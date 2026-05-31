A reta final do Campeonato Brasileiro de 2016 reservava confrontos de alta voltagem para as equipes que buscavam consolidar seus objetivos na tabela de classificação. Na tarde daquele domingo, 6 de novembro de 2016, o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, abriu seus portões para um clássico interestadual de enorme tradição. O Cruzeiro, sob a gestão estratégica do técnico Mano Menezes, precisava desesperadamente do resultado positivo para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e dar tranquilidade ao seu torcedor. Do outro lado, o Fluminense, comandado pelo experiente Levir Culpi, tentava se aproximar do pelotão de frente que brigava por uma vaga na Copa Libertadores. O embate que terminou com o placar de Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016 transformou-se em um espetáculo inesquecível de futebol ofensivo, marcado por uma reação avassaladora dos donos da casa sob a batuta de uma atuação genial do meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta. O Lance! relembra Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016.

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Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016

O susto inicial e a reação da Raposa no primeiro tempo

O apito inicial deu largada a uma partida onde o Fluminense tentou surpreender os donos da casa logo nos minutos iniciais. Com uma formação ofensiva que explorava a técnica de Gustavo Scarpa na articulação e a velocidade dos pontas, o Tricolor das Laranjeiras colheu frutos precoces. Logo aos 9 minutos de jogo, o jovem atacante Richarlison, demonstrando o faro de gol que mais tarde o levaria ao futebol europeu e à Seleção Brasileira, aproveitou uma oportunidade na grande área para vencer o goleiro Rafael, inaugurando o marcador a favor dos visitantes. O gol de Richarlison silenciou temporariamente o Mineirão e testou a maturidade emocional do elenco estrelado, que precisou adiantar suas linhas de marcação imediatamente.

A resposta do Cruzeiro de Mano Menezes foi estruturada com paciência e muita movimentação do seu quarteto de frente. Henrique e Ariel Cabral davam a sustentação necessária no meio-campo para que Arrascaeta, Alisson e Rafael Sóbis flutuassem nas costas dos volantes Cícero e Edson. A igualdade no placar veio aos 26 minutos da primeira etapa: o experiente atacante Rafael Sóbis recebeu assistência precisa e estufou as redes de Júlio César, inflamando a torcida nas arquibancadas. O domínio celeste intensificou-se, e a virada desenhou-se no apagar das luzes do primeiro tempo. Exatamente aos 45 minutos, o atacante Willian "Bigode" mostrou todo o seu oportunismo para anotar o segundo gol cruzeirense, levando a vantagem de 2 a 1 para o intervalo.

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O show de Arrascaeta e o atropelo celeste na etapa complementar

Se a primeira etapa terminou com a Raposa em vantagem, a volta dos vestiários reservou um verdadeiro monólogo tático e técnico do Cruzeiro. Logo no primeiro minuto do segundo tempo (46' no cronômetro global da partida), o talento individual de Giorgian De Arrascaeta apareceu de forma definitiva. O camisa 10 uruguaio realizou uma jogada de pura genialidade e finalizou com extrema categoria para marcar o terceiro gol do Cruzeiro. O gol de Arrascaeta quebrou por completo a estrutura psicológica do Fluminense de Levir Culpi, deixando o jogo Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016 totalmente desenhado para uma goleada histórica em Belo Horizonte.

O massacre continuou sem dar tempo para o adversário respirar. Apenas cinco minutos depois, aos 6 minutos da etapa complementar (51'), o velocista Alisson aproveitou uma assistência primorosa de Arrascaeta — que distribuía o jogo como um autêntico maestro — para bater firme e anotar o quarto gol do Cruzeiro. Com o placar elástico de 4 a 1 e o controle absoluto das ações táticas na intermediária, os comandados de Mano Menezes passaram a envolver o Fluminense com um toque de bola rápido e envolvente, arrancando gritos de entusiasmo de sua torcida e deixando os defensores Gum e Henrique completamente perdidos na retaguarda carioca.

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As mexidas dos treinadores e o gol contra no fim

Percebendo a exaustão física e a necessidade de rodar o elenco com a vitória devidamente garantida, Mano Menezes promoveu alterações estruturais na equipe. Ele sacou o meia Alisson para dar ritmo de jogo ao jovem Alex Apolinário, colocou o volante argentino Lucas Romero na vaga de Ariel Cabral para reforçar a marcação e substituiu o atacante Willian pelo centroavante Ramón Ábila. Levir Culpi, por sua vez, tentava oxigenar o Fluminense de forma desesperada, promovendo as entradas de Marcos Júnior e Danilinho nos lugares de Wellington e Claudio Aquino, além de colocar o veterano Magno Alves na vaga de Richarlison ainda no primeiro tempo por questões táticas.

O jogo tornou-se administrado pelo Cruzeiro, que reduziu o ritmo e passou a gastar o relógio fazendo a bola circular com inteligência entre Léo e Bruno Rodrigo na defesa. No entanto, o futebol sempre reserva lances inusitados para os minutos finais. Já nos acréscimos da partida, aos 48 minutos do segundo tempo (93'), em um lance de infelicidade após cobrança na área mineira, o centroavante cruzeirense Ramón Ábila acabou desviando contra a própria meta, anotando um gol contra que diminuiu a diferença para o Fluminense e deu números finais ao eletrizante placar de 4 a 2. O erro acidental, contudo, não diminuiu em nada a festa da torcida celeste pelo desempenho irretocável do time.

O impacto de Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016 na classificação

O apito final do árbitro sacramentou um triunfo de valor inestimável para a caminhada do Cruzeiro naquela edição do Campeonato Brasileiro. A vitória categórica por 4 a 2 serviu para afastar de vez o fantasma do rebaixamento e comprovar a evolução tática da equipe sob o comando de Mano Menezes, mostrando que o grupo possuía repertório ofensivo e poder de reação para reverter cenários adversos contra grandes clubes do país. A exibição de gala de Arrascaeta foi amplamente exaltada pela imprensa esportiva de todo o país, consolidando o uruguaio como um dos meias mais letais e técnicos em atividade no futebol brasileiro.

Para o Fluminense, o revés contundente em Belo Horizonte expôs graves fragilidades na transição defensiva e aumentou a pressão sobre o trabalho de Levir Culpi na reta final da temporada. A equipe carioca mostrou lampejos de qualidade no início com Scarpa e Richarlison, mas pecou pela passividade e falta de combatividade para conter o ímpeto dos meias cruzeirenses. O histórico confronto de 2016 permanece guardado com extremo carinho na memória afetiva dos torcedores da Raposa como o sinônimo perfeito de eficiência, brilho individual e superioridade coletiva, a tarde em que o Mineirão rendeu-se ao show inesquecível de Arrascaeta.

Ficha técnica - Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016

Data: 06 de Novembro de 2016 (Domingo)

06 de Novembro de 2016 (Domingo) Horário: 17h00 (de Brasília)

17h00 (de Brasília) Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG) Competição: Campeonato Brasileiro 2016

Campeonato Brasileiro 2016 Transmissão: Rede Globo

Gols:

Cruzeiro: Rafael Sóbis (26'/1ºT), Willian (45'/1ºT), De Arrascaeta (1'/2ºT - 46') e Alisson (6'/2ºT - 51') Fluminense: Richarlison (9'/1ºT) e Ramón Ábila (48'/2ºT - 93' Gol Contra)

Escalações:

CRUZEIRO:

Rafael; Bryan Garcia, Léo, Bruno Rodrigo e Lucas Romero (Bruno Ramires); Ariel Cabral, Henrique Lima, De Arrascaeta (Alex Apolinário) e Alisson (Bruno Nazário); Willian (Ramón Ábila) e Rafael Sóbis.

Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE:

Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Gustavo Scarpa, Claudio Aquino (Danilinho), Cícero e Edson; Richarlison (Magno Alves) e Wellington (Marcos Júnior). Técnico: Levir Culpi.