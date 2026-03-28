Estrangeiros se chocam com jogador do Palmeiras em amistoso: 'Muito diferente'

O Palmeiras teve muitos jogadores convocados nesta Data-Fifa, e um amistoso nesta sexta-feira (27) deixou estrangeiros chocados com um atleta do Verdão. Nas redes sociais, a atuação de Maurício no amistoso entre Paraguai e Grécia foi muito elogiada.

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O jogador do Palmeiras foi acionado pela comissão técnica aos 16 minutos do segundo tempo para substituir Diego Gómez, do Brighton, e permaneceu em campo por cerca de 30 minutos. Vale lembrar que Mauricio conquistou a cidadania paraguaia nas últimas semanas, após longo processo que contou com o auxílio de Gustavo Gómez.

➡️Mauricio, do Palmeiras, estreia pelo Paraguai e mira Copa do Mundo

Nas redes, torcedores paraguaios elogiaram a estreia de Maurício na seleção nacional. O meia do Palmeiras deixou boas primeiras impressões. Veja os comentários abaixo:

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Veja reação dos estrangeiros com Maurício

Palmeiras teve outros atletas em campo

Além de Mauricio, o Palmeiras possui outros dois representantes no Paraguai. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez iniciou o duelo como titular, enquanto o atacante Ramón Sosa foi acionado no decorrer da partida.

O Paraguai está classificado para a Copa do Mundo de 2026 e terá os Estados Unidos, um dos países sedes, Austrália e uma equipe ainda indefinida como adversários no grupo D.

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Mauricio, jogador do Palmeiras, realizou sua estreia pela seleção do Paraguai nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Palmeiras)

- No caso do Mauricio, ele é um jogador que de repente nos dá essa capacidade de organizar o jogo que talvez o Paraguai não tenha, porque o Paraguai não tem organizador nato. Temos bons jogadores, mas não temos um que controle o ritmo da equipe - disse Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai, durante coletiva antes da partida.

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