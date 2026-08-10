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Atenções divididas: Veja a programação semanal do Atlético

Galo joga pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
10/08/2026 12:31
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Atletas do Galo contra o Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atletas do Galo contra o Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá uma semana de atenções divididas entre a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Depois de empatar com o Remo por 2 a 2 no último sábado (8), em Belém, o Galo agora volta o foco para a competição continental. Na sequência, a equipe retorna a Belo Horizonte para mais um compromisso pelo Brasileirão.
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O Atlético terá uma semana de atenções divididas entre a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Depois de empatar com o Remo por 2 a 2 no último sábado (8), em Belém, o Galo agora volta o foco para a competição continental. Na sequência, a equipe retorna a Belo Horizonte para mais um compromisso pelo Brasileirão.

Na próxima quarta-feira (12), o Atlético visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A decisão acontecerá na semana seguinte, com o segundo jogo sendo realizado na Arena MRV.

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Após o duelo internacional, o Galo terá pouco tempo para mudar novamente o foco. No domingo (16), às 16h, a equipe recebe o Grêmio, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, o principal objetivo do Atlético na temporada é garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Por isso, a equipe busca se aproximar do grupo que ocupa as primeiras posições da tabela, e os jogos em casa ganham ainda mais importância nessa corrida.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (10) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (11) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para São Paulo às 15h
Quarta-Feira (12) - Red Bull Bragantino x Atlético às 19h - Ida oitavas de final - Copa Sul Americana / Retorno para Belo Horizonte às 23h30
Quinta-Feira (13) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (14) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sábado (15) - Treino na cidade do Galo às 10h
Domingo (16) - Atlético x Grêmio às 16h - 23° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Igor gomes treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Igor gomes treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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