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Enquete Lance!: quem são os favoritos a avançar às semifinais da Copa do Brasil?

Deixe o seu palpite sobre quem chega forte às quartas da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 12:59
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Copa do Brasil taça
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

As quartas de final da Copa do Brasil estão definidas. Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória seguem na disputa pelo título e conhecerão seus adversários nesta terça-feira (11), quando a CBF realiza o sorteio dos confrontos, às 11h (de Brasília).

➡️Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, horário e possíveis confrontos

Agora, com os oito times definidos, o Lance! quer saber de você: quem é o favorito para chegar às semifinais da Copa do Brasil?

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Os oito classificados às quartas de final da Copa do Brasil foram definidos após os jogos de ida e volta das oitavas. Vitória, Vasco, Atlético-MG, Palmeiras, Grêmio, Santos, Cruzeiro e Internacional garantiram a vaga e agora aguardam o sorteio do chaveamento, marcado para esta terça-feira (11).

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O Vitória avançou após perder o jogo de ida para o Athletico-PR por 2 a 0 e golear o adversário por 4 a 0 na volta, fechando o confronto em 4 a 2 no agregado. O Vasco eliminou o Fluminense com vitória por 3 a 1 no segundo jogo, após empate sem gols na ida.

Já o Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0 no segundo duelo, depois de empate em 0 a 0 na primeira partida. O Palmeiras derrotou o Fortaleza por 3 a 0 na ida, perdeu por 3 a 2 na volta, mas avançou com 5 a 3 no agregado.

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O Grêmio empatou com o Mirassol por 1 a 1 no primeiro jogo e venceu por 1 a 0 na volta, enquanto o Santos passou pelo Remo com dois triunfos por 1 a 0. O Cruzeiro empatou sem gols com a Chapecoense na ida e venceu por 2 a 0 no segundo confronto. Por fim, o Internacional abriu vantagem de 2 a 0 sobre o Corinthians e, apesar da derrota por 2 a 1 na volta, avançou com 3 a 2 no agregado.

Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

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