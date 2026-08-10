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CBF reúne clubes para debater mudanças na arbitragem

Dirigentes de times das Séries A e B estão em reunião no Rio

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 15:04
Atualizado há 2 horas
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Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF, enalteceu a 'nova gestão' (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

A convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), dirigentes dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro estão reunidos na tarde desta segunda-feira (10), em um hotel no Rio, para debater mudanças na arbitragem. A intenção da CBF é propor que a arbitragem passe a incluir nos jogos das competições nacionais parte das mudanças implantadas durante a Copa do Mundo, com o objetivo diminuir a cera dos jogadores e aumentar o tempo de bola rolando.

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A CBF também está preocupada com o grande número de reclamações públicas de dirigentes com a atuação dos árbitros, algo que se ampliou após o Mundial. Diversas agremiações divulgaram notas contra a atuação de árbitros em partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

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—  É uma mais reunião dessa nova gestão, desse novo modelo que tem como base o diálogo, a discussão, sempre de uma forma muito democrática. Hoje (segunda) daremos o pontapé inicial da primeira reunião de cinco que temos programadas, para a gente discutir as regras do jogo, muitas já implementadas também na Copa do Mundo. Faz parte das mudanças que estamos fazendo e reestruturando o futebol brasileiro — discursou o presidente da CBF, Samir Xaud.

CBF reuniu clubes para debater arbitragem
CBF reuniu clubes para debater arbitragem (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Também em discurso nesta segunda-feira, o vice Gustavo Dias Henrique fez uma analogia curiosa sobre a arbitragem brasileira:

—  A arbitragem é meio parecida com o sistema de saúde público: é difícil, requer tempo e precisa de vários mecanismos para que se ajeite. A gente sabe que não vai ser de uma hora pra outra — comentou.

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Representantes de todos os clubes das Séries A e B estão presentes. No curto prazo, a intenção da CBF é aprovar as medidas já para a sequência do Brasileirão deste ano; no longo prazo, o desejo é ajudar na formatação da liga de clubes, que a confederação tomou a frente no primeiro trimestre deste ano.

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