A quinta fase da Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (21) e marca a entrada dos principais clubes do país na competição. Ao todo, 32 equipes disputam a etapa, sendo 20 da Série A e outras 12 classificadas das fases anteriores.

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Os jogos serão realizados entre terça (21), quarta (22) e quinta-feira (23), com duelos de ida e volta, formato que volta nesta fase após etapas anteriores em jogo único. Nesta terça, cinco partidas abrem a rodada, com destaque para Botafogo x Chapecoense, São Paulo x Juventude e Grêmio x Confiança.

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Os 20 clubes do Brasileirão Série A entram que entraram na Copa do Brasil nesta fase são: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.

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Eles se juntaram aos 12 que garantiram vaga após avançar na quarta fase. São eles: Athletic-MG, Atlético-GO, Barra-SC, Ceará, Confiança, CRB, Fortaleza, Goiás, Jacuipense, Juventude, Operário-PR e Paysandu.

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Confira abaixo datas, horários e onde assistir aos jogos da 5ª fase da Copa do Brasil

Jogos de terça-feira (21/04)

Botafogo x Chapecoense

🕒 17h

🏟️ Nilton Santos

📺 Sportv e Premiere

🔁 Volta: 14/05, 18h (Arena Condá)

São Paulo x Juventude

🕒 19h15

🏟️ Morumbis

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 13/05, 19h (Alfredo Jaconi)

Grêmio x Confiança

🕒 19h30

🏟️ Arena do Grêmio

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 14/05, 19h (Batistão)

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Paysandu x Vasco

🕒 21h30

🏟️ Mangueirão

📺 sportv, Premiere e ge TV

🔁 Volta: 13/05, 19h (São Januário)

Barra-SC x Corinthians

🕒 21h30

🏟️ Ressacada

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 14/05, 19h30 (Neo Química Arena)

Jogos de quarta-feira (22/04)

Goiás x Cruzeiro

🕒 19h

🏟️ Serra Dourada

📺 sportv, Premiere e ge TV

🔁 Volta: 12/05, 21h30 (Mineirão)

Bahia x Remo

🕒 19h

🏟️ Arena Fonte Nova

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 13/05, 21h30 (Mangueirão)

Santos x Coritiba

🕒 19h30

🏟️ Vila Belmiro

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 13/05, 19h30 (Couto Pereira)

Fortaleza x CRB

🕒 20h30

🏟️ Castelão

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 14/05, 21h30 (Rei Pelé)

Athletic-MG x Internacional

🕒 20h30

🏟️ Orlando Scarpelli

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 12/05, 19h30 (Beira-Rio)

Flamengo x Vitória

🕒 21h30

🏟️ Maracanã

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 14/05, 21h30 (Barradão)

Bragantino x Mirassol

🕒 21h30

🏟️ Cícero Souza Marques

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 13/05, 20h30 (Maião)

Jogos de quinta-feira (23/04)

Atlético-MG x Ceará

🕒 19h

🏟️ Arena MRV

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 13/05, 21h30 (Castelão)

Palmeiras x Jacuipense

🕒 19h30

🏟️ Allianz Parque

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 13/05, 21h30 (Estádio do Café)

Athletico x Atlético-GO

🕒 21h30

🏟️ Arena da Baixada

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 14/05, 19h (Antônio Accioly)

Operário-PR x Fluminense

🕒 21h30

🏟️ Germano Krüger

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 12/05, 21h30 (Maracanã)

Como funciona a 5ª fase da Copa do Brasil

Nesta etapa, os confrontos são disputados em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas oitavas de final será nos pênaltis. Os duelos foram definidos por sorteio, sem restrições entre os clubes.

Premiação da Copa do Brasil 2026

5ª fase: R$ 2 milhões

Oitavas: R$ 3 milhões

Quartas: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Próximas fases da Copa do Brasil: caminho até a final

Oitavas de final

A fase contará com os 16 times que avançarem da quinta etapa. Os confrontos serão definidos por sorteio, sem qualquer tipo de restrição entre os clubes, assim como a ordem dos mandos de campo. As datas previstas são 1º e 2 de agosto para os jogos de ida, e 5 e 6 do mesmo mês para as partidas de volta.

Quartas de final

Os oito classificados seguem para as quartas, novamente com duelos definidos por sorteio livre. Os confrontos de ida estão programados para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas decisivas acontecem em 2 e 3 de setembro.

Semifinais

Nesta fase, os confrontos já seguem um chaveamento pré-estabelecido a partir do sorteio anterior. Ainda assim, a definição dos mandos de campo será feita por novo sorteio. Os jogos estão previstos para os dias 1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta).

Final

A decisão da Copa do Brasil 2026 será disputada em jogo único, com local ainda a ser anunciado pela CBF. De acordo com o regulamento, a entidade precisa divulgar o estádio com pelo menos 30 dias de antecedência. A final está prevista para o dia 6 de dezembro.