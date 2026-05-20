Relembre a linha do tempo da carreira de Alex Poatan no UFC
Brasileiro está em busca de feito inédito na organização em terceira categoria
A ascensão de Alex "Poatan" Pereira nas artes marciais mistas foi explosiva, desde a estreia no UFC, em novembro de 2021. O brasileiro tem no cartel oito disputas de cinturão e títulos em duas divisões diferentes, além de estar atrás de um feito que ainda não foi alcançado na organização. Relembre abaixo a trajetória do lutador de 38 anos durante os últimos cinco anos.
Linha do tempo de Alex Poatan no UFC
O Início e a Transição
- Origens: De trabalhador em uma borracharia ao estrelato. O apelido "Poatan" (Mão de Pedra) foi dado por seu primeiro treinador, Belocqua Wera, em referência à sua ancestralidade indígena.
- Domínio no Kickboxing: Antes do UFC, Poatan fez história no Glory Kickboxing, tornando-se o primeiro lutador da organização a possuir dois cinturões simultâneos (médio e meio-pesado). Ingressou no Hall da Fama do Glory em 2023.
A Chegada ao UFC (Peso-Médio)
- Novembro de 2021 - UFC 268: Estreia no UFC com um nocaute avassalador sobre Andreas Michailidis no Madison Square Garden.
- Julho de 2022 - UFC 276: Nocauteia Sean Strickland no 1º round, garantindo sua chance pelo cinturão.
- Novembro de 2022 - UFC 281: Faz história ao nocautear seu arquirrival Israel Adesanya no 5º round, tornando-se o Campeão Peso-Médio do UFC em apenas sua quarta luta na organização.
- Abril de 2023 - UFC 287: Perde o título na revanche para Adesanya por nocaute. Após a luta, decide subir para a categoria dos meio-pesados.
Ascensão nos Meio-Pesados (93kg)
- Julho de 2023 - UFC 291: Estreia na nova categoria vencendo o ex-campeão Jan Błachowicz por decisão dividida.
- Novembro de 2023 - UFC 295: Retorna ao Madison Square Garden e nocauteia Jiri Prochazka, conquistando o cinturão vago dos Meio-Pesados. Ele se torna o 9º lutador da história a ganhar títulos em duas divisões diferentes.
- Abril de 2024 - UFC 300: Defende o cinturão com um nocaute emblemático no 1º round contra Jamahal Hill.
- Março de 2026 - UFC 313: Sofre um revés ao perder o cinturão dos meio-pesados para o russo Magomed Ankalaev por pontos.
O Retorno e a Busca pela História (Peso-Pesado)
- Maio de 2026 - UFC 320: Recupera o cinturão dos meio-pesados ao nocautear Magomed Ankalaev em apenas 80 segundos em uma revanche imediata, iniciando seu terceiro reinado no Ultimate.
- Junho de 2026 - UFC Freedom 250: Poatan decide subir novamente de categoria. Ele enfrentará o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos Pesos-Pesados.
Poatan no UFC Casa Branca
A luta co-principal do evento histórico será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.
Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).
Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy leva a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta o norte-americano Michael Chandler. Veja aqui o card completo.
