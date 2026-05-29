Mundialito de 1980: A "Copa" esquecida

Na final, o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1, enquanto o torneio também serviu como um símbolo de resistência contra a ditadura militar uruguaia.

O Mundialito de 1980 foi um torneio comemorativo para celebrar os 50 anos da Copa do Mundo, realizado em Montevidéu.

Organizado pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), o Mundialito de 1980 — oficialmente chamado de Copa de Ouro dos Campeões Mundiais — foi um torneio histórico disputado entre 30 de dezembro de 1980 e 10 de janeiro de 1981. O objetivo era celebrar os 50 anos da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930, no mesmo palco: o Estádio Centenário, em Montevidéu. O Lance! conta o que foi o Mundialito de 1980.

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A ideia era reunir todas as seleções que já haviam erguido a taça da FIFA até então. Participaram Uruguai, Brasil, Argentina, Itália e Alemanha Ocidental. A única ausência entre os campeões foi a Inglaterra, que declinou o convite e deu lugar à Holanda, vice-campeã mundial em 1974 e 1978. Embora fosse um torneio comemorativo, o nível técnico era altíssimo, tratando-se de uma verdadeira "Copa dos Campeões".

Estrelas em campo: de Maradona a Sócrates

Longe de ser um mero amistoso festivo, o Mundialito reuniu a elite do futebol da época. A Argentina contava com um jovem Diego Maradona e o artilheiro Ramón Díaz. O Brasil, vivendo uma fase de transição técnica, apresentou ao mundo a base da equipe que encantaria o planeta em 1982, com craques como Sócrates e Toninho Cerezo.

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Pelo lado europeu, a Alemanha Ocidental de Karl-Heinz Rummenigge e a Itália, que seria campeã mundial dois anos depois, também deram peso à competição. O clima nas arquibancadas era de Copa do Mundo, com o Centenário recebendo públicos massivos que ultrapassavam os 36 mil torcedores por partida.

A campanha do Brasil no Mundialito e a final contra o Uruguai

O Brasil caiu em um "grupo da morte" ao lado de Argentina e Alemanha Ocidental. Após um empate suado em 1 a 1 contra os argentinos, a Seleção Brasileira garantiu a vaga na final com uma goleada histórica por 4 a 1 sobre os alemães, avançando pelo saldo de gols.

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Do outro lado, o Uruguai dominou seu grupo com vitórias por 2 a 0 sobre Holanda e Itália. Na grande decisão, o Estádio Centenário reviveu traumas brasileiros. Em uma espécie de "mini Maracanazo", o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1. Waldemar Victorino marcou o gol decisivo aos 35 minutos do segundo tempo, tornando-se o artilheiro do torneio e garantindo o troféu para os donos da casa, sob o comando do técnico Roque Máspoli — o goleiro uruguaio da final de 1950.

O contexto político: futebol e resistência

Por trás do brilho nos gramados, o Mundialito carregava uma carga política pesadíssima. O regime militar uruguaio via no torneio uma oportunidade de propaganda positiva, inspirando-se no que a Argentina fizera em 1978. No entanto, o tiro saiu pela culatra.

Pouco antes do início do torneio, a ditadura convocou um plebiscito para tentar se perpetuar no poder, mas o povo uruguaio votou "Não". Durante a competição, o Estádio Centenário deixou de ser apenas um campo de futebol para se tornar um espaço de resistência. Em meio aos jogos, os torcedores entoavam cânticos pedindo o fim do regime, transformando a vitória esportiva em um símbolo de mudança democrática.

Por que o Mundialito foi esquecido pela FIFA?

Apesar do sucesso de público e do peso das seleções envolvidas, o Mundialito de 1980 raramente aparece nas comunicações oficiais da FIFA. Por não ser uma edição da Copa do Mundo e sim um torneio comemorativo, ele não integra a cronologia principal da entidade.

Além disso, o fato de ter sido organizado por uma ditadura que acabou derrotada politicamente durante o evento e o calendário apertado entre a Euro 1980 e a Copa de 1982 contribuíram para o seu "esquecimento". Para os historiadores e amantes do futebol, no entanto, o Mundialito permanece como a "Copa esquecida" que desafiou generais e reuniu lendas em seu auge.

Ficha técnica da final: Uruguai 2 x 1 Brasil

Data: 10 de janeiro de 1981

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai)

Árbitro: Erich Linemayr (Áustria)

Público: 71.250 pagantes

Uruguai: Rodríguez; Diogo, Oliveira, De León e Martínez; Barrios, Morales e Paz; Ramos, Victorino e Luzardo. Técnico: Roque Máspoli.

Brasil: João Leite; Edevaldo, Oscar, Luizinho e Junior; Batista, Toninho Cerezo e Sócrates; Tita (Lortez), Reinaldo (Serginho) e Zé Sérgio. Técnico: Telê Santana.

Gols: Jorge Barrios (U) aos 5', Sócrates (B) aos 62' (pênalti) e Waldemar Victorino (U) aos 80'.