Alex Poatan assusta com possível despedida do UFC: 'Medo de voltar' Brasileiro foi nocauteado por Ciryl Gane, ainda no segundo round, na Casa Branca

As controvérsias da arbitragem no UFC Casa Branca podem ter consequências além dos resultados do evento. A polêmica, aliás, parece ter colocado a continuidade de Alex Poatan no MMA em xeque. Ao menos, foi o que uma mensagem publicada pelo ex-campeão nas redes sociais deixou transparecer ao indicar que seu futuro no esporte estaria incerto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Por meio dos "stories" do Instagram, Poatan afirmou que estaria inseguro para retornar ao octógono do UFC após os últimos acontecimentos. O brasileiro iniciou um movimento de revolta contra a arbitragem, especialmente Herb Dean, que comandou seu duelo contra Ciryl Gane.

— Sinceramente, estou com medo de voltar a luta com tudo isso que está acontecendo (com a arbitragem). Acho que já fiz minha parte — escreveu Alex Pereira, ao compartilhar um vídeo do influenciador Brendan Ruh que julgava os últimos erros de Dean.

continua após a publicidade

A principal preocupação de Poatan parece estar ligado a sua integridade física, caso os golpes ilegais continuem a ser aceitos pelos árbitros durante uma luta. Durante esse período de manifestão, inclusive, o brasileiro chegou a relembrar o caso do boxeador Prichard Colón, que, após receber inúmeros golpes na nuca, sofreu com complicações e passou a viver com sequelas neurológicas severas.

➡️ UFC Casa Branca bate recorde histórico com sete nocautes

Entenda reclamação de Alex Poatan após UFC Casa Branca

Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento dois dias depois, em 16 de junho, e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

continua após a publicidade

Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

+Aposte em Alex Poatan no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.