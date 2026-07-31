Strickland projeta volta ao UFC e troca ofensas com Chimaev O norte-americano ironizou justificativa do checheno para a derrota no UFC 328, que o respondeu nas redes sociais

Sean Strickland quer voltar ao octógono do UFC, mas ainda precisa de mais tempo para recuperar o ombro lesionado. O campeão dos médios (até 83,9 kg) conquistou o cinturão na vitória sobre Khamzat Chimaev, até então invicto, no UFC 328, realizado em maio de 2026. Contudo, na coletiva após a luta, revelou ter entrado no octógono com o ombro deslocado.

Segundo o lutador, a lesão no ombro ocorreu na semana da luta, em um sparring na academia, e exige cautela antes de qualquer retorno oficial às competições, embora o processo de recuperação esteja avançando. Em publicação nas redes sociais, Strickland deu uma atualização sobre seu estado físico e antecipou o desejo de reeditar o confronto com o rival checheno. "Vocês continuam me perguntando quando eu vou lutar de novo. O ombro está ficando sólido, preciso de um pouco mais de tempo", afirmou o campeão.

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Yall keep asking me when Im gonna fight again. Shoulder is getting solid, need a little longer.



As to who Im fighting.. Chimeav keeps running his fucking mouth.



Want me to teach you how to cut weight so you can stop bitching for a second L? — Sean Strickland (@SStricklandMMA) July 30, 2026

Troca de farpas entre Strickland e Chimaev

O atual detentor do cinturão dos médios também aproveitou a publicação para alfinetar Chimaev, cujos representantes atribuíram o revés às dificuldades no corte de peso. Strickland ironizou a justificativa do adversário. "Quanto a quem eu vou enfrentar, Chimaev não para de abrir a boca. Quer que eu te ensine como cortar peso para você parar de reclamar por um segundo?", provocou o norte-americano.

Chimaev não ficou em silêncio. O checheno rebateu as declarações do campeão com novo ataque verbal. "Esse covarde começou a falar de novo. Quando você me vir de novo, peça perdão, você é bom nisso. O mais importante é não chorar como uma menininha da próxima vez", respondeu. Nos comentários, o lutador continuou ofendendo o americano, respondendo a um fã que defendia Strickland.

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This coward started talking again, when you see me again, ask for forgiveness, you're good at that, the most important thing is don't cry like a girl next time — Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 31, 2026

Nassourdine Imavov, um dos principais candidatos para disputar o cinturão dos médios, ainda comentou na publicação do rival: "Você fará o que lhe mandarem. Até breve". Anteriormente, o franco-russo já havia afirmado não ter respeito pelo americano e querer "arrancar a cabeça dele" no octógono. Os dois já se enfrentaram no início de 2023, com vitória para Strickland.

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UFC 328

Na luta principal do UFC 328, Sean Strickland anulou o temido jogo de grappling de Khamzat Chimaev. O norte-americano levou a melhor na trocação ao longo de cinco rounds intensos e conquistou o cinturão dos médios.

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Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Chimaev começou a luta impondo seu grappling dominador no primeiro round, mantendo Strickland no chão e buscando finalizações. A partir do segundo assalto, porém, o americano ajustou a defesa de quedas e neutralizou a principal arma do adversário. A mudança desgastou o checheno e levou o confronto para a trocação em pé, terreno em que Strickland passou a ditar o ritmo com maior volume de golpes e precisão.

Nos rounds finais, a luta manteve-se bastante equilibrada e disputada em pé, embora Chimaev tenha conseguido momentos de agressividade e conectado um golpe duro. Vendo o combate escapar, o checheno buscou retomar as quedas no último assalto para garantir vantagem, mas Strickland defendeu bem as investidas, e a luta terminou com uma troca franca de golpes até o gongo final.

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