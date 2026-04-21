Saiba quanto as empresas gastaram em publicidade com apostas esportivas

As principais empresas de apostas esportivas que atuam no Brasil investiram R$ 327,2 milhões em publicidade nos três primeiros meses deste ano. Patrocinadora máster do Flamengo, a Betano foi a bet que mais investiu e a mais procurada pelos apostadores.

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Os dados fazem parte de um estudo da Tunad, plataforma brasileira que atua com inteligência de mídia. O levantamento considerou as dez empresas de apostas esportivas mais conhecidas e mostra que o investimento publicitário é bem diferente entre elas.

A Betano, por exemplo, gastou quase R$ 58 milhões em publicidade entre janeiro e março, ante R$ 8,5 milhões da BETesporte. A marca líder respondeu por 17,7% do total de investimentos. Superbet (12,4%) e Bet do Milhão (11,7%) vêm na sequência.

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Betano foi a que mais investiu com publicidade em apostas esportivas (Reprodução/Tunad)

O gasto maior se reflete em retorno. Apesar de o montante aplicado pela Betano ser cerca de sete vezes maior que o da BETesporte, a líder gera 31 vezes mais busca que a décima colocada.

Ao mesmo tempo, o levantamento da Tunad mostra que a Bet365, quinta colocada no ranking de publicidade em apostas esportivas no primeiro trimestre, apresenta alta eficiência e foi a segunda mais buscada.

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Rede Globo é que a mais atrai publicidade de empresas de apostas esportivas

De acordo com o estudo da Tunad, 59% de todo o valor gasto com publicidade pelas dez maiores empresas de apostas esportivas no primeiro trimestre foram destinados à Globo. SBT, Bandeirantes e Record vêm na sequência, o que mostra que o foco das bets é na TV aberta. Entre os canais fechados, a ESPN foi a preferida e aparece em quinto lugar no ranking geral.

Rede Globo tem a preferência de publicidade entre as bets (Reprodução/Tunad)

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