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De olho na Libertadores: Confira as chances do Atlético via Brasileirão

Sequência positiva pós copa melhorou as probabilidades do Galo na competição

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
10/08/2026 15:56
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Bernard, jogador do Atlético-MG, comemora seu gol durante partida contra o Remo, no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)
Jogadores do Atlético comemoram gol (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress
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O Atlético embalou uma sequência positiva desde o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Sem perder nos últimos compromissos pela competição nacional, o Galo melhorou seu desempenho e, consequentemente, passou a enxergar um cenário mais favorável na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético embalou uma sequência positiva desde o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Sem perder nos últimos compromissos pela competição nacional, o Galo melhorou seu desempenho e, consequentemente, passou a enxergar um cenário mais favorável na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

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A classificação para o principal torneio continental é um dos grandes objetivos do Atlético na temporada. Uma das possibilidades para alcançar essa meta é terminar o Campeonato Brasileiro entre as equipes que garantem vaga na Libertadores.

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Atualmente, o Galo ocupa a 11ª colocação da Série A, com 31 pontos. A equipe está quatro pontos atrás do Cruzeiro, que aparece na quinta posição e é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Os números também mostram uma evolução nas perspectivas do Atlético. De acordo com dados enviados ao Lance! por Gilcione Costa, responsável pelo departamento de matemática da UFMG e especialista em estatísticas aplicadas ao futebol, o Galo tem atualmente 19,5% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores.

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A possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana é maior. Segundo os mesmos cálculos, o Atlético tem 53,1% de chances de terminar o campeonato dentro da zona de classificação para a competição continental.

Apesar da melhora no cenário, o risco de rebaixamento ainda aparece nas projeções, embora seja baixo. Atualmente, o Atlético tem 2,7% de chances de terminar o Brasileirão entre os quatro últimos colocados e disputar a Série B na próxima temporada.

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A sequência positiva colocou o Galo em uma situação mais realista e aumentou as perspectivas para o restante do campeonato. Com a distância para o grupo da Libertadores ainda curta, o Atlético busca transformar a boa fase em uma arrancada para alcançar o principal objetivo no Brasileirão.

Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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