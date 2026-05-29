Templo do futebol paulista será palco de Fan Fest para a Copa 2026; saiba mais
O evento acontecerá no Mercado Pago Hall nos dias dos jogos da Seleção na Copa
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O conhecido estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, será a sede de um importante palco de entretenimento durante a Copa do Mundo de 2026. A Effect Sport e a Betano anunciaram, nesta semana, o lançamento do Festival Futebol & Samba, uma Fan Fest estruturada para reunir torcedores e conectar marcas ao público durante as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
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O evento ocupará o Mercado Pago Hall, espaço para eventos do estádio, com datas iniciais confirmadas para os dias 13, 19 e 24 de junho. O cronograma prevê a expansão da agenda de acordo com o avanço da Seleção Brasileira na competição. Os ingressos para a iniciativa já estão disponíveis no mercado por meio da Sympla, plataforma oficial de vendas do evento.
Projeção de público e estratégias comerciais de ativação
Com uma expectativa de receber até seis mil pessoas por edição, o projeto combina a transmissão das partidas em telões com uma série de entregas comerciais. O espaço contará com ativações diretas de marcas parceiras, experiências gastronômicas de conveniência e apresentações culturais e musicais, transformando o local em um centro de relacionamento e convivência.
— O nosso desejo é que o Festival Futebol & Samba se transforme no grande ponto de encontro do torcedor brasileiro durante esse período. Queremos reunir diferentes públicos, gerações e histórias em torno de um único objetivo, que é torcer pela nossa seleção e viver esse momento de forma coletiva — afirma Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.
O papel do patrocínio master e a conexão com o mercado
Como patrocinadora master da iniciativa, a Betano utiliza o festival como uma forma de posicionamento para ampliar a conexão emocional com o torcedor e investir em experiências integradas com o futebol. O investimento reflete o movimento de marcas de apostas esportivas em criar vínculos físicos com as audiências, além das plataformas digitais.
Guilherme Figueiredo, diretor de Relações Institucionais da Betano no Brasil, aponta que participar de um projeto dessa magnitude é uma oportunidade de celebrar a paixão nacional pelo esporte em um espaço icônico da cidade de São Paulo.
— Estar presente em um projeto como o Festival Futebol & Samba é uma forma de celebrar o futebol ao lado do torcedor brasileiro em um momento de enorme conexão emocional. Queremos proporcionar uma experiência que vá além da partida, reunindo entretenimento, cultura e convivência em um espaço icônico da cidade — destaca Guilherme Figueiredo.
A estrutura de entretenimento no Mercado Pago Hall trará apresentações ao vivo de samba, pagode e outros ritmos nacionais. Para dar suporte operacional ao volume de clientes, o festival disponibilizará uma área gastronômica montada com diferentes food trucks e infraestrutura dedicada para garantir o acompanhamento integral de todas as partidas da Copa.
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