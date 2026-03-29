Vasco x Botafogo: tudo sobre ingressos e valores para o clássico pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão
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O Vasco recebe o Botafogo em São Januário no dia 4 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, que promete casa cheia, o ingresso mais barato é para a arquibancada, pelo valor de R$ 120 (inteira). O mesmo preço vale para a torcida visitante.
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A venda para sócios-torcedores começou na última sexta-feira. Já para o público em geral, incluindo a torcida do Botafogo, os ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira, às 10h. Para garantir os bilhetes, basta acessar vasco.eleventickets.com.
Veja os valores dos ingressos para Vasco x Botafogo
ARQUIBANCADA
- Dinamite Eterno: Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 30
- Gigante ★★★★ – R$ 36
- Gigante ★★★ – R$ 42
- Gigante ★★ – R$ 48
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 60
- Camisas Negras – R$ 84
VIP
- Dinamite Eterno: Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 40
- Gigante ★★★★ – R$ 48
- Gigante ★★★ – R$ 56
- Gigante ★★ – R$ 64
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 80
- Camisas Negras – R$ 112
SOCIAL
- Dinamite Eterno: Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 50
- Gigante ★★★★ – R$ 60
- Gigante ★★★ – R$ 70
- Gigante ★★ – R$ 80
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 100
- Camisas Negras – R$ 140
INTEIRA E MEIA
- Arquibancada – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60
- VIP – Inteira: R$ 160 / Meia: R$ 80
- Social – Inteira: R$ 200 / Meia: R$ 100
- Visitante – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60 / Sócio: R$ 48
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Compromisso do Vasco antes do clássico
Antes do clássico com o Botafogo, o Vasco visita o Coritiba, no Couto Pereira, na próxima quarta-feira. Já posteriormente ao jogo contra o rival, o time de São Januário encara o Barrascas Central pela Sul-Americana.
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