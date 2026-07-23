São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi Rafael Toloi se machucou nesta quarta-feira

O São Paulo atualizou o quadro médico de Rafael Toloi. O jogador passou por exames médicos pela manhã desta quinta-feira, dia 23 de julho, diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa direita.

O zagueiro sentiu um problema na parte posterior da coxa aos 22 minutos do primeiro tempo, pediu substituição e deixou o campo chorando. Toloi entrou na intertemporada, que começou no dia 17 de junho, fazendo trabalhos individuais, se ausentando de uma parcela dos coletivos. O atleta não entrava em campo há 52 dias, justamente por problemas físicos. No jogo desta quarta-feira, Osório quem entrou no seu lugar.

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Com um histórico de lesões que o acompanha desde o último ano, tem contrato até o final do ano, ainda sem uma proposta de renovação.

Toloi tem enfrentado histórico de lesões (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Veja como foi a lesão de Toloi

Relembre como foi o retorno de Toloi

O retorno de Rafael Toloi ao São Paulo foi confirmado em setembro de 2025, após um longo período de negociações. Livre no mercado desde o fim de junho daquele ano, quando encerrou sua passagem de dez temporadas pelo futebol italiano.

Na época, Toloi, então com 34 anos, era um desejo antigo da diretoria. O clube monitorava a situação do defensor havia meses, mas as conversas avançaram apenas quando os valores salariais passaram a se adequar à realidade financeira do São Paulo. A experiência acumulada na Europa e a identificação com o clube pesaram para o acerto.