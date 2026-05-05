Após nocaute, Carlos Prates cola em campeão no ranking do UFC
Brasileiro conquistou terceiro nocaute consecutivo na organização contra JDM
- Matéria
- Mais Notícias
Carlos Prates não teve problemas em derrotar o ex-campeão Jack Della Maddalena no último sábado (2). Quem acompanhou o UFC 328 viu que o astro da Fighting Nerds dominou o australiano por quase três rounds completos antes da vitória ser confirmada. Além de entregar ao brasileiro mais um bônus de performance, o Ultimate o colocou na cola do cinturão dos meio-médios.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Como de costume, o UFC atualizou o rankings oficiais na terça-feira – três dias após um evento Fight Night ou numerado. Dependendo do resultado na luta, o Brasil pode subir ou descer na lista dos melhores lutadores da organização. A mudança, desta vez, foi mais do que satisfatória para os fãs brasileiros.
O show entregue por Prates na luta principal do UFC 328 o rendeu mais três posições na divisão dos meio-médios (até 77 Kg). Antigo número 5, "The Nightmare" se destaca agora em terceiro lugar, atrás apenas do campeão Islam Makhachev e do provável próximo desafiante ao título, Ian Machado Garry, único a vencer Carlos na organização.
Mudanças no meio-médio do UFC
|Posição
|Lutador
|Atualização
Campeão
Islam Makhachev
1º
Ian Machado Garry
⬆️ 1
2º
Carlos Prates
⬆️ 3
3º
Michael Morales
4º
Jack Della Maddalena
⬇️ 3
5º
Belal Muhammad
⬇️ 1
6º
Sean Brady
7º
Leon Edwards
⬇️ 1
8º
Kamaru Usman
⬆️ 1
9º
Joaquin Buckley
10º
Gabriel Bonfim
Como funciona o ranking do UFC
Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.
Relembre vitória dominante de Prates sobre JDM em Perth
A luta começou equilibrada, com Carlos Prates apostando em chutes para controlar a distância, enquanto Jack Della Maddalena pressionava e buscava encurtar o espaço. O australiano chegou a conseguir uma queda no fim do primeiro round, mas sem tempo para capitalizar. No segundo assalto, Prates cresceu no combate, defendendo bem as tentativas de queda e encaixando golpes de encontro, como joelhadas e cotoveladas, além de boas sequências no boxe, assumindo o controle das ações.
No terceiro round, o brasileiro dominou completamente. Com Della Maddalena já desgastado, Prates impôs seu jogo de muay thai, anotou três knockdowns e ficou perto do nocaute em diversos momentos. Após um chute baixo decisivo, o australiano não conseguiu se manter em pé, e Prates aproveitou para encerrar a luta no ground and pound.
Valter Walker volta ao ranking dos pesados
Mesmo fora do octógono, Valter Walker fez seu retorno ao ranking do peso-pesado (até 120 Kg) para a 13ª colocação com a nova atualização. O brasileiro emendou quatro vitórias por finalização consecutivas no UFC, mas sofreu com uma lesão grave na perna no último combate. Desde então, se mantém longe da ativa no MMA.
+Aposte em Carlos Prates no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias