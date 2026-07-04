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Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho

Arqueiro viveu um drama pessoal antes de ser herói da seleção paraguaia na Copa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/07/2026 17:59
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Orlando Gill (reprodução Instagram)
Orlando Gill (reprodução Instagram)
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Um dos grandes heróis da campanha histórica do Paraguai na Copa do Mundo de 2026 é o goleiro Orlando Gill. Titular absoluto da seleção paraguaia, o arqueiro foi decisivo na classificação na fase de grupos e voltou a brilhar na segunda fase, quando defendeu dois pênaltis diante da Alemanha. Antes de viver o melhor momento da carreira, porém, Gill enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida fora dos gramados.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Um dos grandes heróis da campanha histórica do Paraguai na Copa do Mundo de 2026 é o goleiro Orlando Gill. Titular absoluto da seleção paraguaia, o arqueiro foi decisivo na classificação na fase de grupos e voltou a brilhar na segunda fase, quando defendeu dois pênaltis diante da Alemanha. Antes de viver o melhor momento da carreira, porém, Gill enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida fora dos gramados.

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    • Drama pessoal

    Em 2022, Orlando Gill e a esposa, Melissa Ávalos, passaram por um grande drama com o nascimento do filho, Lauti. O bebê nasceu prematuro e apresentou graves problemas de saúde, exigindo uma série de tratamentos médicos.

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    Sem condições financeiras para arcar com todas as despesas, o goleiro precisou tomou a decisão de vender objetos importantes de sua carreira para ajudar a custear o tratamento do filho. Entre os itens negociados estavam luvas, chuteiras, uniformes de jogo e até a camisa utilizada quando defendeu a seleção paraguaia sub-20.

    A história voltou a repercutir e viralizou nas redes sociais após Gill se tornar o grande nome da classificação histórica do Paraguai sobre a poderosa Alemanha, nas cobranças de pênaltis.

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    • A volta por cima

    Depois de superar o difícil momento familiar, a carreira de Orlando Gill também deu uma reviravolta. No fim de 2023, o goleiro recebeu uma oportunidade no San Lorenzo, da Argentina. Inicialmente, porém, permaneceu praticamente um ano como reserva e teve poucas oportunidades para atuar.

    A mudança aconteceu em 2024, quando uma sequência de lesões dos concorrentes abriu espaço para Gill assumir a titularidade. O goleiro aproveitou a chance, se firmou entre os titulares e convenceu o clube, que exerceu a opção de compra por cerca de 500 mil euros para mantê-lo em definitivo.

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    A ascensão de Orlando Gill também provocou uma das decisões mais comentadas da seleção paraguaia antes da Copa do Mundo. O técnico Gustavo Alfaro optou por deixar no banco o experiente Gatito Fernández, de 38 anos, ídolo do Botafogo e titular durante boa parte das Eliminatórias.

    Embora Gatito tivesse sido o dono da posição na campanha classificatória, a comissão técnica priorizou o ritmo de jogo. Como o veterano era reserva no Cerro Porteño e Gill vivia grande fase no San Lorenzo, Alfaro decidiu apostar no jovem goleiro, que assumiu a titularidade desde a estreia contra os Estados Unidos.

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    Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, em 11 de junho de 2000, Orlando Gill iniciou a carreira no Sportivo San Lorenzo e depois defendeu o Sportivo Trinidense antes de se transferir para o futebol argentino. Dono de grande envergadura, destaca-se pela segurança nas bolas aéreas e pelos rápidos reflexos.

    Destaque do Paraguai na Copa

    As atuações contra a Alemanha apenas confirmaram o excelente Mundial vivido por Orlando Gill. Ainda na fase de grupos, o goleiro foi eleito o melhor em campo no empate sem gols contra a Austrália. Na ocasião, realizou cinco defesas importantes, quatro delas dentro da área, e garantiu um resultado fundamental para a classificação paraguaia ao mata-mata.

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    Nas quartas de final, diante da Alemanha, Gill voltou a ser decisivo. Durante os 90 minutos, fez seis grandes defesas e manteve o Paraguai vivo mesmo sob forte pressão da equipe europeia. Nas cobranças de pênaltis, brilhou mais uma vez ao defender duas cobranças, superando até o experiente Manuel Neuer e garantindo a classificação histórica da seleção paraguaia.

    Orlando Gill comemora
    Orlando Gill comemorando classificação do Paraguai. (Imagem: Jewel SAMAD / AFP)

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