Estreia de Mano Menezes em seleção repercute fora do Brasil: 'Está claro'

O técnico Mano Menezes fez sua estreia pela Seleção Peruana na tarde deste sábado (28). O primeiro jogo do experiente treinador terminou com derrota para Senegal por 2 a 0. Nas redes sociais, estrangeiros repercutiram a partida.

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Os gols da vitória senegalesa na estreia de Mano Menezes foram marcados por Nicolas Jackson, ainda no primeiro tempo, e Ismaïla Sarr, logo no início da segunda etapa. Mais eficiente, a equipe africana controlou as ações e aproveitou melhor as oportunidades criadas ao longo do confronto.

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Nas redes sociais, peruanos avaliaram a estreia de Mano Menezes como treinador da seleção nacional. Veja os comentários sobre o brasileiro abaixo:

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O brasileiro sendo apresentado como técnico da seleção do Peru (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

Veja comentários sobre o técnico

Mano Menezes marca novo ciclo para o Peru

Classificado para a próxima Copa do Mundo, Senegal segue em fase final de preparação. Já o Peru, que não garantiu vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas, utiliza os amistosos para iniciar um novo ciclo sob o comando de Mano Menezes.

Entre os convocados de Mano Menezes, chamam atenção nomes que atuam no futebol brasileiro, como o meia André Carrillo, do Corinthians, e o volante Erick Noriega, do Grêmio. Ambos devem ter papel importante no processo de renovação da equipe.

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O próximo compromisso do Peru sob o comando do técnico brasileiro será contra a Honduras no dia 31 de março.

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