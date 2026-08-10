Assista às apresentações de Wesley e João Costa no Cruzeiro A dupla estreou pela Raposa no último domingo

O Cruzeiro apresenta, na tarde desta segunda-feira (10), às 13h (de Brasília), as contratações dos atacantes Wesley e João Costa. Os atletas já estrearam pela equipe no último domingo, na vitória por 3 a 1 contra o Mirassol.

O ex-Corinthians marcou o terceiro gol do triunfo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

– Festa linda que a torcida fez. Muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo gol, por ajudar o Cabuloso. Seguir trabalhando por vitórias e títulos – disse Wesley após a vitória do Cruzeiro contra o Mirasol.

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Wesley comemora gol com João Costa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assista ao vivo às apresentações de Wesley e João Costa no Cruzeiro

Reforços do Cruzeiro

João Lucas e Wesley foram anunciados na semana passada pelo Cruzeiro. Ambos chegam à Toca da Raposa II com contrato de empréstimo válido por uma temporada.

Durante as tratativas com a Raposa, Wesley chegou a negociar com o Corinthians. Internamente, o Timão via com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. No entanto, os problemas com transferban dificultaram o andamento das negociações.

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Enquanto isso, o Cruzeiro chegou a desistir de Wesley por causa das conversas com o Corinthians. Após as lesões de Sinisterra e Gabriel Pec, retomou as negociações.

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As lesões também influenciaram a chegada de João Costa. Além disso, pesou na desistência do Cruzeiro nas tratativas por Brian Rodríguez.

Revelação criada pelas categorias de base de Corinthians e Palmeiras, o atacante passou pela Roma, da Itália. Há duas temporadas, foi negociado com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

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