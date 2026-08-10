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Arboleda retoma espaço no São Paulo, mas números chamam atenção

Jogador ainda não convenceu a torcida

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/08/2026 07:06
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Arboleda em campo contra o Grêmio
Arboleda foi muito criticado depois de derrota contra o Grêmio (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

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Robert Arboleda retornou ao São Paulo após uma série de polêmicas e rapidamente recuperou seu espaço entre os titulares. O zagueiro voltou a atuar em julho, após a pausa para a Copa do Mundo, e desde então começou as três partidas como titular, permanecendo em campo durante os 90 minutos em todas elas.

Apesar da sequência, o desempenho do equatoriano ainda não convenceu completamente e segue sendo alvo de questionamentos. O retorno também não foi suficiente para apagar a relação desgastada com parte da torcida após os episódios que o afastaram do elenco. Ainda sem perdão, o Lance! analisa o desempenho e os números de Arboleda desde a reintegração ao time.

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Antes de tudo, é preciso entender o contexto

Arboleda ficou quatro meses sem entrar em campo pelo São Paulo. Sua última partida antes do afastamento havia sido em 21 de março, contra o Palmeiras, e, posteriormente, o zagueiro viajou para o Equador sem comunicar o clube, permanecendo cerca de um mês longe das atividades.

Naquele momento, a sinalização era de que Arboleda não estaria acima da instituição e que sua reintegração não estava nos planos. O cenário, porém, mudou de forma drástica nos meses seguintes. Com a saída de Alan Franco, o transfer ban que impedia a utilização imediata de Domingos Duarte e a dificuldade financeira para buscar outra reposição no mercado, o equatoriano passou a ser visto como a alternativa mais viável para o setor.

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O retorno aconteceu em 22 de julho, contra o Athletico-PR, e, desde então, Arboleda recuperou a titularidade. Os números ajudam a explicar por que Dorival Júnior passou a contar novamente com o defensor. Os dois, inclusive, já tinham uma relação positiva da passagem do treinador pelo clube em 2023, quando não houve problemas entre eles.

Mas o retorno também trouxe um ponto de atenção. Na derrota para o Grêmio, neste sábado (8), Arboleda voltou a apresentar uma vulnerabilidade que pode pesar na sequência da temporada, especialmente em disputas aéreas. O gol de empate gremista nasceu justamente de uma bola parada em que Wallace se antecipou ao zagueiro são-paulino.

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Arboleda pelo São Paulo
Arboleda em ação pelo São Paulo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Números de Arboleda em retorno ao São Paulo

Em três partidas, todas como titular, Arboleda soma:

  • 2,7 desarmes por jogo, oito no total
  • 2,0 interceptações por jogo, seis no total
  • 6,7 cortes por jogo, 20 no total
  • 68% de eficiência nos duelos, 19 de 28
  • 53% nos duelos aéreos, oito de 15
  • 0,3 falta por jogo
  • 1 cartão amarelo
  • 2 erros defensivos graves

Os números, do Sofascore, mostram um zagueiro ainda participativo. A média de 6,7 cortes por partida chama atenção, principalmente considerando que o jogador passou mais de quatro meses sem atuar.

A eficiência geral nos duelos também é positiva. 68% de aproveitamento mostram que Arboleda ainda consegue levar vantagem na maior parte dos confrontos individuais e continua oferecendo uma presença física importante para a defesa.

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Mas existe uma diferença importante quando o jogo acontece pelo alto. Dos 15 duelos aéreos disputados desde o retorno, Arboleda venceu oito, com 53% de aproveitamento. É um número que chama atenção para o papel que ele costumava ocupar em campo, principalmente porque esse sempre foi um dos fundamentos mais importantes do equatoriano. E foi em uma jogada assim que nasceu o gol de Wallace, que empatou o jogo logo no retorno do segundo tempo nesta última rodada. Além disso, Arboleda - ainda no primeiro tempo -, havia perdido outra disputa assim, que foi salva por Rafael.

Como foram os lances que Arboleda falhou contra o Grêmio?

No segundo tempo, após cobrança de escanteio, Carlos Vinícius conseguiu ajeitar a bola de cabeça para dentro da área. Wallace apareceu à frente de Arboleda e cabeceou para empatar a partida.

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O lance acabou sendo decisivo porque o São Paulo havia terminado o primeiro tempo em vantagem e voltou a sofrer justamente em uma situação que tem virado rotina.

Arboleda também já havia passado por um momento de alerta no primeiro tempo. Villasanti ganhou de Osorio dentro da área e finalizou para uma defesa de Rafael. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre, mas novamente parou no goleiro são-paulino, que estava sendo o herói até então.

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Arboleda em campo contra o Grêmio
Arboleda contra o Grêmio no último sábado (8) (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Os números de Robert Arboleda contra o Grêmio

Todos os dados são do Sofascore

  1. Contribuições defensivas: 11
  2. Desarmes: 0
  3. Interceptações: 1
  4. Cortes: 9
  5. Chutes bloqueados: 1
  6. Recuperações de bola: 3
  7. Duelos no chão: 3 disputados, 2 ganhos
  8. Duelos aéreos: 7 disputados, 5 ganhos
  9. Faltas cometidas: 1
  10. Driblado: 0 vezes
  11. Erros que levaram a chute: 2

Com a bola:

  1. Passes certos: 44 de 57 (77%)
  2. Passes no campo adversário: 11 de 18 (61%)
  3. Passes no próprio campo: 33 de 39 (85%)
  4. Bolas longas certas: 2 de 5 (40%)
  5. Ações com a bola: 74
  6. Dribles: 1 de 1
  7. Faltas sofridas: 1
  8. Perdas da posse: 13
  9. Conduções: 7
  10. Distância total em condução: 54,5 m
  11. Progressão total: 6,5 m

Finalizações:

  1. Chutes: 2
  2. Chutes no gol: 1
  3. xGOT: 0,12
  4. Grandes chances perdidas: 1

Arboleda ainda precisa convencer a torcida

Ao retornar aos gramados, antes de ser reintegrado, Arboleda revelou - em um comunicado oficial -, que estava atravessando um problema de depressão. Mesmo assim, a situação não convenceu a torcida, que ainda não perdoou. Com Domingos Duarte, reforço que chega com características parecidas para a zaga, o espaço de Arboleda pode começar a ser questionado.

No jogo contra o Athletico, o equatoriano teve um contato inicial com a torcida, mas em menor número, em jogo que foi mandado em Bragança Paulista. No dia 15 de agosto, próximo sábado, terá seu reencontro com o Morumbis, que servirá também de termômetro.

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