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Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, horário e possíveis confrontos

O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 12:35
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV, no YouTube.

Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os oito clubes classificados para a próxima fase. O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos, permitindo, inclusive, a possibilidade de clássicos estaduais.

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Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final será transmitido ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

📆 Data: terça-feira, 11 de agosto de 2026
Horário: 11h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube)

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

Possíveis confrontos

Como não haverá restrições no sorteio, qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer outro clube. Com isso, três clássicos estaduais podem acontecer nas quartas de final: Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.

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Outro confronto possível é Cruzeiro x Palmeiras. Os dois clubes são os únicos que seguem vivos tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores.

Atlético-MG x Santos também pode ser sorteado. As equipes disputam as oitavas de final da Sul-Americana e estão do mesmo lado da chave, podendo se enfrentar na próxima fase caso eliminem Red Bull Bragantino e Macará, respectivamente.

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Datas das quartas de final

As partidas de ida das quartas de final estão previstas para 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta devem acontecer em 2 e 3 de setembro. Além dos confrontos, o sorteio desta terça-feira também definirá os mandos de campo e o chaveamento da semifinal.

Os oito clubes classificados para as quartas de final já acumulam R$ 9 milhões em premiação. Quem avançar para a semifinal receberá mais R$ 9 milhões. O vice-campeão da Copa do Brasil receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.

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