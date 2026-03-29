Botafogo toma 'olé' e é atropelado pelo Athletico-PR no Brasileirão

Ainda sem técnico após a demissão de Martín Anselmi, o Botafogo, comandado pelo interino Rodrigo Bellão, teve atuação ruim na Arena da Baixada na noite deste domingo (29), em duelo atrasado válido pela quinta rodada. O time repetiu erros e foi goleado por 4 a 1 pelo Athletico-PR, deixando o gramado ao som de "olé" da torcida adversária. Viveros (duas vezes), Aguirre e Esquivel fizeram para o time de Curitiba, e Edenilson marcou para o Alvinegro.

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Com o resultado, o Glorioso permanece na 17ª colocação do Brasileirão com apenas seis pontos somados. O Furacão, por sua vez, disparou e colou no líder Palmeiras, ocupando agora a segunda colocação, com 16 pontos.

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Botafogo pouco compete

Duelo de opostos na tabela. Athletico mirando as primeiras colocações para confirmar a ótima fase no início da temporada e o Botafogo remando para deixar a zona de rebaixamento em meio à crise. Expectativa de um grande jogo, que logo se confirmou com Viveros abrindo o placar aos três minutos aproveitando erro da defesa alvinegra pela esquerda.

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O Botafogo esbarrou nos mesmos erros que vêm prejudicando o trabalho, como nas trocas de passes e encaixe para o jogo fluir. O nível aumentou principalmente após a parada técnica, aos 30 minutos, e a equipe passou a levar mais perigo. Aos 42, em sobra de escanteio, Edenilson deixou tudo igual. Alívio para acalmar o cenário, mas isso não durou muito tempo. Viveros, aos 48, aproveitou novamente erro da defesa e completou sozinho na pequena área após cruzamento de Dudu. E o Botafogo se viu novamente em máximo desconforto.

Sem fazer força, o Athletico-PR aumentou a vantagem em cruzamento aos quatro da segunda etapa e expôs o quão frágil é a defesa do Botafogo no começo do Brasileirão. Rodrigo Bellão, técnico interino à beira do gramado, viu um sistema "bater cabeça" e prejudicar novamente. Para fechar a conta, no fim, Raul falhou em cobrança de falta de Esquivel e viu a derrota se transformar em goleada. Um show de horrores por parte da equipe alvinegra, que ouviu gritos de "olé" no fim.

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O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (1/4), no Nilton Santos, para a nona rodada do Brasileirão. A equipe, ainda procurando um técnico, receberá o Mirassol às 19h30 (de Brasília).

Rodrigo Bellão é o técnico interino do Botafogo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

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✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 4 X 1 BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 29 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG)

Gols: Viveros 3'/1ºT e 48'/2ºT, Aguirre 4'/2ºT e Esquivel 35'/2ºT (CAP); Edenilson 42'/1ºT (BOT)

Cartões amarelos: Luiz Gustavo e Arthur Dias (CAP); Barboza, Medina e Júnior Santos (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Jadson, Luiz Gutavo e Dudu (Portilla); Mendoza (Léo), Julimar (Zapelli) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenilson (Barrera), Medina, Álvaro Montoro e Santi Rodríguez (Júnior Santos); Matheus Martins (Lucas Villalba) e Arthur Cabral (Nathan).