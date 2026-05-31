O segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2009 guardou aquela que é considerada por muitos historiadores a maior saga de superação da era dos pontos corridos. Na tarde daquele domingo, 1º de novembro de 2009, o Estádio do Mineirão foi o cenário de um verdadeiro teste para cardíacos. O Fluminense, comandado pelo técnico Cuca, entrou em campo carregando o peso de chances matemáticas altíssimas de rebaixamento, mas impulsionado por um espírito de luta que começava a contagiar o país. Do outro lado estava o poderoso Cruzeiro de Adilson Batista, finalista da Libertadores daquele ano e brigando na parte de cima da tabela. O confronto que terminou com o placar de Cruzeiro 2 x 3 Fluminense no Brasileirão 2009 desafiou todas as probabilidades lógicas, transformando-se em uma epopeia tricolor decidida com uma reação avassaladora na etapa complementar e o faro de gol cirúrgico do centroavante Fred. O Lance! relembra Cruzeiro 2 x 3 Fluminense no Brasileirão 2009.

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Cruzeiro 2 x 3 Fluminense no Brasileirão 2009

O amplo domínio da Raposa e o primeiro tempo no Mineirão

O apito inicial deu largada a uma partida em que o Cruzeiro fez valer o favoritismo e a força de seu elenco logo nos minutos iniciais. Adilson Batista montou a Raposa em um esquema tático sufocante, utilizando a liderança técnica de Gilberto na articulação e o dinamismo de Fabrício e Henrique para ditar o ritmo no meio-campo. A blitz mineira não demorou a dar resultados práticos. Aos 12 minutos de jogo, o lateral-direito Jonathan recebeu assistência milimétrica de Gilberto e finalizou com precisão para abrir o placar. O gol desestruturou a retaguarda do Fluminense, que sofria com os desfalques e tentava se segurar com a zaga formada por Gum e Dalton diante do goleiro Fernando Henrique.

A situação da equipe carioca ficou ainda mais dramática com o passar do tempo. O Cruzeiro envolvia o Fluminense com um toque de bola rápido e envolvente pelas alas, explorando a velocidade de Diego Renan e do equatoriano Joffre Guerrón. Aos 30 minutos da primeira etapa, o atacante Wellington Paulista aproveitou um cruzamento na medida feito por Guerrón para balançar as redes e ampliar a vantagem para 2 a 0. O Mineirão explodia em festa e o placar parecia decretar de forma antecipada o rebaixamento do Tricolor das Laranjeiras, que desceu para os vestiários totalmente abatido e sem conseguir criar perigo claro com o meia argentino Darío Conca.

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As mexidas providenciais de Cuca e o gol de Gum

No intervalo, o técnico Cuca promoveu alterações que mudaram completamente a história do jogo e o destino do Fluminense no campeonato. Percebendo a falta de combatividade e profundidade de sua equipe, o comandante sacou os meio-campistas Diguinho e Ezequiel González para promover as entradas do jovem defensor Digão e do meia atacante Tartá. As substituições deram uma nova alma ao time, que adiantou suas linhas de marcação e passou a morder o Cruzeiro em seu próprio campo defensivo. A engrenagem coletiva começou a funcionar e a bola parada tornou-se a chave para abrir o ferrolho mineiro defendido por Fábio.

A reação histórica iniciou-se aos 9 minutos do segundo tempo (54' no cronômetro global da partida). Em uma cobrança de escanteio precisa, o zagueiro Gum subiu mais alto que a defesa cruzeirense composta por Gil e Thiago Heleno e testou firme para o fundo das redes, diminuindo o placar para 2 a 1. O gol de Gum injetou uma dose maciça de confiança no elenco do Fluminense, que percebeu que a virada era possível. O Cruzeiro, por sua vez, sentiu o golpe psicológico e passou a errar passes bobos na saída de bola, sucumbindo diante da intensidade e da pressão física imposta pelos cariocas.

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O show de Fred e a virada espetacular do Fluminense

O momento definitivo da tarde pertencia ao grande líder daquela arrancada milagrosa. Apenas três pontos após o gol de Gum, aos 12 da etapa complementar (57'), o talento e o faro de gol de Fred apareceram com intensidade máxima. Em um ataque rápido estruturado por Darío Conca, a bola foi trabalhada com maestria até encontrar o camisa 9. Com a frieza de um autêntico matador, Fred finalizou com precisão para vencer o goleiro Fábio e deixar tudo igual no Mineirão: 2 a 2. O empate relâmpago transformou o estádio em um caldeirão de pura tensão para os donos da casa.

O Fluminense não tirou o pé do acelerador e continuou fustigando a defesa da Raposa com a velocidade de Maicon Bolt e as infiltrações de Mariano. A apoteose tricolor consolidou-se aos 25 minutos do segundo tempo (70'). Em mais uma jogada de pura inteligência coletiva, Fred recebeu assistência açucarada de Maicon Bolt e mandou para as redes, anotando o seu segundo gol na partida e sacramentando o placar de Cruzeiro 2 x 3 Fluminense no Brasileirão 2009. A virada espetacular deixou os jogadores do Cruzeiro completamente atordoados em campo, sem forças táticas ou psicológicas para esboçar qualquer tipo de reação contra a meta de Fernando Henrique.

A administração heróica e o impacto do resultado na tabela

Nos instantes finais, o Cruzeiro tentou uma pressão desordenada na base do abafa. Adilson Batista promoveu as entradas de Eliandro, Fernandinho e Leandro Lima, mas as investidas paravam no desarmamento implacável efetuado por Digão e na raça demonstrada por Dieguinho. Cuca fechou a casinha de vez ao colocar o equatoriano Patricio Urrutia na vaga de Diogo Oliveira para segurar o resultado de forma heróica. O tempo passava e o Fluminense valorizava cada posse de bola até o apito final do árbitro, garantindo três pontos que pareciam impossíveis ao término do primeiro tempo.

O triunfo de virada no Mineirão teve um valor prático e psicológico imensurável para o Fluminense naquela edição do Campeonato Brasileiro. A vitória por 3 a 2 deu o combustível definitivo para o "Time de Guerreiros" engatar a sequência de vitórias que culminaria na salvação matemática do clube na última rodada contra o Coritiba. A exibição de gala de Fred e o coração demonstrado por Gum foram amplamente exaltados pela imprensa esportiva de todo o país, transformando aquele 1º de novembro em um dos capítulos mais bonitos e poéticos da história rica do futebol brasileiro.

Ficha técnica - Cruzeiro 2 x 3 Fluminense no Brasileirão 2009

Data: 01 de Novembro de 2009 (Domingo)

01 de Novembro de 2009 (Domingo) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG) Competição: Campeonato Brasileiro 2009

Gols:

Cruzeiro: Jonathan (12'/1ºT) e Wellington Paulista (30'/1ºT)

Jonathan (12'/1ºT) e Wellington Paulista (30'/1ºT) Fluminense: Gum (54' - 9'/2ºT), Fred (57' - 12'/2ºT) e Fred (70' - 25'/2ºT)

Escalações:

CRUZEIRO:

Fábio; Jonathan, Thiago Heleno (Fernandinho), Gil e Diego Renan; Henrique, Fabrício, Marquinhos Paraná e Gilberto (Leandro Lima); Joffre Guerrón e Wellington Paulista (Eliandro). Técnico: Adilson Batista.

FLUMINENSE:

Fernando Henrique; Mariano, Dalton, Gum e Dieguinho (Patricio Urrutia); Diogo Oliveira, Diguinho (Digão), Ezequiel González (Tartá) e Darío Conca; Maicon Bolt e Fred. Técnico: Cuca.