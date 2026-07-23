logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi

Rafael Toloi se machucou nesta quarta-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/07/2026 15:09
Favorite o Lance! no Google
Toloi com a camisa do São Paulo
Toloi tem enfrentado problemas com lesões no São Paulo (Foto: Julia Chequer/Folhapress)

O São Paulo atualizou o quadro médico de Rafael Toloi. O jogador passou por exames médicos pela manhã desta quinta-feira, dia 23 de julho, diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa direita.

O zagueiro sentiu um problema na parte posterior da coxa aos 22 minutos do primeiro tempo, pediu substituição e deixou o campo chorando. Toloi entrou na intertemporada, que começou no dia 17 de junho, fazendo trabalhos individuais, se ausentando de uma parcela dos coletivos. O atleta não entrava em campo há 52 dias, justamente por problemas físicos. No jogo desta quarta-feira, Osório quem entrou no seu lugar.

continua após a publicidade

Com um histórico de lesões que o acompanha desde o último ano, tem contrato até o final do ano, ainda sem uma proposta de renovação.

Rafael Toloi com a camisa do São Paulo
Toloi tem enfrentado histórico de lesões (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Veja como foi a lesão de Toloi

Relembre como foi o retorno de Toloi

O retorno de Rafael Toloi ao São Paulo foi confirmado em setembro de 2025, após um longo período de negociações. Livre no mercado desde o fim de junho daquele ano, quando encerrou sua passagem de dez temporadas pelo futebol italiano.

Na época, Toloi, então com 34 anos, era um desejo antigo da diretoria. O clube monitorava a situação do defensor havia meses, mas as conversas avançaram apenas quando os valores salariais passaram a se adequar à realidade financeira do São Paulo. A experiência acumulada na Europa e a identificação com o clube pesaram para o acerto.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, caminha pelas dependências do clube

São Paulo

De charutos a grife: como Casares usou R$ 1 milhão do cartão do São Paulo

Há 47 minutos
domingos duarte em ação

São Paulo

São Paulo corre com transfer ban para registrar Domingos Duarte

Há 1 hora
Serrana, atacante da equipe feminina do São Paulo

Futebol Feminino

Serrana celebra vaga do São Paulo e projeta sonho na Copa do Brasil Feminina

Há 2 horas
Artur durante confronto do São Paulo contra o Athletico Paranaense

São Paulo

'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo

Há 4 horas
Arboleda zagueiro São Paulo

Fora de Campo

De volta ao São Paulo, torcedores avaliam partida de Arboleda

Há 5 horas
Wendell em jogo do São Paulo

Brasileirão

Wendell lamenta São Paulo longe do Morumbis: 'Faz muita diferença'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR

Dorival resgata fórmula de 2023, mas São Paulo ainda esbarra em velhos problemas

Dorival no comando do SPFC

Torcedores mandam recado a Dorival Júnior após derrota do São Paulo

Dorival Jr, técnico do São Paulo

'Temos que usar a criatividade', diz Dorival sobre situação financeira do São Paulo

Dorival, treinador do São Paulo

Dorival aponta 'apagão' em derrota do São Paulo e cobra responsabilidade do elenco

Partida entre São Paulo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026

Dê suas notas: avalie os jogadores do São Paulo na derrota contra o Athletico

Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR

Athletico-PR vira em seis minutos e vence o São Paulo no Brasileirão

Leozinho Athletico Novorizontino Série B

Leozinho, autor de dois gols contra São Paulo, já foi melhor do mundo no futsal

Rafael Toloi com a camisa do São Paulo

Toloi chora ao deixar campo após sentir a posterior em retorno pelo São Paulo

Arboleda com a camisa do São Paulo

Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR

Artur comemora gol pelo São Paulo

Veja gols de São Paulo x Athletico-PR: Artur faz golaço, mas Leozinho vira

Arboleda com a camisa do São Paulo

Arboleda é escalado como titular do São Paulo, e torcida reage nas redes

São Paulo e Athleticio-PR se enfrentam em Bragança Paulista

Dorival Jr. define escalação do São Paulo contra o Athletico-PR; veja os nomes

Arboleda com a camisa do São Paulo

Rafinha dispara sobre situação de Arboleda no São Paulo: 'Vamos matar?'