Arboleda retoma espaço no São Paulo, mas números chamam atenção Jogador ainda não convenceu a torcida

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Robert Arboleda retornou ao São Paulo após uma série de polêmicas e rapidamente recuperou seu espaço entre os titulares. O zagueiro voltou a atuar em julho, após a pausa para a Copa do Mundo, e desde então começou as três partidas como titular, permanecendo em campo durante os 90 minutos em todas elas.

Apesar da sequência, o desempenho do equatoriano ainda não convenceu completamente e segue sendo alvo de questionamentos. O retorno também não foi suficiente para apagar a relação desgastada com parte da torcida após os episódios que o afastaram do elenco. Ainda sem perdão, o Lance! analisa o desempenho e os números de Arboleda desde a reintegração ao time.

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Antes de tudo, é preciso entender o contexto

Arboleda ficou quatro meses sem entrar em campo pelo São Paulo. Sua última partida antes do afastamento havia sido em 21 de março, contra o Palmeiras, e, posteriormente, o zagueiro viajou para o Equador sem comunicar o clube, permanecendo cerca de um mês longe das atividades.

Naquele momento, a sinalização era de que Arboleda não estaria acima da instituição e que sua reintegração não estava nos planos. O cenário, porém, mudou de forma drástica nos meses seguintes. Com a saída de Alan Franco, o transfer ban que impedia a utilização imediata de Domingos Duarte e a dificuldade financeira para buscar outra reposição no mercado, o equatoriano passou a ser visto como a alternativa mais viável para o setor.

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O retorno aconteceu em 22 de julho, contra o Athletico-PR, e, desde então, Arboleda recuperou a titularidade. Os números ajudam a explicar por que Dorival Júnior passou a contar novamente com o defensor. Os dois, inclusive, já tinham uma relação positiva da passagem do treinador pelo clube em 2023, quando não houve problemas entre eles.

Mas o retorno também trouxe um ponto de atenção. Na derrota para o Grêmio, neste sábado (8), Arboleda voltou a apresentar uma vulnerabilidade que pode pesar na sequência da temporada, especialmente em disputas aéreas. O gol de empate gremista nasceu justamente de uma bola parada em que Wallace se antecipou ao zagueiro são-paulino.

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Arboleda em ação pelo São Paulo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Números de Arboleda em retorno ao São Paulo

Em três partidas, todas como titular, Arboleda soma:

2,7 desarmes por jogo , oito no total

, oito no total 2,0 interceptações por jogo , seis no total

, seis no total 6,7 cortes por jogo , 20 no total

, 20 no total 68% de eficiência nos duelos , 19 de 28

, 19 de 28 53% nos duelos aéreos , oito de 15

, oito de 15 0,3 falta por jogo

1 cartão amarelo

2 erros defensivos graves

Os números, do Sofascore, mostram um zagueiro ainda participativo. A média de 6,7 cortes por partida chama atenção, principalmente considerando que o jogador passou mais de quatro meses sem atuar.

A eficiência geral nos duelos também é positiva. 68% de aproveitamento mostram que Arboleda ainda consegue levar vantagem na maior parte dos confrontos individuais e continua oferecendo uma presença física importante para a defesa.

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Mas existe uma diferença importante quando o jogo acontece pelo alto. Dos 15 duelos aéreos disputados desde o retorno, Arboleda venceu oito, com 53% de aproveitamento. É um número que chama atenção para o papel que ele costumava ocupar em campo, principalmente porque esse sempre foi um dos fundamentos mais importantes do equatoriano. E foi em uma jogada assim que nasceu o gol de Wallace, que empatou o jogo logo no retorno do segundo tempo nesta última rodada. Além disso, Arboleda - ainda no primeiro tempo -, havia perdido outra disputa assim, que foi salva por Rafael.

Como foram os lances que Arboleda falhou contra o Grêmio?

No segundo tempo, após cobrança de escanteio, Carlos Vinícius conseguiu ajeitar a bola de cabeça para dentro da área. Wallace apareceu à frente de Arboleda e cabeceou para empatar a partida.

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O lance acabou sendo decisivo porque o São Paulo havia terminado o primeiro tempo em vantagem e voltou a sofrer justamente em uma situação que tem virado rotina.

Arboleda também já havia passado por um momento de alerta no primeiro tempo. Villasanti ganhou de Osorio dentro da área e finalizou para uma defesa de Rafael. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre, mas novamente parou no goleiro são-paulino, que estava sendo o herói até então.

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Arboleda contra o Grêmio no último sábado (8) (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Os números de Robert Arboleda contra o Grêmio

Todos os dados são do Sofascore

Contribuições defensivas: 11 Desarmes: 0 Interceptações: 1 Cortes: 9 Chutes bloqueados: 1 Recuperações de bola: 3 Duelos no chão: 3 disputados, 2 ganhos Duelos aéreos: 7 disputados, 5 ganhos Faltas cometidas: 1 Driblado: 0 vezes Erros que levaram a chute: 2

Com a bola:

Passes certos: 44 de 57 (77%) Passes no campo adversário: 11 de 18 (61%) Passes no próprio campo: 33 de 39 (85%) Bolas longas certas: 2 de 5 (40%) Ações com a bola: 74 Dribles: 1 de 1 Faltas sofridas: 1 Perdas da posse: 13 Conduções: 7 Distância total em condução: 54,5 m Progressão total: 6,5 m

Finalizações:

Chutes: 2 Chutes no gol: 1 xGOT: 0,12 Grandes chances perdidas: 1

Arboleda ainda precisa convencer a torcida

Ao retornar aos gramados, antes de ser reintegrado, Arboleda revelou - em um comunicado oficial -, que estava atravessando um problema de depressão. Mesmo assim, a situação não convenceu a torcida, que ainda não perdoou. Com Domingos Duarte, reforço que chega com características parecidas para a zaga, o espaço de Arboleda pode começar a ser questionado.

No jogo contra o Athletico, o equatoriano teve um contato inicial com a torcida, mas em menor número, em jogo que foi mandado em Bragança Paulista. No dia 15 de agosto, próximo sábado, terá seu reencontro com o Morumbis, que servirá também de termômetro.

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