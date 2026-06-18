Atacante do Haiti proteja duelo contra o Brasil: 'Temos que dificultar' Partida acontece nesta sexta-feira (19)

Ás vésperas da segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo onde a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (18), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, o atacante da seleção haitiana, Pierrot, projetou o duelo contra o Brasil.

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O jogador de 1,94m de altura, e é conhecido por sua bola aérea e transições rápidas revelou ao Globo o nível da qualidade das seleções na competição e como foi díficil para o Haiti chegar à Copa do Mundo 2026.

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— Todas as seleções nesta competição são difíceis, porque é Copa do Mundo, você sabe, nem toda seleção conseguiu estar aqui por alguma razão, por causa do nível da competição e o quão difícil é para estar aqui, por exemplo, a Itália não está aqui, dá pra acreditar? — afirmou.

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A Seleção Brasileira e o Haiti se enfrentaram na história três vezes, e foram 3 goleadas do Brasil em todos os jogos, e quando questionado sobre o que esperar dessa partida, o atacante foi sincero ao afirmar que não será fácil.

— Não vai ser fácil jogar contra o Brasil, obviamente, eles são uma das melhores equipes nesta competição com a história, então você nunca pode subestimá-los. Sabemos que esse jogo vai ser algo que eles vão dar tudo o que têm, por causa do resultado que tiveram no primeiro jogo e também é um jeito de ganhar a confiança do povo — disparou.

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Seleção Brasileira treinando antes de viajar para encarar o Haiti pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Apesar de afirmar que será um jogo bastante equilibrado e difícil pois as duas seleções empataram na primeira rodada e precisam de uma vitória, Pierrot destacou a qualidade da seleção haitiana.

— Mas nós sabemos que temos de nos concentrar no que fazemos melhor e continuar a jogar o jogo que sabemos jogar e dificultar para eles. Vamos competir, vamos lutar, e no final, vamos ver o que acontece, mas, não vai ser fácil pra ninguém — finalizou.

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Em caso de vitória sobre o Haiti, o Brasil chegaria aos quatro pontos e teria situação mais confortável no grupo C. A bola vai rolar na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (de Brasília).

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