O conhecido estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, será a sede de um importante palco de entretenimento durante a Copa do Mundo de 2026. A Effect Sport e a Betano anunciaram, nesta semana, o lançamento do Festival Futebol & Samba, uma Fan Fest estruturada para reunir torcedores e conectar marcas ao público durante as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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O evento ocupará o Mercado Pago Hall, espaço para eventos do estádio, com datas iniciais confirmadas para os dias 13, 19 e 24 de junho. O cronograma prevê a expansão da agenda de acordo com o avanço da Seleção Brasileira na competição. Os ingressos para a iniciativa já estão disponíveis no mercado por meio da Sympla, plataforma oficial de vendas do evento.

Projeção de público e estratégias comerciais de ativação

Com uma expectativa de receber até seis mil pessoas por edição, o projeto combina a transmissão das partidas em telões com uma série de entregas comerciais. O espaço contará com ativações diretas de marcas parceiras, experiências gastronômicas de conveniência e apresentações culturais e musicais, transformando o local em um centro de relacionamento e convivência.

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— O nosso desejo é que o Festival Futebol & Samba se transforme no grande ponto de encontro do torcedor brasileiro durante esse período. Queremos reunir diferentes públicos, gerações e histórias em torno de um único objetivo, que é torcer pela nossa seleção e viver esse momento de forma coletiva — afirma Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.

O papel do patrocínio master e a conexão com o mercado

Como patrocinadora master da iniciativa, a Betano utiliza o festival como uma forma de posicionamento para ampliar a conexão emocional com o torcedor e investir em experiências integradas com o futebol. O investimento reflete o movimento de marcas de apostas esportivas em criar vínculos físicos com as audiências, além das plataformas digitais.

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Guilherme Figueiredo, diretor de Relações Institucionais da Betano no Brasil, aponta que participar de um projeto dessa magnitude é uma oportunidade de celebrar a paixão nacional pelo esporte em um espaço icônico da cidade de São Paulo.

— Estar presente em um projeto como o Festival Futebol & Samba é uma forma de celebrar o futebol ao lado do torcedor brasileiro em um momento de enorme conexão emocional. Queremos proporcionar uma experiência que vá além da partida, reunindo entretenimento, cultura e convivência em um espaço icônico da cidade — destaca Guilherme Figueiredo.

A estrutura de entretenimento no Mercado Pago Hall trará apresentações ao vivo de samba, pagode e outros ritmos nacionais. Para dar suporte operacional ao volume de clientes, o festival disponibilizará uma área gastronômica montada com diferentes food trucks e infraestrutura dedicada para garantir o acompanhamento integral de todas as partidas da Copa.

Estádio do Pacaembu, que receberá a Fan Fest para a Copa 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

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