Deiveson Figueiredo busca cinturão no UFC Macau: 'Não desisti'
Brasileiro enfrenta o chinês Song Yadong pelo peso-galo neste sábado (30)
O Brasil volta a liderar o Ultimate Fighting Championship (UFC), no próximo sábado (30), com Deiveson Figueiredo. O evento Fight Night acontecerá em Macau, região autônoma no sul da China. Na luta principal, o combate entre o brasileiro e o chinês Song Yadong promete entregar muita emoção e muita porradaria.
O foco na trocação é, aliás, um dos objetivos de Deiveson para o duelo. Após a derrota para Umar Nurmagomedov, em janeiro deste ano, o "Deus da Guerra" admitiu ter "deixado a desejar" no boxe e, por isso, está focado em fazer melhor contra Yadong. Desta vez, a decisão não será suficiente, pois o brasileiro tem como objetivo, além do triunfo, o bônus de performance.
— Eu deixei a desejar na parte do meu striking contra o Umar, então busquei ajustar isso. Trabalhei muito bem à distância nos treinos e tenho certeza de que vou fazer uma grande luta. Com certeza eu vou ser agressivo e ele também. Vou entrar para buscar o bônus de Luta da Noite. Eu gosto de trocar porrada e acho que ele vai me dar esse tipo de combate.
A confiança que ele tem em seu próprio jogo, no entanto, não diminui o talento de seu oponente – e Deiveson aparenta estar ciente disso. O ex-campeão dos moscas (até 56,7 kg) comentou sobre o que acredita serem as habilidades do chinês e afirmou que, durante a preparação, trabalhou para neutralizá-las.
— A gente tem que tomar cuidado com os contragolpes. Ele é muito rápido, mas venho trabalhando isso e estou preparado para fazer uma grande apresentação em cima do jogo dele — analisou, em entrevista ao UFC.
O caminho até o cinturão
O sentimento de ser campeão mundial não é novidade para Deiveson Figueiredo. Com dois cinturões no peso-mosca, o lutador decidiu subir de categoria para tentar seu caminho a um novo título. Desde a mudança, no entanto, foram quatro vitórias e três derrotas – sendo essas três nas últimas quatro lutas.
Embora a fase não seja das melhores, o paraense acredita que ainda tem chance no caminho até o campeão Petr Yan. Uma boa vitória contra Song, por exemplo, pode dar a oportunidade do "Deus da Guerra" voltar a despontar no Top 5 do ranking do UFC.
— Eu quero vencê-lo e tomar o lugar dele no ranking. Não desisti do cinturão. Saí da minha zona de conforto justamente para buscar essa oportunidade. Voltar para Macau é especial para mim, e tenho certeza de que vou fazer um grande show e sair com a vitória — completou.
FICHA TÉCNICA
UFC Macau
📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim
