A rodada de abertura do Campeonato Brasileiro é historicamente conhecida por ditar o tom emocional das equipes para o restante da temporada. Na tarde daquele domingo, 15 de abril de 2018, o Estádio de São Januário transformou-se no palco de um dos finais de jogo mais dramáticos e inesquecíveis da era recente dos pontos corridos. O Vasco da Gama, comandado pelo técnico Zé Ricardo, recebia o Atlético-MG na estreia da competição nacional. O time mineiro, dirigido pelo jovem treinador Thiago Larghi, passava por um momento de afirmação tática e ostentava um elenco de respeito com nomes internacionais. O que se desenhou em campo foi um confronto tenso, equilibrado e que parecia caminhar para um revés dos donos da casa. Contudo, o placar de Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018 desafiou a lógica do tempo, sendo decidido em uma virada apoteótica com gols nos minutos derradeiros e a frieza de Yago Pikachu convertendo um pênalti histórico nos acréscimos dos acréscimos. O Lance! relembra Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018.

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Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018

O gol de Otero e as dificuldades iniciais em São Januário

O apito inicial deu largada a uma partida taticamente amarrada, onde o Atlético-MG demonstrou uma postura muito fria para suportar a pressão inicial da torcida vascaína. Thiago Larghi montou o Galo em um sistema de forte preenchimento na intermediária, utilizando a experiência de Elias e a dinâmica do volante Gustavo Blanco para neutralizar o jovem meia Evander e o volante Wellington. Aos 13 minutos da primeira etapa, a estratégia mineira colheu o seu principal fruto. O meia venezuelano Rómulo Otero, amplamente conhecido no futebol continental por sua batida na bola de rara precisão, aproveitou uma assistência de Gustavo Blanco para soltar uma bomba e vencer o goleiro Martín Silva, inaugurando o marcador a favor dos visitantes.

O gol de Otero abateu visivelmente o ímpeto inicial do Vasco da Gama. A equipe de Zé Ricardo passou a reter a posse de bola territorial, mas sofria excessivamente para criar chances de perigo real diante do goleiro Victor. A zaga atleticana, composta por Gabriel França e o jovem Bremer, exibia uma solidez impressionante nos combates aéreos, anulando o centroavante colombiano Duvier Riascos. O meio-campo cruz-maltino abusava dos passes laterais, parando no ferrolho defensivo montado pelo time mineiro, que ainda assustava nos contra-ataques puxados por Luan e o experiente Ricardo Oliveira. O primeiro tempo encerrou-se com a vantagem mínima de 1 a 0 para o Atlético-MG, gerando as primeiras cobranças nas arquibancadas do Caldeirão.

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As modificações de Zé Ricardo e a blitz tática do Cruz-Maltino

Na volta para a etapa complementar, o técnico Zé Ricardo percebeu a necessidade urgente de dar maior amplitude e velocidade ao ataque vascaíno para quebrar as duas linhas de quatro montadas pelo Atlético-MG. Ele promoveu alterações que mudaram completamente a dinâmica do jogo: sacou o lateral Rafael Galhardo para a entrada do velocista Rildo e substituiu o volante Wellington pelo meia Thiago Galhardo, além de colocar o atacante Andrés Ríos na vaga de Riascos. O Vasco adiantou suas linhas de forma agressiva, empurrando o Galo contra a sua própria área ofensiva. A presença de Leandro Desábato na contenção dava a segurança necessária para que o lateral Henrique e o ala Yago Pikachu apoiassem constantemente os pontas.

O jogo Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018 transformou-se em um teste de sobrevivência para o sistema defensivo mineiro. Thiago Larghi tentou responder à pressão carioca promovendo alterações na estrutura da equipe, colocando o volante Yago Severin no lugar de Cazares e oxigenando as pontas com as entradas de Erik e Roger Guedes nos lugares de Otero e Luan. O Atlético-MG fechava-se de forma desesperada, apelando para faltas táticas que picotavam o ritmo da partida. Victor realizava intervenções importantes e a zaga cortava os cruzamentos de Paulão e Werley, mantendo a vantagem mineira até os instantes finais da partida.

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O gol de Wagner e o drama dos acréscimos em São Januário

Quando o relógio já apontava a proximidade do fim do tempo regulamentar e a torcida mineira já ensaiava a comemoração dos três pontos fora de casa, a estrela do meio-campista Wagner brilhou com intensidade. Aos 42 minutos do segundo tempo (87' no cronômetro global da partida), em uma jogada de pura insistência e abnegação dentro da grande área, a bola sobrou limpa para o camisa 20. Com muita frieza e precisão no arremate, Wagner venceu o arqueiro Victor para deixar tudo igual no marcador: 1 a 1. O gol de empate incendiou completamente as arquibancadas de São Januário, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão de energia coletiva.

O gol de empate desestruturou por completo o controle psicológico e tático do Atlético-MG. O árbitro da partida assinalou um longo tempo de acréscimo devido às inúmeras paralisações por substituições, atendimentos médicos e cera por parte dos visitantes no decorrer da segunda etapa. O Vasco, empurrado por um ruidoso incentivo de sua torcida, não se contentou com o empate e partiu com todas as suas forças para o campo de ataque, buscando o gol da vitória. A atmosfera de drama e emoção atingiu o seu ápice nos segundos derradeiros da partida, desenhando um cenário que entraria para a história daquela edição do Campeonato Brasileiro.

A frieza de Yago Pikachu e a apoteose do Vasco nos acréscimos

Exatamente aos 54 minutos do segundo tempo (90+9' no cronômetro estendido), após uma jogada em velocidade e um tumulto na área mineira, o árbitro assinalou um pênalti incontestável a favor do Vasco da Gama, gerando uma enorme reclamação por parte dos defensores do Atlético-MG. Sob uma pressão absurda e a responsabilidade de garantir a vitória na estreia, o polivalente Yago Pikachu assumiu a cobrança. Com a frieza de um autêntico carrasco e uma categoria irretocável, Pikachu bateu com precisão sem dar qualquer chance de defesa para o goleiro Victor, estufando as redes e decretando a virada espetacular por 2 a 1.

O gol de Yago Pikachu aos 99 minutos de jogo transformou São Januário em uma catarse coletiva e deu números finais ao eletrizante duelo Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018. O apito final do árbitro foi o estopim para uma comemoração memorável no Rio de Janeiro, com o elenco vascaíno celebrando a conquista de três pontos fundamentais com base na superação mental e no brilhantismo individual de suas peças em um final de jogo cinematográfico.

O impacto da vitória na caminhada das duas equipes no Nacional

A virada heróica em casa teve um valor prático e psicológico imenso para a sequência do trabalho de Zé Ricardo à frente do Vasco. Começar o campeonato derrotando um concorrente de peso tradicional como o Atlético-MG injetou uma dose maciça de confiança no grupo de jogadores e consolidou Yago Pikachu como uma das figuras mais decisivas e queridas do elenco cruz-maltino devido ao seu faro de gol e frieza em momentos de extrema pressão.

Para o Atlético-MG de Thiago Larghi, o revés nos acréscimos serviu como uma lição dolorosa sobre a necessidade de manter a concentração máxima até o último apito do árbitro. A equipe mineira mostrou qualidades táticas ao longo de 85 minutos, mas pecou pela passividade e recuo excessivo no final, custando muito caro na capital fluminense. O confronto de 2018 permanece vivo na memória afetiva dos torcedores vascaínos como o sinônimo perfeito de que o jogo só termina quando o árbitro apita, eternizando a tarde em que a estrela de Yago Pikachu brilhou intensamente no Caldeirão de São Januário.

Ficha técnica - Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018

Data: 15 de Abril de 2018 (Domingo)

15 de Abril de 2018 (Domingo) Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Competição: Campeonato Brasileiro 2018 (1ª Rodada)

Campeonato Brasileiro 2018 (1ª Rodada) Transmissão: Rede Globo

Gols:

Vasco: Wagner (87' - 42'/2ºT) e Yago Pikachu (90+9' - 54'/2ºT - Pênalti)

Wagner (87' - 42'/2ºT) e Yago Pikachu (90+9' - 54'/2ºT - Pênalti) Atlético-MG: Rómulo Otero (13'/1ºT)

Escalações:

VASCO:

Martín Silva; Rafael Galhardo (Rildo), Paulão, Werley e Henrique; Leandro Desábato, Wellington (Thiago Galhardo), Evander e Wagner; Yago Pikachu e Duvier Riascos (Andrés Ríos). Técnico: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-MG:

Victor; Patric, Bremer, Gabriel França e Fábio Santos; Lucas Zen (Manoel no banco / Yago Severin), Gustavo Blanco, Elias e Juan Cazares (Roger Guedes); Rómulo Otero (Erik) e Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.