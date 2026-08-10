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Atlético confirma venda de atacante da base para o futebol árabe

Galo ainda mantém 30% dos direitos econômicos do atleta

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
10/08/2026 10:56
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Lucas Louback Louback (reprodução instagram)
Louback pelo Atlético (reprodução instagram)
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O Atlético confirmou, na manhã desta segunda-feira (10), a transferência de mais um jogador formado nas categorias de base do clube. O atacante Lucas Louback, que integrava a equipe sub-20 do Galo, foi negociado em definitivo com o Al Nasr FC, dos Emirados Árabes Unidos.
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O Atlético confirmou, na manhã desta segunda-feira (10), a transferência de mais um jogador formado nas categorias de base do clube. O atacante Lucas Louback, que integrava a equipe sub-20 do Galo, foi negociado em definitivo com o Al Nasr FC, dos Emirados Árabes Unidos.

O clube mineiro receberá uma compensação financeira pela negociação, mas os valores não foram divulgados. O Atlético também manteve 30% dos direitos econômicos do jogador para uma futura transferência.

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Lucas Louback no Atlético

Louback chegou ao Atlético em 2022, inicialmente para defender a equipe sub-17. Ao longo dos anos, o atacante avançou pelas categorias de base e ganhou destaque principalmente com a camisa do sub-20.

A evolução no setor ofensivo ficou evidente nos números. Em 2024, Louback disputou 36 partidas pelo sub-20 e marcou dez gols. Na temporada seguinte, o atacante ganhou ainda mais protagonismo e terminou o ano com 15 gols em 34 jogos.

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As boas atuações também renderam ao jogador uma oportunidade no time profissional. Em 2025, Louback foi relacionado para três partidas do Campeonato Mineiro, contra Aymorés, Democrata-GV e Pouso Alegre, fazendo sua estreia entre os profissionais.

Em 2026, o atacante manteve o bom desempenho pela equipe sub-20. Foram 18 jogos disputados e sete gols marcados na temporada. Louback fez parte da campanha que garantiu ao Atlético o acesso no Campeonato Brasileiro da categoria.

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Louback (reprodução instagram)
Louback pelo Atlético (reprodução instagram)

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