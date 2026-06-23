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Alex Poatan assusta com possível despedida do UFC: 'Medo de voltar'

Brasileiro foi nocauteado por Ciryl Gane, ainda no segundo round, na Casa Branca

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:52
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Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)
Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)

As controvérsias da arbitragem no UFC Casa Branca podem ter consequências além dos resultados do evento. A polêmica, aliás, parece ter colocado a continuidade de Alex Poatan no MMA em xeque. Ao menos, foi o que uma mensagem publicada pelo ex-campeão nas redes sociais deixou transparecer ao indicar que seu futuro no esporte estaria incerto.

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    Por meio dos "stories" do Instagram, Poatan afirmou que estaria inseguro para retornar ao octógono do UFC após os últimos acontecimentos. O brasileiro iniciou um movimento de revolta contra a arbitragem, especialmente Herb Dean, que comandou seu duelo contra Ciryl Gane.

    — Sinceramente, estou com medo de voltar a luta com tudo isso que está acontecendo (com a arbitragem). Acho que já fiz minha parte — escreveu Alex Pereira, ao compartilhar um vídeo do influenciador Brendan Ruh que julgava os últimos erros de Dean.

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    A principal preocupação de Poatan parece estar ligado a sua integridade física, caso os golpes ilegais continuem a ser aceitos pelos árbitros durante uma luta. Durante esse período de manifestão, inclusive, o brasileiro chegou a relembrar o caso do boxeador Prichard Colón, que, após receber inúmeros golpes na nuca, sofreu com complicações e passou a viver com sequelas neurológicas severas.

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    Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento dois dias depois, em 16 de junho, e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

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    Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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