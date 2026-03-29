Veja os gols de Athletico x Botafogo: Viveros e Edenilson marcam

Athletico-PR e Botafogo estão se enfrentando, na noite deste domingo (29), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, os clubes vão empatando por 1 a 1 na Arena da Baixada, com gols de Viveros e Edenilson. Veja abaixo:

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Onde assistir Athletico x Botafogo

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o único da competição na pausa para a Data Fifa. A partida será transmitida pelo Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Athletico-PR x Botafogo:

O Glorioso vai até Curitiba motivado após vencer o Red Bull Bragantino também fora de casa, por 2 a 1, mas pela primeira vez no ano sem um técnico devido à demissão de Martín Anselmi. Rodrigo Bellão, do sub-20, será o comandante interino na Arena da Baixada para Athletico-PR x Botafogo.

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As equipes chegam em momentos diferentes na competição. De um lado, o Botafogo precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento e aliviar a pressão. O Athletico, por sua vez, na sexta colocação, precisa dos três pontos para entrar no G-4.

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A partida será apitada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG), com Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG) como assistentes. Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG) será o responsável pelo VAR:

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