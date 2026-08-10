Atlético confirma venda de atacante da base para o futebol árabe
Galo ainda mantém 30% dos direitos econômicos do atleta
O Atlético confirmou, na manhã desta segunda-feira (10), a transferência de mais um jogador formado nas categorias de base do clube. O atacante Lucas Louback, que integrava a equipe sub-20 do Galo, foi negociado em definitivo com o Al Nasr FC, dos Emirados Árabes Unidos.
O clube mineiro receberá uma compensação financeira pela negociação, mas os valores não foram divulgados. O Atlético também manteve 30% dos direitos econômicos do jogador para uma futura transferência.
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Lucas Louback no Atlético
Louback chegou ao Atlético em 2022, inicialmente para defender a equipe sub-17. Ao longo dos anos, o atacante avançou pelas categorias de base e ganhou destaque principalmente com a camisa do sub-20.
A evolução no setor ofensivo ficou evidente nos números. Em 2024, Louback disputou 36 partidas pelo sub-20 e marcou dez gols. Na temporada seguinte, o atacante ganhou ainda mais protagonismo e terminou o ano com 15 gols em 34 jogos.
As boas atuações também renderam ao jogador uma oportunidade no time profissional. Em 2025, Louback foi relacionado para três partidas do Campeonato Mineiro, contra Aymorés, Democrata-GV e Pouso Alegre, fazendo sua estreia entre os profissionais.
Em 2026, o atacante manteve o bom desempenho pela equipe sub-20. Foram 18 jogos disputados e sete gols marcados na temporada. Louback fez parte da campanha que garantiu ao Atlético o acesso no Campeonato Brasileiro da categoria.
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