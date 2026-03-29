Vasco x Botafogo: tudo sobre ingressos e valores para o clássico pelo Brasileirão

O Vasco recebe o Botafogo em São Januário no dia 4 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, que promete casa cheia, o ingresso mais barato é para a arquibancada, pelo valor de R$ 120 (inteira). O mesmo preço vale para a torcida visitante.

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A venda para sócios-torcedores começou na última sexta-feira. Já para o público em geral, incluindo a torcida do Botafogo, os ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira, às 10h. Para garantir os bilhetes, basta acessar vasco.eleventickets.com.

São Januário, estádio do Vasco, recebe clássico com o Botafogo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Veja os valores dos ingressos para Vasco x Botafogo

ARQUIBANCADA

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 30

Gigante ★★★★ – R$ 36

Gigante ★★★ – R$ 42

Gigante ★★ – R$ 48

Estatutário e Norte a Sul – R$ 60

Camisas Negras – R$ 84

VIP

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 40

Gigante ★★★★ – R$ 48

Gigante ★★★ – R$ 56

Gigante ★★ – R$ 64

Estatutário e Norte a Sul – R$ 80

Camisas Negras – R$ 112

SOCIAL

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 50

Gigante ★★★★ – R$ 60

Gigante ★★★ – R$ 70

Gigante ★★ – R$ 80

Estatutário e Norte a Sul – R$ 100

Camisas Negras – R$ 140

INTEIRA E MEIA

Arquibancada – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60

VIP – Inteira: R$ 160 / Meia: R$ 80

Social – Inteira: R$ 200 / Meia: R$ 100

Visitante – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60 / Sócio: R$ 48

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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Compromisso do Vasco antes do clássico

Antes do clássico com o Botafogo, o Vasco visita o Coritiba, no Couto Pereira, na próxima quarta-feira. Já posteriormente ao jogo contra o rival, o time de São Januário encara o Barrascas Central pela Sul-Americana.

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