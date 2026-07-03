logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo: Mohamed Salah é confirmado no time titular do Egito

Salah confirmado para duelo com a Austrália

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 14:12
Favorite o Lance! no Google
Salah recebeu prêmio de Melhor Jogador da Partida na versão sem a marca de bebida (Foto: Reprodução / Instagram / Fifa)
Salah recebeu prêmio de Melhor Jogador da Partida na versão sem a marca de bebida (Foto: Reprodução / Instagram / Fifa)

O Egito respira aliviado. O astro Mohamed Salah está confirmado entre os 11 titulares que enfrentam a Austrália nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no AT&T Stadium, nos Estados Unidos. Recuperado de um problema muscular, o camisa 10 lidera os Faraós no duelo decisivo da segunda fase da Copa do Mundo, valendo uma vaga nas oitavas de final.

  • Keyne e Lamine Yamal durante jogo da Espanha

    Irmão de Lamine Yamal vira sensação na Copa do Mundo e encanta web

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Palpites dos jogos da Copa do Mundo de 2026

    Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercados

    Palpites
    Há 2 horas
  • Nomes dos atletas não foram divulgados oficialmente (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Copa do Mundo: oito jogadores são flagrados com substância proibida

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
    • Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
    Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

    Do susto à confirmação na equipe titular


    A presença do craque era a principal incógnita da seleção africana para o confronto. Salah acendeu o sinal de alerta ao ser substituído no empate por 1 a 1 contra o Irã, ainda na fase de grupos, queixando-se de dores.

    continua após a publicidade

    Exames subsequentes constataram uma pequena lesão na coxa esquerda do atacante. O incômodo o afastou de algumas sessões de treinamento, mas o departamento médico correu contra o tempo para garantir o capitão em campo no primeiro mata-mata da competição.

  • Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil encara a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo: quem chega como favorito?

    Seleção Brasileira
    Há 26 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre aposentadoria após rumores

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos
  • Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino da Seleção

    Calor extremo marca treino, e Seleção se refresca como pode nos EUA

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • A importância do camisa 10 e a caça aos recordes


    Aos 34 anos, Salah mantém o status de referência técnica absoluta do Egito, ao lado de nomes como Marmoush e Zizo. Sua consistência nesta Copa é cirúrgica: o atacante participou diretamente de um gol por partida na primeira fase, com uma bola na rede e duas assistências, além de faturar o prêmio de melhor em campo no triunfo por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia.

    continua após a publicidade

    O torneio em solo norte-americano também tem contornos históricos para o jogador. Com o gol anotado nesta edição, somado aos dois de 2022, ele se isolou como o maior artilheiro da história do Egito em Copas do Mundo, com três gols.

    O próximo alvo é ainda mais emblemático. Ao alcançar a marca de 68 gols com a camisa do país, o craque do Liverpool está a apenas um de igualar o recorde histórico de Hossam Hassan — atual treinador da seleção e maior goleador da história do futebol egípcio, com 69 tentos.

    continua após a publicidade

    Escalação do Egito

    Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia e Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy e Marawan Attia; Mohamed Salah e Omar Marmoush.

    🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Imprensa inglesa cita estimulante sexual contra efeitos da altitude no Azteca

    Há 3 minutos
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel critica Fifa e alega desvantagem da Inglaterra na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Última campeã da Copa faz boa fase de grupos (David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Argentina relembra superstição antes de duelo contra Cabo Verde

    Há 1 hora
    Johan Manzambi, da Suíça, comemora após marcar o segundo gol da Suíça contra o Canadá.

    Copa do Mundo 2026

    Conheça Johan Manzambi, joia da Suíça que brilha na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Gonçalo Ramos - Portugal

    Copa do Mundo 2026

    Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7

    Há 2 horas
    Luis Diaz em jogo da Colômbia

    Copa do Mundo 2026

    Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Print do meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa

    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Por que Mbappé virou 'Mobutu'? Entenda a origem do meme

    Keyne e Lamine Yamal durante jogo da Espanha

    Irmão de Lamine Yamal vira sensação na Copa do Mundo e encanta web

    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo

    Ancelotti confirma Neymar pronto para jogar 90 minutos

    Rayan em pé com a mão para cima com a camisa da Seleção Brasileira

    Brasil é favorito contra a Noruega, mas Haaland lidera projeção de gols nas oitavas da Copa

    alemanha copa do mundo nagelsmann

    Nagelsmann deixa seleção da Alemanha, e Klopp é favorito ao cargo após eliminação na Copa

    Nomes dos atletas não foram divulgados oficialmente (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Copa do Mundo: oito jogadores são flagrados com substância proibida

    Stale Solbakken durante partida entre Noruega e Costa do Marfim

    Apesar de provocação, treinador da Noruega nunca conseguiu vazar times de Ancelotti

    Jogadores de Portugal comemorando

    Espanha x Portugal: o grande jogo da Copa reúne séculos de rivalidade e vale vaga