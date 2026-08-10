Iago revela conversa com Ceni antes de acordo com o São Paulo Atleta chega com empréstimo até o final do ano

O São Paulo apresentou Iago Borduchi nesta segunda-feira, dia 9 de agosto, no SuperCT. O jogador foi o quinto reforço desta janela de transferências. O lateral-esquerdo explicou o porquê de ter escolhido o São Paulo e comentou sobre seu histórico de lesões no passado.

Durante as negociações, Iago recebeu investidas fortes do Internacional. Formado na base do time colorado, optou pelo São Paulo e explicou o porquê disso durante sua apresentação.

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— O São Paulo sempre foi um desejo muito grande, de atuar e defender essa camisa. Tive uma conversa com o Rafinha, falou que o professor tinha aprovado minha vinda para cá. Então eu já tinha o desejo de jogar aqui, e fico muito feliz com essa decisão de estar aqui hoje — explicou durante sua apresentação.

— Sobre a minha lesão, sofri um pouquinho, mas procurei uma solução para não ter mais lesões, com profissionais do clube, quando cheguei para me adaptar, estar bem. Cheguei muito bem aqui, fiz todos os testes. Minha escolha pelo São Paulo foi uma escolha junto da minha família. Sou muito grato pelo Inter, fui criado lá, mas a escolha foi muito por conta da minha família. Espero fazer o meu melhor e honrar essa camisa — completou sobre seu histórico de lesões.

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Iago revela conversa com Ceni

No Bahia, Iago atuou sob o comando de Rogério Ceni. O jogador revelou que conversou com o treinador antes do acerto, que revelou que "ele seria muito feliz". Além de Ceni, confessou que conversou tanto com Michel Araujo quanto com Rodrigo Nestor, que também jogaram ao seu lado.

— Eu conversei com todos eles, com o Michel, e também mandei uma mensagem para o Rogério. O Rogério falou para mim: 'Pô, vai, você vai ser feliz. É um futebol bom, uma equipe incrível'. Ele falou que eu podia ir, que seria muito feliz lá. A minha percepção, claro, foi a mesma coisa. Ele falou: 'Pode ir tranquilo. Vai de braços abertos e todo mundo vai se tratar bem lá. Você tem um grande potencial e vai ajudar muito lá'. Então, isso também me influenciou ainda mais a escolher esse lugar — revelou.

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Iago em apresentação no São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Quem é Iago Borduchi?

Revelado pelo Internacional, o lateral também passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira antes de seguir para o futebol europeu. Na Alemanha, defendeu o FC Augsburg por cinco temporadas e, antes de acertar com o São Paulo, estava no Bahia. O jogador está na capital paulista desde o começo da semana e aguardava o fim do transfer ban para o anúncio.

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Um dos pontos que mais pesam no trabalho de Dorival Júnior com os laterais é o equilíbrio. O treinador costuma priorizar jogadores que saibam dosar as subidas ao ataque e mantenham a estrutura defensiva, evitando que os dois lados avancem ao mesmo tempo e exponham a última linha.

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É justamente nesse contexto que Iago Borduchi pode se encaixar. Os números da última temporada mostram um lateral de perfil mais seguro do que agressivo. Ofensivamente, não chama tanta atenção. Tem baixo aproveitamento nos cruzamentos (27%) e participa pouco da criação de chances.

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