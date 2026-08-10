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Rogério Caboclo sinaliza candidatura à presidência do São Paulo

Ex-presidente da CBF é, por ora, o único nome confirmado para o pleito no fim do ano

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/08/2026 13:16
Atualizado há 1 hora
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Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, sorrindo no Palácio do Planalto
Rogério Caboclo será candidato à presidência do São Paulo (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)
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Rogério Caboclo é o único candidato confirmado até o momento, para a eleição presidencial do São Paulo.
A candidatura enfrenta resistência no Conselho Deliberativo.
Caboclo foi presidente da CBF entre 2019 e 2021, mas foi afastado por denúncias de assédio moral e sexual.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Rogério Caboclo, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), oficializou a intenção de disputar à presidência do São Paulo. Até o momento, Caboclo é o único candidato que se colocou nesta posição de forma oficial. O nome do ex-dirigente vinha sendo ventilado nos últimos dias entre alguns conselheiros. Ele chegou a organizar um jantar com figuras como Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, e outros integrantes da cúpula tricolor.

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A possível candidatura, porém, enfrenta forte resistência dentro do próprio Conselho Deliberativo. Caboclo presidiu a CBF entre 2019 e 2021, mas foi afastado do cargo após denúncias de assédio moral e sexual feitas por uma funcionária da entidade. Ele foi inocentado, porém, à época, áudios divulgados e anexados ao processo judicial vieram a público e expuseram falas de cunho sexual do dirigente.

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Membros do Conselho querem discutir outros nomes

O histórico de Caboclo tem gerado forte descontentamento entre integrantes do Conselho Deliberativo. Como alternativas ao ex-presidente da CBF, parte da oposição passou a defender os nomes dos conselheiros Marcelo Portugal Gouvêa e Flávio Marques, ambos influentes no Conselho e vistos como opções de maior consenso.

Rogério Caboclo ao lado do símbolo da CBF
Rogério Caboclo durante o período que foi presidente da CBF. (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Nos bastidores, porém, a avaliação é de que uma eventual candidatura de qualquer um dos dois ainda precisaria ganhar força para se consolidar na disputa eleitoral. Entre um grupo de sócios chamado "Salve o Tricolor Paulista", o nome de Marcelo Portugal Gouvêa, conhecido também como "Marcelinho", tem ganhado força.

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Por enquanto, no entanto, apenas Caboclo oficializou o desejo de participação nas eleições, que devem ocorrer no final do ano, ainda sem data definida.

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