O segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2015 reservava realidades completamente opostas para as equipes que se enfrentaram na noite daquele sábado, 5 de setembro de 2015. O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, abriu seus portões para um clássico interestadual de enorme peso emocional. O Vasco da Gama, comandado pelo recém-chegado técnico Jorginho, vivia uma situação dramática na tabela e precisava desesperadamente somar pontos em casa para iniciar uma reação histórica contra o rebaixamento. Do outro lado, o Atlético-MG, sob a gestão experiente de Levir Culpi, ocupava a vice-liderança e mantinha uma caça implacável ao Corinthians na briga pelo título nacional. O confronto que terminou com o placar de Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015 refletiu perfeitamente o abismo técnico entre os dois elencos na primeira etapa, sendo decidido a favor dos mineiros através do talento e da frieza de sua dupla de argentinos: o goleador Lucas Pratto e o maestro Jesús Dátolo. O Lance! relembra Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015.

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Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015

O domínio do Galo e o primeiro tempo de Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015

O apito inicial deu início a uma partida onde o Atlético-MG fez valer a sua superioridade técnica desde os primeiros movimentos no gramado do Maracanã. Levir Culpi organizou o Galo com um meio-campo extremamente dinâmico e marcador, composto por Rafael Carioca e Leandro Donizete, o que dava total liberdade para Giovanni Augusto e Jesús Dátolo abastecerem as pontas. A proposta mineira era sufocar a saída de bola do Vasco, que sentia muito a falta de entrosamento em seu setor de contenção com Diguinho e Lucas Siqueira. O jovem goleiro vascaíno Jordi passou a ser bombardeado cedo pelas investidas em velocidade puxadas pelo lateral Patric, que atuava improvisado no ataque ao lado de Thiago Ribeiro.

A pressão do Atlético-MG colheu os seus frutos aos 24 minutos da primeira etapa. Após uma infiltração perigosa na área carioca, o árbitro assinalou pênalti a favor dos visitantes. O centroavante argentino Lucas Pratto, apelidado carinhosamente pela massa atleticana de "Urso", assumiu a responsabilidade da cobrança. Com a frieza e a potência que o caracterizavam como um dos melhores atacantes do continente na época, Pratto bateu sem chances para Jordi, inaugurando o marcador. O gol desestruturou psicologicamente o Vasco de Jorginho, que tentava se lançar ao ataque de forma desordenada com Leandrão e Jorge Henrique, parando na barreira montada pelos zagueiros Edcarlos e Leonardo Silva. Pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, a dupla argentina funcionou novamente: Dátolo aproveitou uma assistência precisa de Giovanni Augusto para finalizar com extrema categoria, ampliando a vantagem para 2 a 0 e deixando o Galo em situação confortável antes da ida para o vestiário.

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A reação do Vasco com Nenê e as mudanças estratégicas de Jorginho

Na volta para a etapa complementar, o técnico Jorginho demonstrou sua leitura de jogo ao promover alterações drásticas na estrutura do Vasco para tentar oxigenar o ataque e evitar um revés pior em casa. Ele sacou Jorge Henrique e Lucas Siqueira para promover as entradas do velocista Rafael Silva e do volante Bruno Gallo, além de colocar o meia Andrezinho na vaga do paraguaio Julio dos Santos. As mexidas mudaram a postura do Cruz-Maltino, que passou a adiantar suas linhas de marcação e empurrar o Atlético-MG contra o seu próprio campo de defesa. A zaga vascaína, liderada pela experiência de Rodrigo e Luan, passava a jogar adiantada, cortando as tentativas de contragolpe dos mineiros.

A postura aguerrida do Vasco equilibrou o jogo Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015 e trouxe uma dose gigante de emoção ao Maracanã. A insistência carioca surtiu efeito aos 29 minutos do segundo tempo (74' no cronômetro global). Em uma jogada de velocidade, o árbitro assinalou pênalti a favor dos donos da casa após infração da defesa atleticana. O meia Nenê, que havia chegado recentemente para ser o cérebro pensante e o líder técnico daquela equipe, assumiu a cobrança com extrema personalidade. Com uma batida precisa, Nenê venceu o goleiro Victor e diminuiu a diferença no placar para 2 a 1, incendiando os torcedores vascaínos presentes nas arquibancadas e iniciando uma verdadeira blitz em busca do gol de empate nos minutos finais.

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A resistência do Atlético-MG e a liderança de Victor no Maracanã

Percebendo o crescimento do Vasco e o desgaste físico de suas principais peças criativas, Levir Culpi agiu rapidamente para fechar o ferrolho defensivo do Atlético-MG e garantir os três pontos cruciais fora de casa. O treinador promoveu as entradas do colombiano Sherman Cárdenas e do jovem Dodô nos lugares de Thiago Ribeiro e Giovanni Augusto, oxigenando o meio-campo para reter a posse de bola. Mais tarde, sacou o autor do segundo gol, Dátolo, para recompor o sistema com forças revigoradas. O jogo transformou-se em um teste de paciência e resistência, com o Vasco alçando muitas bolas na área através dos cruzamentos de Christianno e Bruno Ferreira.

Todas as investidas desesperadas do Vasco paravam na atuação segura do goleiro Victor e na liderança incontestável de Leonardo Silva, que ganhava quase todos os duelos aéreos contra Leandrão e Rafael Silva. O clima ficou tenso nas quatro linhas, com muitas faltas táticas que picotavam o ritmo da partida e irritavam os jogadores cariocas. O Vasco lutou bravamente até o último segundo dos acréscimos, mas a maturidade emocional do elenco do Galo prevaleceu, impedindo que os donos da casa chegassem à igualdade. O apito final confirmou a vitória por 2 a 1, um resultado que premiou a eficiência do primeiro tempo da equipe mineira.

O impacto do resultado de Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015 na tabela

O triunfo conquistado em solo carioca teve um valor imenso para as pretensões do Atlético-MG na temporada de 2015. A vitória por 2 a 1 no Maracanã manteve o Galo firme na perseguição ao líder Corinthians, provando que o grupo de Levir Culpi possuía a consistência tática e a variação de peças necessárias para buscar o título em qualquer estádio do país. A grande atuação da dupla estrangeira, Lucas Pratto e Jesús Dátolo, foi amplamente exaltada pela imprensa esportiva, consolidando os argentinos como os grandes motores técnicos daquela campanha memorável.

Para o Vasco, o revés em casa foi doloroso e manteve a equipe em uma situação delicada na zona de rebaixamento. No entanto, a boa postura demonstrada na segunda etapa serviu de base e lição para Jorginho ajustar os ponteiros do time; nas rodadas seguintes, o Cruz-Maltino iniciaria uma impressionante arrancada de invencibilidade que quase culminou na salvação do clube. O histórico confronto de 2015 permanece muito vivo na memória dos torcedores mineiros como uma exibição de pura eficiência ofensiva e inteligência estratégica, a noite em que o Maracanã rendeu-se ao talento argentino na caminhada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica - Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015

Data: 05 de Setembro de 2015 (Sábado)

05 de Setembro de 2015 (Sábado) Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Competição: Campeonato Brasileiro 2015 (23ª Rodada)

Gols:

Vasco: Nenê (74' - 29'/2ºT - Pênalti) Atlético-MG: Lucas Pratto (24'/1ºT - Pênalti) e Jesús Dátolo (43'/1ºT)

Escalações:

VASCO:

Jordi; Bruno Ferreira, Rodrigo, Luan e Christianno; Diguinho, Lucas Siqueira (Bruno Gallo), Julio dos Santos (Andrezinho) e Nenê; Jorge Henrique (Rafael Silva) e Leandrão. Técnico: Jorginho.

ATLÉTICO-MG:

Victor; Patric, Edcarlos, Leonardo Silva e Pedro Botelho; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto (Dodô) e Jesús Dátolo (Danilo Pires); Thiago Ribeiro (Sherman Cárdenas) e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.