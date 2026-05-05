Após nocaute, Carlos Prates cola em campeão no ranking do UFC

Brasileiro conquistou terceiro nocaute consecutivo na organização contra JDM

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
13:23
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Carlos Prates não teve problemas em derrotar o ex-campeão Jack Della Maddalena no último sábado (2). Quem acompanhou o UFC 328 viu que o astro da Fighting Nerds dominou o australiano por quase três rounds completos antes da vitória ser confirmada. Além de entregar ao brasileiro mais um bônus de performance, o Ultimate o colocou na cola do cinturão dos meio-médios.

Como de costume, o UFC atualizou o rankings oficiais na terça-feira – três dias após um evento Fight Night ou numerado. Dependendo do resultado na luta, o Brasil pode subir ou descer na lista dos melhores lutadores da organização. A mudança, desta vez, foi mais do que satisfatória para os fãs brasileiros.

O show entregue por Prates na luta principal do UFC 328 o rendeu mais três posições na divisão dos meio-médios (até 77 Kg). Antigo número 5, "The Nightmare" se destaca agora em terceiro lugar, atrás apenas do campeão Islam Makhachev e do provável próximo desafiante ao título, Ian Machado Garry, único a vencer Carlos na organização.

Mudanças no meio-médio do UFC

PosiçãoLutadorAtualização

Campeão

Islam Makhachev

Ian Machado Garry

⬆️ 1

Carlos Prates

⬆️ 3

Michael Morales

Jack Della Maddalena

⬇️ 3

Belal Muhammad

⬇️ 1

Sean Brady

Leon Edwards

⬇️ 1

Kamaru Usman

⬆️ 1

Joaquin Buckley

10º

Gabriel Bonfim

Como funciona o ranking do UFC

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

Relembre vitória dominante de Prates sobre JDM em Perth

A luta começou equilibrada, com Carlos Prates apostando em chutes para controlar a distância, enquanto Jack Della Maddalena pressionava e buscava encurtar o espaço. O australiano chegou a conseguir uma queda no fim do primeiro round, mas sem tempo para capitalizar. No segundo assalto, Prates cresceu no combate, defendendo bem as tentativas de queda e encaixando golpes de encontro, como joelhadas e cotoveladas, além de boas sequências no boxe, assumindo o controle das ações.

No terceiro round, o brasileiro dominou completamente. Com Della Maddalena já desgastado, Prates impôs seu jogo de muay thai, anotou três knockdowns e ficou perto do nocaute em diversos momentos. Após um chute baixo decisivo, o australiano não conseguiu se manter em pé, e Prates aproveitou para encerrar a luta no ground and pound.

Carlos Prates venceu Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Valter Walker volta ao ranking dos pesados

Mesmo fora do octógono, Valter Walker fez seu retorno ao ranking do peso-pesado (até 120 Kg) para a 13ª colocação com a nova atualização. O brasileiro emendou quatro vitórias por finalização consecutivas no UFC, mas sofreu com uma lesão grave na perna no último combate. Desde então, se mantém longe da ativa no MMA.

