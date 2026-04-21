Por onde anda o ex-lateral Lira, de Fluminense, Grêmio e Vasco?

Carlos Augusto José de Lira, o popular Lira, nasceu em Brasília em 2 de abril de 1966. Surgiu para o futebol em uma das gerações mais talentosas do Vasco da Gama, jogando ao lado de nomes como Romário e Mazinho. Dono de uma canhota precisa e grande capacidade ofensiva, ele marcou época nos anos 80 e 90 como um dos laterais-esquerdo mais técnicos do país. Hoje, os torcedores que recordam seus cruzamentos e títulos estaduais frequentemente buscam saber por onde anda o ex-lateral Lira, o defensor que vestiu com sucesso as camisas de Vasco, Fluminense e Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O início no Vasco e a chegada à Seleção

Revelado nas divisões de base do Vasco da Gama, Lira estreou no profissional em 1985. No Cruzmaltino, ele viveu anos de glória, sendo peça importante no bicampeonato carioca de 1987 e 1988. Sua consistência o levou para a Portuguesa e, posteriormente, para o Goiás em 1990, onde foi campeão goiano.

As atuações sólidas no Esmeraldino abriram as portas da Seleção Brasileira, pela qual disputou sete jogos entre 1990 e 1992. Antes de atingir seu ápice no Rio, Lira ainda teve uma passagem pelo Grêmio, mantendo o status de lateral de elite no cenário nacional.

continua após a publicidade

O auge no Fluminense e o "Gol de Barriga"

Foi no Fluminense, entre 1992 e 1995, que Lira viveu seu melhor momento técnico. Ele se tornou o dono absoluto da lateral-esquerda tricolor, conquistando a Taça Guanabara de 1993 e o histórico Campeonato Carioca de 1995.

Lira foi um dos protagonistas na campanha que culminou na final épica contra o Flamengo, decidida pelo famoso "gol de barriga" de Renato Gaúcho. Após o título, transferiu-se para o Flamengo em 1995, para reforçar o time no ano do centenário rubro-negro. Na Gávea, disputou posição com o tetracampeão Branco e sagrou-se campeão carioca invicto em 1996.

continua após a publicidade

Reta final e longevidade

Lira estendeu sua carreira por quase duas décadas, passando pelo Athletico-PR e por clubes do Espírito Santo, como o Estrela do Norte e o Vitória-ES. Aposentou-se aos 37 anos, em 2003, deixando um legado de profissionalismo e técnica refinada em todos os clubes por onde passou.

Por onde anda Lira?

Se você quer saber por onde anda Lira, saiba que o ex-lateral seguiu a trajetória natural de muitos ídolos e investiu na carreira de treinador após pendurar as chuteiras. Logo em sua estreia na nova função, em 2009, ele comandou o América-RJ na conquista da Segunda Divisão Carioca, devolvendo o tradicional clube à elite estadual.

Atualmente, aos 60 anos (em 2026), Lira reside no Rio de Janeiro e leva uma vida mais reservada, longe dos grandes holofotes da mídia esportiva. Nos últimos anos, ele esteve à frente de projetos em divisões inferiores do Rio, como o Barra da Tijuca, onde trabalhou até meados de 2019.

Embora não ocupe um cargo fixo em comissões técnicas no momento, ele ainda é visto em eventos nostálgicos e partidas de Showbol, onde relembra os grandes clássicos que disputou. Nas redes sociais (@lira.06), mantém contato discreto com os fãs. Para quem busca saber por onde anda Lira, o ex-atleta prioriza hoje a privacidade e a família, sendo lembrado como um dos laterais mais polivalentes da história recente do futebol carioca.

Clubes de Lira na carreira: