Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Belgrado
Evento na capital sérvia acontece neste sábado (1º)
Neste sábado (1º), pela primeira vez, o UFC vai 'desembarcar' na capital da Sérvia. O evento em Belgrado será o 783º da história da principal organização de MMA do planeta, a 25ª apenas em 2026. Será a 170ª cidade diferente a sediar uma competição da entidade presidida por Dana White, e o 32º país.
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Desde setembro de 2025, com o UFC Paris, que a organização não promovia um evento na Europa Ocidental. Na temporada atual, a única edição no continente havia sido em Londres.
A luta principal deste sábado será entre o anfitrião Uros Medic e o americano Daniel Rodriguez, pelos pesos médios.
A encarada da luta principal do #UFCBelgrado! 👊— UFC Brasil (@UFCBrasil) July 31, 2026
Quem vai levar a melhor: @urketaraketa ou @DRodUFC?
[ Apresentado por @Stake | Sábado (1) | Ao vivo a partir das 10h SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/0E3NvmSM6D
Ao todo, atletas de 14 países subirão ao octógono neste sábado: Sérvia, Estados Unidos, Polônia, Nova Zelândia, Suíça, Eslováquia, França, Azerbaijão, País de Gales, Brasil, Rússia, Áustria, Canadá e Alemanha.
O Brasil tem dois representantes no evento. O carioca Michael 'PQD' Oliveira, invicto no profissional, estreia no UFC contra o galês Oban Elliott, no peso meio-médio. A mineira Stephanie Luciano abre o card na divisão palha (até 52,1 kg), diante da local Marina Spasic.
Essa luta PROMETE! 🔥@ObanElliottUFC enfrenta o estreante brasileiro Michael 'PQD' Oliveira no #UFCBelgrado amanhã! 💪— UFC Brasil (@UFCBrasil) July 31, 2026
[ Apresentado por @Stake | Sábado (1) | Ao vivo a partir das 10h SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/e69xUqSiZo
Ao todo, serão nove estreantes neste sábado: Vlasto Cepo, Milos Janicic, Noah Gugnon, Michael Oliveira, Borislav Nikolic, Nina Milosevic, Jovan Leka, Alexander Poppeck e Marina Spasic.
Começaram as encaradas do #UFCBelgrado! 👊— UFC Brasil (@UFCBrasil) July 31, 2026
Marina Spasic e Stephanie Luciano 🇧🇷 abrem o dia de lutas amanhã! 🔥
[ Apresentado por @Stake | Sábado (1) | Ao vivo a partir das 10h SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/YeYabDyLVz
O card principal começa às 14h (horário de Brasília) e o preliminar, às 11h. O evento terá transmissão exclusiva no Brasil pela Paramount+. Veja os confrontos:
UFC Belgrado
Card Principal
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Daniel Rodriguez
- Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jan Blachowicz x Navajo Stirling
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Aleksandar Rakic x Marcin Tybura
- Peso-médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic x Robert Valentin
- Peso-médio (até 83,9 kg): Vlasto Cepo x Gilbert Urbina
- Peso-leve (até 70,3 kg): Milos Janicic x Noah Gugnon
Card Preliminar
- Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein x Tofiq Musayev
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Oban Elliott x Michael Oliveira
- Peso-galo (até 61,2 kg): Borislav Nikolic x Mark Vologdin
- Peso-pena (até 65,7 kg): Dennis Buzukja x Bogdan Grad
- Peso-leve (até 70,3 kg): Mateusz Rebecki x Kyle Prepolec
- Peso-galo (até 61,2 kg): Nina Milosevic x Hailey Cowan
- Peso-pesado (até 120,2 kg): Jovan Leka x Alexander Poppeck
- Peso-palha (até 52,1 kg): Marina Spasic x Stephanie Luciano
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