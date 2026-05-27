Esse evento ressaltou a necessidade de mudanças nas regras da FIFA, levando à implementação de critérios de desempate mais justos.

Luigi Franco Gemma, um garoto de 14 anos, decidiu a classificação da Turquia ao retirar um papel da urna com os olhos vendados.

O sorteio em 1954 eliminou a Espanha da Copa do Mundo, apesar de um saldo de gols favorável.

O futebol moderno é uma ciência de precisão milimétrica, regida por VAR, sensores de movimento e regulamentos que prevêem cada milésimo de segundo de uma partida, houve um tempo em que o destino das nações era decidido por métodos que beiravam o misticismo. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1954, o mundo testemunhou um dos desfechos mais improváveis e cruéis da história do esporte. O que deveria ser decidido com a bola nos pés acabou nas mãos de um garoto de 14 anos, em uma sala fechada no Estádio Olímpico de Roma. O Lance! conta como a Espanha ficou fora de uma Copa do Mundo por sorteio com venda nos olhos.

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A Espanha daquela época era uma potência em ascensão, contando com jogadores de renome e uma infraestrutura que a colocava como franca favorita para brilhar no Mundial da Suíça. Do outro lado, a Turquia surgia como a força emergente, resiliente e disposta a desafiar a lógica dos grandes centros europeus. O confronto entre essas duas seleções gerou um impasse técnico que as regras da época simplesmente não conseguiam resolver por meio do desempenho em campo.

Espanha ficou fora de uma Copa do Mundo por sorteio com venda nos olhos

Naquela década, o regulamento da FIFA ainda estava em sua infância burocrática. Critérios que hoje nos parecem óbvios, como o saldo de gols ou a regra do gol fora de casa, eram conceitos inexistentes ou ignorados. O futebol era visto de forma binária: pontos eram tudo, e se os pontos terminassem iguais após confrontos diretos e jogos de desempate, a organização recorria ao que restava: o acaso. O peso de quatro anos de preparação e o sonho de milhões de torcedores foram reduzidos a um recipiente de vidro e um pedaço de papel.

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O episódio de 1954 permanece como o exemplo definitivo de quão aleatórios e, por vezes, injustos eram os critérios de classificação no século passado. A eliminação da Espanha não foi fruto de uma falha defensiva ou de um erro tático, mas de um sorteio que ignorou um placar agregado favorável aos espanhóis. Foi o dia em que a "Fúria" descobriu que, contra a sorte cega, nem o melhor ataque do mundo é capaz de garantir a vitória.

Hoje, ao revisitarmos essa história sob a perspectiva de 2026, percebemos que o drama de Roma foi o catalisador para mudanças profundas na estrutura competitiva da FIFA. A imagem de um menino de olhos vendados decidindo o futuro de seleções nacionais serviu como um lembrete desconfortável de que o mérito esportivo precisava de proteções melhores. Relembrar esse sorteio é mergulhar em uma era na qual o futebol ainda era, em muitos aspectos, um jogo de cara ou coroa.

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O impasse no grupo 6

O caminho para o Mundial da Suíça começou de forma atípica para espanhóis e turcos. Integrantes do Grupo 6 das Eliminatórias Europeias, as duas seleções viram a Holanda desistir da competição antes mesmo da primeira partida. Com isso, a disputa pela vaga única tornou-se um duelo direto de vida ou morte. Em Madri, a Espanha atropelou a Turquia por 4 a 1, demonstrando uma superioridade técnica que parecia liquidar a fatura.

No entanto, no jogo de volta em Istambul, a Turquia venceu por 1 a 0. Pelas regras atuais, a Espanha estaria classificada com folga pelo placar agregado de 4 a 2, mas, em 1954, o saldo de gols não era critério de desempate. O empate em pontos (uma vitória para cada lado) forçou a realização de um terceiro jogo em campo neutro para decidir quem viajaria para a Suíça.

A "batalha de Roma" e o vácuo do regulamento

Em 17 de março de 1954, o Estádio Olímpico de Roma foi o palco do jogo de desempate. Espanha e Turquia travaram uma batalha épica sob a tensão de saber que não haveria outra chance. O placar terminou em 2 a 2 após o tempo normal e a prorrogação. Exaustos e sem mais tempo para jogar, os atletas se viram diante de um vácuo regulamentar: a disputa de pênaltis ainda não havia sido inventada e não havia previsão de um quarto confronto.

A solução da FIFA foi imediata e surreal para os padrões modernos: o "drawing of lots" (sorteio). A vaga para a maior competição do planeta seria decidida na sorte, longe do gramado e das chuteiras. A delegação espanhola, que já havia sido pré-indicada pela FIFA como cabeça de chave para o Mundial, assistiu impotente à transferência da decisão para as mãos do acaso.

Luigi Franco Gemma: O menino do destino da Espanha

Para garantir a "imparcialidade" do processo, a organização chamou um garoto italiano de 14 anos chamado Luigi Franco Gemma, filho de um funcionário do estádio de Roma. Diante de oficiais da FIFA e representantes das duas federações, Luigi teve seus olhos vendados.

O garoto estendeu a mão em direção ao recipiente e retirou o papel que mudaria a história do futebol naquele ano. Ao abrir a venda, o nome escrito era o da Turquia. Em um instante, os turcos celebravam sua primeira classificação para uma Copa do Mundo, enquanto a Espanha, com seu elenco estrelado e saldo de gols superior, voltava para casa eliminada sem ter perdido o confronto decisivo.

O legado da aleatoriedade

A classificação turca via sorteio teve repercussões imediatas na tabela da Copa de 1954: a Turquia herdou a posição de cabeça de chave que seria da Espanha, caindo no grupo da Alemanha Ocidental e da Coreia do Sul. Para a Espanha, o episódio ficou marcado como uma cicatriz histórica de injustiça técnica.

Este caso extremo de aleatoriedade forçou a FIFA a repensar seus métodos ao longo das décadas seguintes:

1970: Introdução definitiva do saldo de gols como critério primordial. 1976 (em diante): Consolidação das disputas de pênaltis para decidir empates em jogos eliminatórios.

Hoje, a história de Luigi Franco Gemma é lembrada como um "conto de fadas" para uns e um "pesadelo" para outros, ilustrando uma época em que o destino do futebol era tão imprevisível quanto o giro de uma bolinha em um pote de vidro.