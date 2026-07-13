Internacional amplia estrutura do departamento médico com novos equipamentos
Parceria com a Globus Brasil e recursos arrecadados por meio da campanha SAB, da Brahma, viabilizam a chegada de novas ferramentas para o clube
O Internacional reforçou a estrutura do departamento médico e de fisioterapia com a chegada de 14 equipamentos fornecidos pela Globus Brasil e a aquisição de outros dois aparelhos por meio de recursos da campanha SAB, da Brahma. Os investimentos são voltados à prevenção de lesões, reabilitação e recuperação física dos atletas. A parceria entre o clube e a empresa tem validade até dezembro de 2027.
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Entre os novos equipamentos está o Kineo Multistation EPS Version 3000 - K0155, desenvolvido pela Globus Itália. O aparelho reúne recursos para avaliação funcional, prevenção de lesões, treinamento, reabilitação e retorno ao esporte, com controle de carga, análise biomecânica em tempo real e protocolos individualizados.
O clube também passou a contar com o Kineo Leg Press, utilizado para fortalecimento muscular e reabilitação. Segundo o Internacional, os dois equipamentos atendem desde as fases iniciais de recuperação após lesões ou cirurgias até o retorno completo às atividades esportivas.
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Com a incorporação das duas tecnologias, o Internacional informou que passa a ser o único clube do país a reunir os dois equipamentos em seu departamento de fisioterapia. O objetivo é reduzir o tempo de recuperação dos atletas, otimizar o retorno às atividades e ampliar o acompanhamento físico.
O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, afirmou que os investimentos acompanham as exigências do futebol de alto rendimento.
— O futebol de alto rendimento exige uma estrutura cada vez mais moderna e investir em bons equipamentos faz diferença ao longo de uma temporada com calendário intenso. Já temos um capital humano qualificado no departamento médico e esses novos aparelhos ampliam ainda mais a nossa capacidade de oferecer um atendimento de excelência aos atletas. Esse investimento em tecnologias, que estão entre as mais avançadas do mundo, reforça o compromisso do Internacional com a performance, a saúde e a longevidade esportiva dos nossos jogadores — explicou.
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Fernando Menezes, diretor da Globus Brasil, destacou o objetivo da parceria firmada com o clube.
— Para a Globus Brasil, esta parceria com o Sport Club Internacional representa muito mais do que associar nossa marca a um dos maiores clubes do país. É a união de duas instituições que acreditam no poder do esporte, da inovação e da saúde para transformar vidas. Temos muito orgulho de caminhar ao lado do Inter pelos próximos anos, contribuindo com tecnologia de ponta para prevenção, recuperação e desempenho esportivo, fortalecendo uma relação que esperamos construir com resultados duradouros para ambas as partes.
Os recursos para aquisição do Kineo Multistation EPS Version 3000 - K0155 e do Kineo Leg Press foram obtidos por meio da campanha SAB, da Brahma. A iniciativa destina parte do valor das compras realizadas por torcedores do Internacional no aplicativo Zé Delivery para investimentos em infraestrutura do clube. O gerente de Marketing de Brahma, João Pedro Araujo, explicou o funcionamento da plataforma.
— A SAB foi criada para transformar o apoio do torcedor em investimento real para o seu clube. Quando vemos os recursos gerados pela torcida colorada viabilizando melhorias concretas, como os novos equipamentos de fisioterapia, fica claro o potencial da plataforma: transformar cada pedido de Brahma no Zé Delivery em uma forma real de impulsionar o clube do coração. É uma relação ganha-ganha-ganha: o torcedor participa, o clube evolui e Brahma segue fortalecendo sua conexão histórica com o futebol brasileiro — disse.
O vice-presidente de Marketing do Internacional, Nelson Pires, afirmou que os investimentos também refletem o trabalho desenvolvido pelo clube na captação de receitas.
— A parceria com a Globus Brasil e a Brahma fortalece nossa estrutura fora de campo e reforça o papel estratégico do marketing na geração de novas receitas para o clube. Com esses investimentos, entregamos ao Centro de Treinamento equipamentos de alta tecnologia que elevam a qualidade da preparação e da recuperação dos nossos atletas.
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