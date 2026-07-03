Copa do Mundo: Mohamed Salah é confirmado no time titular do Egito Salah confirmado para duelo com a Austrália

O Egito respira aliviado. O astro Mohamed Salah está confirmado entre os 11 titulares que enfrentam a Austrália nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no AT&T Stadium, nos Estados Unidos. Recuperado de um problema muscular, o camisa 10 lidera os Faraós no duelo decisivo da segunda fase da Copa do Mundo, valendo uma vaga nas oitavas de final.

Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

Do susto à confirmação na equipe titular



A presença do craque era a principal incógnita da seleção africana para o confronto. Salah acendeu o sinal de alerta ao ser substituído no empate por 1 a 1 contra o Irã, ainda na fase de grupos, queixando-se de dores.

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Exames subsequentes constataram uma pequena lesão na coxa esquerda do atacante. O incômodo o afastou de algumas sessões de treinamento, mas o departamento médico correu contra o tempo para garantir o capitão em campo no primeiro mata-mata da competição.

A importância do camisa 10 e a caça aos recordes



Aos 34 anos, Salah mantém o status de referência técnica absoluta do Egito, ao lado de nomes como Marmoush e Zizo. Sua consistência nesta Copa é cirúrgica: o atacante participou diretamente de um gol por partida na primeira fase, com uma bola na rede e duas assistências, além de faturar o prêmio de melhor em campo no triunfo por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia.

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O torneio em solo norte-americano também tem contornos históricos para o jogador. Com o gol anotado nesta edição, somado aos dois de 2022, ele se isolou como o maior artilheiro da história do Egito em Copas do Mundo, com três gols.

O próximo alvo é ainda mais emblemático. Ao alcançar a marca de 68 gols com a camisa do país, o craque do Liverpool está a apenas um de igualar o recorde histórico de Hossam Hassan — atual treinador da seleção e maior goleador da história do futebol egípcio, com 69 tentos.

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Escalação do Egito

Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia e Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy e Marawan Attia; Mohamed Salah e Omar Marmoush.

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