medic e o americano Daniel Rodriguez, pelos pesos médios.


Ao todo, atletas de 14 países subirão ao octógono neste sábado: Sérvia, Estados Unidos, Polônia, Nova Zelândia, Suíça, Eslováquia, França, Azerbaijão, País de Gales, Brasil, Rússia, Áustria, Canadá e Alemanha.

O sérvio Uros Medic comemora a vitória no UFC Vegas 91 - Foto por Chris Unger/Zuffa LLC
O sérvio Uros Medic comemora a vitória no UFC Vegas 91 (Foto: Chris Unger Zuffa LLC)

Brasil tem dois representantes no evento. O carioca Michael 'PQD' Oliveira, invicto no profissional, estreia no UFC contra o galês Oban Elliott, no peso meio-médio. A mineira Stephanie Luciano abre o card na divisão palha (até 52,1 kg), diante da local Marina Spasic.

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Ao todo, serão nove estreantes neste sábado: Vlasto Cepo, Milos Janicic, Noah Gugnon, Michael Oliveira, Borislav Nikolic, Nina Milosevic, Jovan Leka, Alexander Poppeck e Marina Spasic.

O card principal começa às 14h (horário de Brasília) e o preliminar, às 11h. O evento terá transmissão exclusiva no Brasil pela Paramount+. Veja os confrontos:

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UFC Belgrado

Card Principal

  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
  • Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
  • Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
  • Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
  • Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon

Card Preliminar

    1.
  1. Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
    2. 2.
  2. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira
    3. 3.
  3. Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic x Mark Vologdin
    4. 4.
  4. Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja x Bogdan Grad
    5. 5.
  5. Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki x Kyle Prepolec
    6. 6.
  6. Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic x Hailey Cowan
    7. 7.
  7. Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka x Alexander Poppeck
    8. 8.
  8. Peso-palha (até 52,1 kg): Marina Spasic x Stephanie Luciano

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