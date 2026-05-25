menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Deiveson Figueiredo busca cinturão no UFC Macau: 'Não desisti'

Brasileiro enfrenta o chinês Song Yadong pelo peso-galo neste sábado (30)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
16:17
Favorite o Lance! no Google
Deiveson já venceu o cinturão peso mosca duas vezes e agora busca título nos galos (Foto: Reprodução/UFC)
imagem cameraDeiveson já venceu o cinturão peso mosca duas vezes e agora busca título nos galos (Foto: Reprodução/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil volta a liderar o Ultimate Fighting Championship (UFC), no próximo sábado (30), com Deiveson Figueiredo. O evento Fight Night acontecerá em Macau, região autônoma no sul da China. Na luta principal, o combate entre o brasileiro e o chinês Song Yadong promete entregar muita emoção e muita porradaria.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O foco na trocação é, aliás, um dos objetivos de Deiveson para o duelo. Após a derrota para Umar Nurmagomedov, em janeiro deste ano, o "Deus da Guerra" admitiu ter "deixado a desejar" no boxe e, por isso, está focado em fazer melhor contra Yadong. Desta vez, a decisão não será suficiente, pois o brasileiro tem como objetivo, além do triunfo, o bônus de performance.

— Eu deixei a desejar na parte do meu striking contra o Umar, então busquei ajustar isso. Trabalhei muito bem à distância nos treinos e tenho certeza de que vou fazer uma grande luta. Com certeza eu vou ser agressivo e ele também. Vou entrar para buscar o bônus de Luta da Noite. Eu gosto de trocar porrada e acho que ele vai me dar esse tipo de combate.

continua após a publicidade
Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)
Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)

A confiança que ele tem em seu próprio jogo, no entanto, não diminui o talento de seu oponente – e Deiveson aparenta estar ciente disso. O ex-campeão dos moscas (até 56,7 kg) comentou sobre o que acredita serem as habilidades do chinês e afirmou que, durante a preparação, trabalhou para neutralizá-las.

— A gente tem que tomar cuidado com os contragolpes. Ele é muito rápido, mas venho trabalhando isso e estou preparado para fazer uma grande apresentação em cima do jogo dele — analisou, em entrevista ao UFC.

continua após a publicidade

O caminho até o cinturão

O sentimento de ser campeão mundial não é novidade para Deiveson Figueiredo. Com dois cinturões no peso-mosca, o lutador decidiu subir de categoria para tentar seu caminho a um novo título. Desde a mudança, no entanto, foram quatro vitórias e três derrotas – sendo essas três nas últimas quatro lutas.

Embora a fase não seja das melhores, o paraense acredita que ainda tem chance no caminho até o campeão Petr Yan. Uma boa vitória contra Song, por exemplo, pode dar a oportunidade do "Deus da Guerra" voltar a despontar no Top 5 do ranking do UFC.

— Eu quero vencê-lo e tomar o lugar dele no ranking. Não desisti do cinturão. Saí da minha zona de conforto justamente para buscar essa oportunidade. Voltar para Macau é especial para mim, e tenho certeza de que vou fazer um grande show e sair com a vitória — completou.

➡️ Conor McGregor fala sobre volta ao UFC pela primeira vez

FICHA TÉCNICA
UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

Card Preliminar - 5 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim

+Aposte em Conor McGregor no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias