Com desfalque de titular, São Paulo encerra preparação para encarar o Bolívar Tricolor encerrou a preparação para enfrentar o Bolívar

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Bolívar sem a presença de Artur. Titular na equipe, o jogador não deve embarcar com o elenco para a Bolívia. O jogador segue com dores no adutor esquerdo. O Lance! apurou que o clube discute sua presença no jogo de sábado, contra o Coritiba.

Além de Artur, Lucas Moura e Rafael Tolói também seguem no departamento médico. No mais, o Tricolor deve viajar com Ryan Francisco - que pode ser novidade.

continua após a publicidade

Na manhã desta segunda-feira (10), o São Paulo realizou, no SuperCT, a última atividade antes do duelo com os bolivianos. A equipe enfrenta o Bolívar nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, pela Copa Sul-Americana.

O trabalho começou com uma reunião em vídeo conduzida pela comissão técnica. Depois, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento e atividades físicas antes de iniciarem os trabalhos táticos comandados por Dorival Júnior e seus auxiliares.

continua após a publicidade

São Paulo em treino no SuperCT (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Na parte principal do treino, o treinador deu atenção às ações ofensivas que devem ser utilizadas diante do Bolívar, além de dedicar parte da atividade às jogadas de bola parada. O Tricolor tem uma programação pensada em lidar com a altitude da Bolívia.

O São Paulo viaja nesta segunda-feira (10) para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde ficará hospedado antes do confronto com o Bolívar. A cidade, que não sofre com os efeitos da altitude, será a base da equipe até o dia da partida.

continua após a publicidade

A estratégia do clube é chegar a La Paz apenas na tarde de terça-feira (11), algumas horas antes do jogo, para permanecer o menor tempo possível na altitude de mais de 3.600 metros e, assim, tentar minimizar seus efeitos sobre os jogadores.

Após a partida, a delegação retorna para Santa Cruz de la Sierra, onde fará um treino na manhã de quarta-feira (12). Depois da atividade, o grupo inicia o retorno ao Brasil.

continua após a publicidade

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time para o São Paulo pode ser formado por Rafael; Lucas Ramon, Domingos Duarte, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Ferreirinha, Calleri e Luciano.