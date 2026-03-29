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Vasco x Botafogo: tudo sobre ingressos e valores para o clássico pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
08:30
Jornalista critica fala de auxiliar do Palmeiras sobre São Januário: ‘Preconceito’
imagem cameraSão Januário, estádio do Vasco (Foto: Wesley Santos)
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O Vasco recebe o Botafogo em São Januário no dia 4 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, que promete casa cheia, o ingresso mais barato é para a arquibancada, pelo valor de R$ 120 (inteira). O mesmo preço vale para a torcida visitante.

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A venda para sócios-torcedores começou na última sexta-feira. Já para o público em geral, incluindo a torcida do Botafogo, os ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira, às 10h. Para garantir os bilhetes, basta acessar vasco.eleventickets.com.

São Januário recebe Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão
São Januário, estádio do Vasco, recebe clássico com o Botafogo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Veja os valores dos ingressos para Vasco x Botafogo

ARQUIBANCADA

  • Dinamite Eterno: Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 30
  • Gigante ★★★★ – R$ 36
  • Gigante ★★★ – R$ 42
  • Gigante ★★ – R$ 48
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 60
  • Camisas Negras – R$ 84

VIP

  • Dinamite Eterno: Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 40
  • Gigante ★★★★ – R$ 48
  • Gigante ★★★ – R$ 56
  • Gigante ★★ – R$ 64
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 80
  • Camisas Negras – R$ 112

SOCIAL

  • Dinamite Eterno: Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 50
  • Gigante ★★★★ – R$ 60
  • Gigante ★★★ – R$ 70
  • Gigante ★★ – R$ 80
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 100
  • Camisas Negras – R$ 140

INTEIRA E MEIA

  • Arquibancada – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60
  • VIP – Inteira: R$ 160 / Meia: R$ 80
  • Social – Inteira: R$ 200 / Meia: R$ 100
  • Visitante – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60 / Sócio: R$ 48

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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Compromisso do Vasco antes do clássico

Antes do clássico com o Botafogo, o Vasco visita o Coritiba, no Couto Pereira, na próxima quarta-feira. Já posteriormente ao jogo contra o rival, o time de São Januário encara o Barrascas Central pela Sul-Americana.

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