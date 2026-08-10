Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, horário e possíveis confrontos
O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV, no YouTube.
Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os oito clubes classificados para a próxima fase. O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos, permitindo, inclusive, a possibilidade de clássicos estaduais.
Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil
O sorteio das quartas de final será transmitido ao vivo pela CBF TV, no YouTube.
📆 Data: terça-feira, 11 de agosto de 2026
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube)
Possíveis confrontos
Como não haverá restrições no sorteio, qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer outro clube. Com isso, três clássicos estaduais podem acontecer nas quartas de final: Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.
Outro confronto possível é Cruzeiro x Palmeiras. Os dois clubes são os únicos que seguem vivos tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores.
Atlético-MG x Santos também pode ser sorteado. As equipes disputam as oitavas de final da Sul-Americana e estão do mesmo lado da chave, podendo se enfrentar na próxima fase caso eliminem Red Bull Bragantino e Macará, respectivamente.
Datas das quartas de final
As partidas de ida das quartas de final estão previstas para 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta devem acontecer em 2 e 3 de setembro. Além dos confrontos, o sorteio desta terça-feira também definirá os mandos de campo e o chaveamento da semifinal.
Os oito clubes classificados para as quartas de final já acumulam R$ 9 milhões em premiação. Quem avançar para a semifinal receberá mais R$ 9 milhões. O vice-campeão da Copa do Brasil receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.
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